Німецький лангхаар

Це збалансовані, спокійні та врівноважені спанієлі, які легко піддаються дресируванню й можуть стати чудовими компаньйонами. Вони міцні, м’язисті й доволі низькі, проте мають елегантну будову. Маленький собака з великим серцем.

Серед предків німецьких лангхаарів – водолази, німецькі гончаки, собаки для соколиних ловів і полювання на птахів. Саме тому їх навички настільки різноманітні.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)