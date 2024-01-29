Німецький лангхаар
Німецький лангхаар – найбільший представник групи спанієлів у реєстрі порід Міжнародної Кінологічної Федерації.
Про породу німецький лангхаар
Це збалансовані, спокійні та врівноважені спанієлі, які легко піддаються дресируванню й можуть стати чудовими компаньйонами. Вони міцні, м’язисті й доволі низькі, проте мають елегантну будову. Маленький собака з великим серцем.
Серед предків німецьких лангхаарів – водолази, німецькі гончаки, собаки для соколиних ловів і полювання на птахів. Саме тому їх навички настільки різноманітні.
Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)
Специфічні характеристики порід
Країна: Німеччина
Категорія розміру: Maxi
Середня тривалість життя: 12–14 р.
Люблячий / Дружелюбний / Ласкавий / Розумний / Товариський
Ключові факти
Потребують відкритого простору
Полюбляє дресирування
Потребує помірного грумінгу
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