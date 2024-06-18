Усе, що слід знати про породу



Стандартна довгошерста такса – це порода, яку легко тримати вдома. Такса – дуже енергійна тварина зі спокійною поведінкою та готова до будь-якої гри, яку ви запропонуєте. Вона готова грати з вами знову й знову. Такса прив’язується до людини. Вона завжди перебуватиме біля вас. Ці тварини відомі своєю добротою. Тривалість життя стандартної довгошерстої такси складає від 12 до 16 років. Це означає, що вона довго радуватиме свого власника.

Такса цієї породи ніколи не зможе скласти вам компанію на марафоні, враховуючи її енергійність. Невеликої щоденної прогулянки навколо кварталу достатньо, щоб її маленькі лапи й довге тіло залишались у формі.

Існує три різновиди такс за типом шерсті: жорсткошерсті, гладкошерсті й довгошерсті. Також існує три типи такс за розміром: мініатюрні, стандартні та кролячі. Останній вид має ширшу грудну клітку, 30 сантиметрів, а вага собаки складає не більше ніж 3,5 кг. Розмір кролячої такси (kaninchen перекладається з німецької як «кролик») дає їй змогу зариватися в нори та полювати на кроликів або інших маленьких тварин. Любителі цієї породи зазвичай називають тварин вагою від 5 до 7,2 кг «підлітками». Однак ця категорія не визнається жодною офіційною кінологічною асоціацією.

Характер такси переважно самостійний, але вона не поводиться відчужено. І водночас вона дуже прив’язана до однієї людини. Важливо правильно тренувати стандартну довгошерсту таксу, щоб забезпечити її максимальну дружелюбність і не допустити агресивного ставлення до незнайомців. Будучи нащадками собак для полювання, стандартні довгошерсті такси мають наполегливий характер; за необхідності їх можна привчити до клітки.

Такси люблять працювати, і вони з радістю допомагатимуть вам із вашою роботою. Вони зазвичай сміливі та, за іронією долі, голосно гавкають. Їхній гавкіт може нагадувати гавкіт великого собаки.

Стандартну довгошерсту таксу слід тримати в теплі, оскільки її маленьке тіло не витримує холоду. Зігріти таксу допоможе зимовий комбінезон для собак. Але цей комбінезон такси можуть із себе стягувати.