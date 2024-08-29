Поговорімо про німецьких вівчарок
Звіть його пан Популярність. Знаменита німецька вівчарка є однією з найпопулярніших порід, яку хвалять за високий інтелект і непохитну вірність. Чудовий сімейний домашній улюбленець, німецька вівчарка дуже слухняна, завдяки чому їх легко дресирувати, і головне, що їй це подобається. Додаткова перевага: яскраві очі в поєднанні з приголомшливим забарвленням.
Офіційна назва: Німецька вівчарка
Інші назви: Німець, вівчарка, ельзасець
Походження: Німеччина
Схильність до слиновиділення1 out of 5
Потреба в грумінгу5 out of 5
Інтенсивність линяння5 out of 5
Схильність до гавкання4 out of 5
Рівень енергії (високий, низький, середній)*5 out of 5
Сумісність з іншими хатніми тваринами2 out of 5
Здатність переносити спеку3 out of 5
Здатність переносити холод4 out of 5
Пристосованість до проживання у квартирі2 out of 5
Здатність залишатися на самоті*1 out of 5
Здатність пристосуватися до життя в родині*4 out of 5
|Самці
|Самка
|Зріст
|Зріст
|60 - 65 cm
|55 - 60 cm
|Вага
|Вага
|30 - 40 kg
|22 - 32 kg
|Етапи життя
|Цуценята
|Дорослий вік
|від 2 до 15 місяців
|від 15 місяців до 5 років
|Зрілий вік
|Похилий вік
|Від 5 до 8 років
|Від 8 до 18 років
|Новонароджені
|Від народження до 2 місяців
Познайомтеся краще з породою німецька вівчарка
Усе, що слід знати про породу
Розумний, жвавий і надійний собака породи німецька вівчарка відповідає всім вимогам, які ставлять до собак. Відданий своєму власнику та його родині, цей собака слідуватиме за вами з кімнати в кімнату, в авто, усюди, хоч би куди ви йшли.
Який рівень енергійності в німецької вівчарки? Високий. Але це також може означати більше розваг, оскільки ця порода радо долучається до будь-яких видів активності. Німецькій вівчарці подобається і ходьба, і біг, так само як і змагання з вистежування й аджиліті, у яких вона досягає визначних результатів.
Але саме розум є визначальною характеристикою німецької вівчарки. Ці собаки відомі неймовірно високим інтелектом і здатністю до пошуку рішень. Завдяки цьому, а також відданості, їх часто використовують збройні сили.
Через свій дуже високий інтелект німецьку вівчарку також часто використовують як собаку-помічника для інвалідів або людей із вадами зору. Вона ідеально підходить для цієї ролі, враховуючи її непохитну вірність, кмітливість і гострий нюх.
Дресируйте її, і ця порода виконуватиме ваші прохання без вагань. Упевнені в собі, собаки цієї породи також є чудовими компаньйонами. Вони неймовірно прив’язані до свого власника, тому навчати німецьку вівчарку буде нескладно, просто потрібно діяти послідовно.
Інша відмінна риса – це шерсть. Густа плюшева шерсть із підшерстком має характерне насичене забарвлення, що надає породі німецька вівчарка королівського вигляду.
2 факти про німецьку вівчарку
1. Неймовірний нюх
Німецька вівчарка є одним із лідерів серед собак із найкращими нюхом. Через цю особливість її зазвичай використовують для пошуку та порятунку, а також для виявлення бомб і наркотиків під час роботи поліції та військових.
2. Поговоримо про носи…
Виведені як пастуші собаки, німецькі вівчарки відомі тим, що можуть заганяти не лише тварин, а й навіть людей. Вони підштовхуватимуть вас носом, коли захочуть вийти надвір, погуляти або поїсти. Це чарівна та нешкідна риса, і вона може стати в нагоді, якщо є маленькі діти, оскільки німецька вівчарка також, зазвичай, чудовий охоронець.
