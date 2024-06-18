Поговорімо про стандартних довгошерстих такс
Офіційна назва: стандартна довгошерста такса
Інші назви: Doxie (доксі), Dashie, Badger Dog (борсуколов)
Походження: Німеччина
Схильність до слиновиділення1 out of 5
Потреба в грумінгу4 out of 5
Інтенсивність линяння3 out of 5
Схильність до гавкання3 out of 5
Рівень енергії (високий, низький, середній)*3 out of 5
Сумісність з іншими хатніми тваринами2 out of 5
Здатність переносити спеку3 out of 5
Здатність переносити холод1 out of 5
Пристосованість до проживання у квартирі3 out of 5
Здатність залишатися на самоті*3 out of 5
Здатність пристосуватися до життя в родині*2 out of 5
|Самці
|Самка
|Зріст
|Зріст
|37 - 47 cm
|35 - 45 cm
|Вага
|Вага
|9 - 12 kg
|9 - 12 kg
|Етапи життя
|Цуценята
|Дорослий вік
|Від 2 до 10 місяців
|Від 10 місяців до 8 років
|Зрілий вік
|Похилий вік
|Від 8 до 12 років
|Від 12 років
|Новонароджені
|Від народження до 2 місяців
Знайомство зі стандартною довгошерстою таксою
Усе, що слід знати про породу
Стандартна довгошерста такса – це порода, яку легко тримати вдома. Такса – дуже енергійна тварина зі спокійною поведінкою та готова до будь-якої гри, яку ви запропонуєте. Вона готова грати з вами знову й знову. Такса прив’язується до людини. Вона завжди перебуватиме біля вас. Ці тварини відомі своєю добротою. Тривалість життя стандартної довгошерстої такси складає від 12 до 16 років. Це означає, що вона довго радуватиме свого власника.
Такса цієї породи ніколи не зможе скласти вам компанію на марафоні, враховуючи її енергійність. Невеликої щоденної прогулянки навколо кварталу достатньо, щоб її маленькі лапи й довге тіло залишались у формі.
Існує три різновиди такс за типом шерсті: жорсткошерсті, гладкошерсті й довгошерсті. Також існує три типи такс за розміром: мініатюрні, стандартні та кролячі. Останній вид має ширшу грудну клітку, 30 сантиметрів, а вага собаки складає не більше ніж 3,5 кг. Розмір кролячої такси (kaninchen перекладається з німецької як «кролик») дає їй змогу зариватися в нори та полювати на кроликів або інших маленьких тварин. Любителі цієї породи зазвичай називають тварин вагою від 5 до 7,2 кг «підлітками». Однак ця категорія не визнається жодною офіційною кінологічною асоціацією.
Характер такси переважно самостійний, але вона не поводиться відчужено. І водночас вона дуже прив’язана до однієї людини. Важливо правильно тренувати стандартну довгошерсту таксу, щоб забезпечити її максимальну дружелюбність і не допустити агресивного ставлення до незнайомців. Будучи нащадками собак для полювання, стандартні довгошерсті такси мають наполегливий характер; за необхідності їх можна привчити до клітки.
Такси люблять працювати, і вони з радістю допомагатимуть вам із вашою роботою. Вони зазвичай сміливі та, за іронією долі, голосно гавкають. Їхній гавкіт може нагадувати гавкіт великого собаки.
Стандартну довгошерсту таксу слід тримати в теплі, оскільки її маленьке тіло не витримує холоду. Зігріти таксу допоможе зимовий комбінезон для собак. Але цей комбінезон такси можуть із себе стягувати.
2 факти про стандартних довгошерстих такс
1. Такси можуть підозріло ставитися до чужинців
Стандартна довгошерста такса – люб’язна порода, але через їхню здатність сильно прив’язуватися до однієї людини вони іноді можуть непривітно ставитися до інших людей, особливо до незнайомців. Соціалізуйте свого собаку якомога раніше, щоб виховати його максимально привітним.
2. Два в одному: маленький і гавкучий
Незважаючи на розмір, стандартні довгошерсті такси голосно гавкають, що зумовлено їхньою роллю в полюванні: коли пес заривається глибоко в землю в пошуках здобичі, його ричання попереджає мисливців, що, можливо, він щось знайшов.
