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Гасконський сентонжуа

Великого гасконського сентонжуа використовують для полювання на птахів, велику дичину й зайців – як у зграї, так і поодинці. Малий гасконський сентонжуа – універсальний гончак, якого використовують для полювання на птахів.
Gascon saintongeois adult black and white

Про породу гасконський сентонжуа

Великий гасконський сентонжуа – собака гармонійної статури, що випромінює елегантність і силу. Це типовий французький різновид породи, зважаючи на вигляд голови, забарвлення й характер. Малий гасконський сентонжуа – поважний собака середнього розміру та пропорційної статури.

Гасконські сентонжуа – природжені гончаки для полювання у зграї. Завдяки винахідливості й гострому нюху вони здатні демонструвати хороші результати. Маючи спокійний і ласкавий характер, ці собаки чітко виконують команди.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)

Специфічні характеристики порід

Країна: Франція
Категорія розміру: Medium
Середня тривалість життя: 12-14 р.
Рішучий / Спокійний / Люблячий / Слухняний

Ключові факти

Потребує мінімального грумінгу
Полюбляє дресирування
Потребує багато фізичної активності

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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