Історична довідка про породу
Темперамент німецької вівчарки, який вирізняється врівноваженістю й безмежною відданістю, є результатом ретельної роботи, проведеної капітаном Максом Фредеріком Емілем фон Штефаніцем у Німеччині, починаючи з 1899 року. Фон Штефаніц хотів вивести відмінного пастушого собаку, особливо для догляду за вівцями, тому схрестив вівчарок із південної та центральної Німеччини. На меті було виведення собаки з високим інтелектом і фізичними здібностями. Так з’явилася «вівчарка».
Потім фон Штефаніц заснував клуб породи у Франкфурті в 1899 році. У наступні роки порода розвинула надзвичайну слухняність, тому її стали все частіше використовувати для захисту, особливо військові та поліція, які досі використовують німецьку вівчарку у своїй роботі. Звичайні люди теж зацікавилися цими собаками. Німецька вівчарка набула величезної популярності на початку двадцятого століття в США завдяки собакам-кінозіркам Рін-Тін-Тіну й Стронгхарту. Ця порода дуже популярна у всьому світі. За даними Американського кінологічного клубу, вона входить у десятку найкращих порід США за останні десять років і зазвичай посідає друге місце після лабрадор-ретривера.
Від голови до кінчика хвоста
Фізичні характеристики німецької вівчарки
1.Вуха
2.Голова
3.Шерсть
4.Тіло
5.Хвіст
Ознаки, на які варто звернути увагу
Від особливих рис породи до загального огляду здоров’я – ось кілька цікавих фактів про вашу німецьку вівчарку
Витривала порода з чутливим шлунком
Щодо здоров’я, німецька вівчарка може страждати на випадкові розлади травлення та діарею, що не загрожує життю, проте не приносить радості собаці. Крім того, можуть виникати інші розлади, як-от побічні реакції на їжу, діарея або рідкий кал, гастроентерит, недостатність підшлункової залози, здуття або запальне захворювання кишечника. Можуть з’являтись алергічний дерматит або подразнення шкіри. Високопоживний корм сприятиме покращенню самопочуття собаки. Належне діагностичне обстеження є обов’язковим, але воно вимагає часу й грошей. Хороший ветеринарний лікар допоможе вам знайти рішення.
От уже ті суглоби!
Дисплазія кульшового суглоба є третьою в рейтингу хвороб німецької вівчарки – вони насправді схильні до неї. Це синдром, пов’язаний із розвитком кульшового суглоба і ямки, коли стегнова кістка та тазова кістка не повністю збігаються. Як наслідок розвивається артрит. Важливо, щоб коефіцієнт росту, особливо для собак великих порід, залишався постійним, адже це сприятиме гармонійному розвитку кісток і м’язів. Дисплазія може виникати частіше, якщо м’язи ростуть швидше, тим самим навантажуючи кістки та суглоби, сприяючи потенційному розвитку артриту, а згодом – дисплазії. Простий огляд німецької вівчарки у ветеринарного лікаря допоможе виявити ознаки будь-якого захворювання.
Вивільнення енергії
Попереджений є озброєним. Німецька вівчарка – надзвичайно енергійна порода. Узяти цього розкішного собаку у свій будинок – дуже захоплююча подія, але ця порода не для всіх. Її представники обожнюють щоденні фізичні вправи. Німецька вівчарка радо супроводжуватиме вас на довгих пробіжках, бігаючи поруч годинами.
Однак, як і всі породи, німецька вівчарка може мати проблеми зі здоров’ям, якщо деякі її фізичні характеристики перевищують норму. У цьому разі – похила спина. Ця особливість з’явилася під час виведення собаки для виставок – фахівці з розведення тварин вважали, що елегантна лінія хребта й укорочені ноги роблять ходу стрибкою, коли собака йде по виставковому рингу. Радимо звертатися до ветеринарного лікаря за потреби, щоб завжди купувати собаку у відповідального фахівця з розведення тварин.