Історична довідка про породу
Стандартна довгошерста такса походить із Німеччини, де вона є предметом національної гордості. Ця класична порода собак для полювання відноситься до групи гончаків, які виводилися з німецького басета протягом шести століть. Німецький клуб такси був створений у 1888 році, а до племінної книги Американського клубу собаківництва таксу було внесено в 1885 році.
Для маленької породи ця такса має дуже гучний гавкіт: він звучить як гавкіт набагато більшого собаки. Характерний гавкіт стандартної довгошерстої такси розвинувся через її роль собаки для полювання: так вона повідомляє мисливців про себе, коли шукає здобич у норі. Такси часто використовувалися в зграях для полювання набагато більших тварин, як-от кабан. Рішучий характер собак допомагав їм у цьому.
Оскільки після другої світової війни зростали антинімецькі настрої, американські шанувальники дружелюбної такси на деякий час змінили назву породи: вона стала називатися гончаком свободи. На щастя, ця назва не прижилася. Такса з часом перетворилася на національний символ Німеччини. Цю врівноважену породу вже полюбили в усьому світі.
Від голови до кінчика хвоста
Фізичні характеристики стандартних довгошерстих такс
1.Вуха
2.Голова
3.Тіло
4.Шерсть
5.Хвіст
Ознаки, на які варто звернути увагу
Від особливих рис породи до загального огляду здоров’я – ось кілька цікавих фактів про стандартну довгошерсту таксу
Не дозволяйте таксі занадто сильно стрибати
Подбайте про те, щоб ваша стандартна довгошерста такса не виконувала таких, на перший погляд, нормальних або спортивних рухів, як стрибки з меблів або підйом сходами. Вони можуть здаватися нешкідливими, але стандартна довгошерста такса може легко пошкодити свою довгу спину, оскільки її короткі ноги не витримують довгого тулуба. Слідкуйте за своєю таксою, щоб вона не робила жодних рухів, які могли б завдати їй фізичної шкоди. Регулярні фізичні тренування допоможуть зміцнити спину й лапи тварини.
Любить полювати й ритися
Стандартні довгошерсті такси були виведені для полювання, тому іноді важко позбавити її вроджених рис, як-от бажання рити. Інколи, перебуваючи вдома, собака може ритися в рослинах, у саду чи навіть у білизні й особистих речах, просто щоб задовольнити цю вроджену схильність. Маленькі ніжки, дуже гострі кігті та зуби такси ідеально підходять для такої діяльності. Завдяки вродженому бажанню такси догоджати її можна навчити стриманішій поведінці. Краще за все привчати тварину до стриманості завчасно, щоб виховати гарні манери.
Схильність до епілепсії
Стандартна довгошерста такса – це здоровий собака, але ця порода може мати схильність до епілептичних нападів. Причина є генетичною: це хронічний неврологічний розлад, що характеризується здриганням, тремтінням і посмикуванням м’язів. Епілептичні напади починаються практично без попереджень. Вони зазвичай короткочасні та закінчуються самі по собі. Зберігайте спокій під час нападів, оскільки вони здебільшого закінчуються досить швидко, і ваша домашня тварина зазвичай не усвідомлює проблему, що відбувається. Будьте уважні, коли це відбувається, щоб потім передати інформацію своєму ветеринарному лікарю. Як у випадку з усіма хворобами, дуже важливо завчасно виявити проблему, і регулярні ветеринарні огляди допоможуть контролювати ситуацію. Епілепсію зазвичай можна контролювати за допомогою ліків.
Здоровий раціон – запорука здоров’я собаки
Під час вибору корму для такси потрібно враховувати багато факторів: вік, спосіб життя, рівень активності, фізичний стан і стан здоров’я, зокрема схильність до певних хвороб та індивідуальну чутливість. Корм забезпечує енергію для життєво важливих функцій собаки. Саме тому повноцінна харчова формула має містити правильне співвідношення поживних речовин, щоб уникнути будь-якого дефіциту чи надлишку в раціоні, адже це може негативно позначитися на загальному стані тварини. Для здоров’я сечовивідних шляхів у собаки завжди має бути доступ до свіжої та чистої питної води. У спекотну погоду, а особливо під час тренувань, носіть із собою воду для собаки, щоб він міг пити так часто, як захоче. Наведені нижче рекомендації призначені для здорових тварин. Якщо у вашого собаки проблеми зі здоров’ям, зверніться до ветеринарного лікаря – він призначить спеціальну ветеринарну дієту.
