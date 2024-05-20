Гасконський сентонжуа

На початку свого життя цуценята проходять через колосальні фізичні та поведінкові зміни, а їхнім власникам за короткий час доводиться опанувати багато нових знань. Дізнайтеся, як забезпечити цуценяті найкращий початок життя, щоб воно виросло сильним і здоровим.