Здоровий раціон – запорука здоров’я собаки
Під час вибору корму для німецької вівчарки слід враховувати багато факторів: вік, спосіб життя, рівень активності, фізичний стан і стан здоров’я, зокрема схильність до певних хвороб та індивідуальну чутливість. Корм забезпечує енергію для життєво важливих функцій собаки. Саме тому повноцінна харчова формула має містити правильне співвідношення поживних речовин, щоб уникнути будь-якого дефіциту чи надлишку в раціоні, адже це може негативно позначитися на загальному стані тварини. Для підтримання достатнього об'єму сечі тварині потрібен постійний доступ до чистої та свіжої води. У спекотну погоду, а особливо під час тренувань, носіть із собою воду для собаки, щоб він міг пити так часто, як захоче. Потреба в енергії залежить і від кліматичних умов. Собака, який живе надворі взимку, потребує більше енергії. Наведені нижче рекомендації призначені для здорових тварин. Якщо у вашого собаки проблеми зі здоров’ям, зверніться до ветеринарного лікаря – він призначить спеціальну ветеринарну дієту.
Потреби цуценят породи німецька вівчарка в енергії, білках, мінералах і вітамінах значно вищі, ніж у дорослих собак. Енергія та поживні речовини потрібні цуценятам не лише для підтримки життєдіяльності, а й для забезпечення росту та розвитку організму. До 15 місяців імунна система цуценят німецької вівчарки поступово розвивається. Комплекс антиоксидантів, в т. ч. вітамін Е, допомагає підтримувати природні захисні сили цуценяти в цей період великих змін, відкриттів і нових зустрічей. Процеси травлення цуценят також дещо відрізняються від дорослих німецьких вівчарок. їхня травна система ще незріла, тому важливо забезпечити надходження високоперетравних білків, що будуть добре засвоюватися організмом. Маннанолігосахариди й пребіотики, наприклад фруктоолігосахариди, допомагають підтримувати здорове травлення та баланс мікрофлори кишечника, що покращує якість фекалій.
Важливо вибрати крокети відповідного розміру, форми й текстури. Цей етап росту передбачає помірні енергетичні потреби. У цуценят великих порід, як-от у німецької вівчарки, період росту доволі тривалий та інтенсивний, тому вони особливо схильні до захворювань опорно-рухового апарату та суглобів, зокрема дефектів кінцівок, деформації кісток і уражень суглобів. Перша фаза росту здебільшого пов’язана з розвитком кісток, хоча м’язи також починають рости. Це означає, що цуценя, яке їсть забагато, тобто отримує забагато енергії, набере занадто багато ваги й зростатиме занадто швидко. Через додаткове навантаження на скелет підвищується ризик деформації кісток і виникнення проблем із суглобами або дисплазії. Обмеження енергетичної цінності корму для цуценят німецької вівчарки та годування відповідно до рекомендованого обсягу добових порцій допоможе контролювати швидкість їхнього росту й мінімізувати ці ризики.
У кормі, спеціально створеному для тварин у період росту, концентрація інших поживних речовин повинна бути вищою за звичайну кількість. Проте вміст кальцію слід збільшувати обережно, адже цуценята великих порід дуже чутливі до його надмірного споживання. Важливо розуміти, що додавання будь-яких інгредієнтів до повноцінного корму, розробленого для годування в період росту, в кращому випадку зайве, а в гіршому – небезпечне для тварини, особливо якщо не прописане ветеринарним лікарем. Протягом перших 6 місяців життя цуценят рекомендується розділяти їхню добову порцію корму принаймні на три прийоми, а згодом перейти на дворазове харчування.
Далі наведені основні цілі харчування для дорослих німецьких вівчарок.
Сприяння оптимальній засвоюваності завдяки високоякісним білкам і вибір певної клітковини для обмеження кишкового бродіння. Це допоможе підтримати баланс кишкової флори з урахуванням чутливої травної системи німецької вівчарки.
Збереження здоров’я та краси шкіри й шерсті завдяки збагаченому вмісту жирних кислот (особливо ЕПК та ДГК), незамінних амінокислот і вітамінів групи В (для підтримання бар’єрної функції шкіри).
Сприяння підтримці здоров’я кісток і суглобів собаки за допомогою глюкозаміну, хондроїтину та антиоксидантів.
Після 5 років у німецьких вівчарок починають проявлятися перші ознаки старіння. Формула, збагачена антиоксидантами, допоможе підтримати життєву енергію собаки, а особливі поживні речовини, як-от хондроїтин, глюкозамін, колаген і жирні кислоти ЕПК та ДГК допоможуть підтримати здоров’я кісток і суглобів. З віком можливості травної системи та харчові потреби змінюються, тому корм для зрілих німецьких вівчарок має відповідати наведеним нижче характеристикам.
