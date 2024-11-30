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Доберман

Добермани славляться як відважні та впевнені собаки, адже під час Другої світової війни вони гідно проявляли себе під вогнем.
Doberman adult black and white

Про породу доберман

Добермани – сильні собаки середнього розміру. Вони горді, врівноважені й випромінюють рішучість.

Ці собаки дружелюбні, спокійні та впевнені. Вони віддані своїй сім’ї, мають неабияку сміливість і пильно спостерігають за всім, що відбувається навколо. 

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)

Специфічні характеристики порід

Країна: Німеччина
Категорія розміру: Medium
Середня тривалість життя: 10-12 р.
Дружелюбний / Спокійний / Відданий / Кмітливий / Працьовитий / Життєрадісний / Впевнений / Товариський / Врівноважений

Ключові факти

Ласкавий до дітей
Чудовий охоронець
Потребують відкритого простору

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