Потреби цуценят породи такса в енергії, білках, мінералах і вітамінах значно вищі, ніж у дорослих собак. Енергія та поживні речовини потрібні цуценятам не лише для підтримки життєдіяльності, а й для забезпечення росту та розвитку організму. До 10 місяців імунна система цуценят породи такса формується поступово. Комплекс антиоксидантів, в т. ч. вітамін Е, допомагає підтримувати природні захисні сили цуценяти в цей період великих змін, відкриттів і нових зустрічей. Їхня травна система також відрізняється від травної системи дорослих такс: вона ще незріла, тому важливо забезпечити надходження високоякісних білків, що будуть добре засвоюватись організмом. Пребіотики, наприклад фруктоолігосахариди, допомагають підтримувати здорове травлення та баланс мікрофлори кишечника, що покращує якість фекалій.
Так само важливим фактором, який слід враховувати при виборі розміру, форми й щільності крокет, є зуби цуценяти (від перших, молочних, до постійних). Під час інтенсивної фази росту в такс високі потреби в енергії, тому корм має бути висококалорійним (виражається в кількості ккал на 100 г). Потрібно також ретельно підбирати харчування з потрібною концентрацією всіх інших поживних речовин, особливо з вмістом кальцію й фосфору, що підтримують кістки й суглоби цуценят породи такса. До шести місяців рекомендується розділяти добову норму корму принаймні на три прийоми, а потім перейти на дворазове харчування.
Основні цілі харчування для дорослих собак породи такса:
Підтримка кісток і суглобів за допомогою відповідного вмісту кальцію та фосфору, а також таких поживних речовин, як глюкозамін і хондроїтин
Підтримка м’язевого тонусу й оптимальної ваги завдяки використанню легкозасвоюваних інгредієнтів і помірної кількості жирів.
Сприяння збереженню здоров’я та краси шкіри й шерсті завдяки додаванню жирних кислот (особливо ЕПК та ДГК), незамінних амінокислот і вітамінів групи B.
У дорослому віці маленькі собаки схильні до захворювань ротової порожнини та зубів, тобто накопичення зубного нальоту й формування зубного каменю. Зубам і щелепам такси потрібен сильний захист. Спеціальна форма й текстура крокет, призначених для жування, допомагає сповільнити утворення зубного нальоту, а формула, що містить хелатори кальцію, сповільнює утворення зубного каменю, щоденно підтримуючи гігієну ротової порожнини. Відомо, що маленькі собаки перебірливі, якщо йдеться про їжу. Ексклюзивна формула й дібрані аромати, а також розмір і спеціальна текстура крокет стимулюють їхній апетит. У маленьких собак частіше формуються сечові камені; рекомендовано дотримуватися раціону, що сприяє здоров’ю сечовивідної системи, щоб запобігти формуванню сечових каменів.
Харчування, що містить легко засвоювані білки, відповідний вміст клітковини й високоякісні вуглеводи, допоможе зменшити розмір і послабити запах фекалій, що актуально для такс, яких утримують у приміщеннях. Оскільки проживання в закритому приміщенні часто означає менше фізичних навантажень, оптимальну вагу допоможе підтримувати вміст калорій, що відповідає зниженим потребам в енергії, і раціон, який містить L-карнітин, що сприяє метаболізму жирів. Ніколи не годуйте собак їжею, якою харчуються люди, або жирними смаколиками. Натомість винагороджуйте їх крокетами (зі щоденної добової порції) і суворо дотримуйтеся рекомендацій щодо годування, зазначених на упаковці корму, щоб запобігти появі зайвої ваги.
У віці 8 років у такс починають проявлятися перші ознаки старіння. Формула, збагачена антиоксидантами, допоможе підтримувати їхні життєві сили, а належний вміст фосфору сприятиме здоров’ю сечовивідної системи. З віком можливості травної системи й харчові потреби змінюються, тому корм для зрілих такс має відповідати таким характеристикам:
Вищий вміст вітамінів C і E. Ці поживні речовини мають антиоксидантні властивості й захищають клітини організму від шкідливого впливу окисного стресу, пов’язаного зі старінням.
