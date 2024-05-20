Гасконський сентонжуа
Про породу гасконський сентонжуа
Великий гасконський сентонжуа – собака гармонійної статури, що випромінює елегантність і силу. Це типовий французький різновид породи, зважаючи на вигляд голови, забарвлення й характер. Малий гасконський сентонжуа – поважний собака середнього розміру та пропорційної статури.
Гасконські сентонжуа – природжені гончаки для полювання у зграї. Завдяки винахідливості й гострому нюху вони здатні демонструвати хороші результати. Маючи спокійний і ласкавий характер, ці собаки чітко виконують команди.
Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)
Специфічні характеристики порід
Країна: Франція
Категорія розміру: Medium
Середня тривалість життя: 12-14 р.
Рішучий / Спокійний / Люблячий / Слухняний
Ключові факти
Потребує мінімального грумінгу
Полюбляє дресирування
Потребує багато фізичної активності
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