Вищий вміст вітамінів C і E. Ці поживні речовини мають антиоксидантні властивості й допомагають захищати клітини організму від шкідливого впливу окисного стресу, пов’язаного зі старінням.
Високоякісний білок. Всупереч поширеній помилковій думці, зниження вмісту білка в кормі практично не запобігає розвитку ниркової недостатності. Крім того, у собак зрілого віку з часом білок із їжі засвоюється гірше, ніж у молодших тварин. Найкращий спосіб уповільнити поступове погіршення роботи нирок – це знизити вміст фосфору в кормі.
Вищий вміст мікроелементів (заліза, цинку й марганцю) для підтримання належного стану шкіри й шерсті.
Більше поліненасичених жирних кислот, як-от олія бораго й риб’ячий жир, для підтримки здоров’я шерсті. Організм собаки зазвичай синтезує ці жирні кислоти сам, але з віком цей фізіологічний процес може сповільнюватися.
З віком у собак дедалі частіше виникають проблеми із зубами. Щоб вони могли й надалі повноцінно харчуватися, слід враховувати розмір, форму й текстуру крокет відповідно до будови їхніх щелеп.
Ніколи не годуйте німецьких вівчарок людською їжею або жирними перекусами. Натомість винагороджуйте їх крокетами (зі щоденної добової порції) і суворо дотримуйтеся рекомендацій щодо годування, указаних на упаковці корму, щоб запобігти набору зайвої ваги.
Догляд за німецькою вівчаркою
Поради щодо догляду за шерстю, дресирування та фізичного навантаження
Німецькі вівчарки й фізичні вправи нерозривно пов’язані. Їм потрібно багато щоденної активності, оскільки це дуже спортивна й активна собака. Чудові бігуни, вони можуть долати великі дистанції наодинці чи з людиною. Вправи з випасання худоби, вистежування або аджиліті також ідеально підходять для собак цієї породи, які часто беруть участь у таких змаганнях, не кажучи вже про змагання робочих собак і різні виставки собак.
Німецькі вівчарки мають дещо густу шерсть із м’яким підшерстком. Найкраще чистити зуби двічі на тиждень. Незважаючи на високу енергійність, німецьких вівчарок не потрібно купати занадто часто. Зазвичай довгошерсті породи линяють, але якщо їх регулярно вичісувати, вони линятимуть менше. Линька відбувається двічі на рік, звільняючи місце для нової шерсті. Підстригати кігті слід щомісяця, однак собака, який ходить по твердих поверхнях, стиратиме кігті, і згодом їх не потрібно буде так часто підстригати.
Німецькі вівчарки швидко піддаються дресируванню й добре реагують на вказівки та команди. Вони дуже хочуть догодити, і без перебільшення можна сказати, що вони неймовірно розумні – чудова комбінація, коли вам потрібен ідеальний компаньйон. Рекомендуємо починати дресирування дуже рано, оскільки німецькі вівчарки завжди в пошуку нових завдань. Вони сильно прив’язані до власника та його родини.
Усе про німецьку вівчарку
Собаки цієї породи можуть стати чудовим сімейним домашнім улюбленцем після дресирування, оскільки вони неймовірно віддані й прив’язані до людей. Німецька вівчарка потребує діяльності, і вона добре реагує на команди. Ці собаки завжди готові гуляти чи бігати й зазвичай дуже дружні до дітей і є справжніми захисниками. До того ж завдяки високому інтелекту вони дуже слухняні.
Зовсім ні. Німецькі вівчарки – привітні собаки й легко долучаються до будь-яких видів активності. Представники цієї дуже активної породи завжди хочуть працювати, тому ніколи не нудьгуватимуть, якщо ви знаєте, чим їх зайняти. Вони вимагають серйозних зусиль від активного власника, але завжди приносять радість. Будь-яких проблем зі здоров’ям німецької вівчарки можна позбутися за належного догляду.
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Джерела
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Енциклопедія Royal Canin про собак. Видання 2010 і 2020 років
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Каталог продукції Royal Canin BHN
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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