ЕПК-ДГК й точна кількість кальцію та фосфору підтримують кістки й суглоби такси. У такс короткі кінцівки та хребці, тому механічне навантаження на їхні суглоби більше, порівнюючи з іншими породами.
Скоригована кількість поживних речовин і калорій (порівнюючи з раціоном дорослої особини) допомагає підтримувати ідеальну вагу такси в зрілому віці. Надмірна вага може позначитися на здоров’ї такси, тому для підтримання оптимального здоров’я потрібен належним чином збалансований раціон харчування.
Високоякісний білок. Всупереч поширеній помилковій думці, зниження вмісту білка в кормі практично не запобігає розвитку ниркової недостатності. До того ж у собак зрілого віку з часом білок із їжі засвоюється гірше, ніж у молодших тварин. Зниження рівню фосфору в кормі – хороший спосіб сповільнити поступове погіршення роботи нирок.
Вищий вміст мікроелементів (заліза, цинку й марганцю) для підтримання належного стану шкіри й шерсті.
Із віком у собак дедалі частіше виникають проблеми з зубами. Щоб ваші улюбленці могли й надалі повноцінно харчуватися, форма, розмір і щільність крокет мають відповідати будові щелеп собаки. Крокети можна розмочити в теплій воді, щоб їм було легше їсти.
Догляд за стандартною довгошерстою таксою
Поради щодо догляду за шерстю, дресирування та фізичного навантаження
Стандартна довгошерста такса – природжений спортсмен і має регулярно проводити рухливі тренування! Міцне тіло й високий рівень енергії означають високі потреби у фізичній активності. Рекомендуються прогулянки двічі на день, але ніколи не слід виконувати тривалі пробіжки: стандартна довгошерста такса та пробіжка несумісні. Щоб забезпечити цій тварині місце для пробіжок, буде досить огородженого двору. Такси не пристосовані до стрибків. Через короткі лапи під тулубом їхня видовжена спина вразлива, і різкий рух згори може бути для них надзвичайно небезпечним.
Стандартна довгошерста такса відома своєю довгою та гладкою шерстю, яка зазвичай дуже блискуча, якщо за нею правильно доглядати. Для цього достатньо розчісувати таксу двічі на тиждень, а купати її лише за необхідності, щоб підтримувати шерсть у гарному стані. Підстригати кігті рекомендується один-два рази на місяць. Однак зуби слід чистити не менше двох-трьох разів на тиждень або щодня, якщо вам це вдається.
Незважаючи на їхню наполегливість, стандартних довгошерстих такс дуже легко дресирувати, особливо як собак, що прив’язуються до однієї людини. Завдяки своєму походженню такса може бути копачем, тер’єром і дикою твариною. Дресирування потрібно починати завчасно та проводити наполегливо. Такси – вольові тварини, отже потрібно запастися терпінням. Серед рис довгошерстої такси – сміливість і зухвалість. Тому їм потрібно знати, хто головний. Самостійність – це гарна особливість, але потрібно доглядати за таксою, оскільки через такий характер вона може заблукати. Такси зазвичай уживаються з іншими собаками й котами в будинку, але іноді можуть відчувати потребу в домінуванні.
Усе про стандартних довгошерстих такс
Стандартна довгошерста такса є однією з трьох різновидів такс – чудових собак, що мають характерно видовжене тіло та належать до однієї з найпопулярніших порід. Такси також бувають гладкошерстими та жорсткошерстими, при цьому всі інші характеристики залишаються незмінними, за винятком типу шерсті та його різноманітного забарвлення. Ця порода відома жвавістю та грайливістю, але також потребує міцного товариства: вони легко прив’язуються як до однієї людини, так і до родини.
Ця порода з довгою та дуже блискучою шерстю є чудовим вибором, але її шерсть майже постійно линяє, або линяє стара шерсть, щоб звільнити місце для нової. Хвилюватися не варто: шерсть не буде випадати загалом по всьому тілу, а лише в незначних кількостях щодня. Тому таксу необхідно розчісувати регулярно: раз на день або через день.
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Джерела
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Енциклопедія Royal Canin про собак. Видання 2010 і 2020 років
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Каталог продукції Royal Canin BHN
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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