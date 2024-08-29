Усе, що слід знати про породу



Розумний, жвавий і надійний собака породи німецька вівчарка відповідає всім вимогам, які ставлять до собак. Відданий своєму власнику та його родині, цей собака слідуватиме за вами з кімнати в кімнату, в авто, усюди, хоч би куди ви йшли.

Який рівень енергійності в німецької вівчарки? Високий. Але це також може означати більше розваг, оскільки ця порода радо долучається до будь-яких видів активності. Німецькій вівчарці подобається і ходьба, і біг, так само як і змагання з вистежування й аджиліті, у яких вона досягає визначних результатів.

Але саме розум є визначальною характеристикою німецької вівчарки. Ці собаки відомі неймовірно високим інтелектом і здатністю до пошуку рішень. Завдяки цьому, а також відданості, їх часто використовують збройні сили.

Через свій дуже високий інтелект німецьку вівчарку також часто використовують як собаку-помічника для інвалідів або людей із вадами зору. Вона ідеально підходить для цієї ролі, враховуючи її непохитну вірність, кмітливість і гострий нюх.

Дресируйте її, і ця порода виконуватиме ваші прохання без вагань. Упевнені в собі, собаки цієї породи також є чудовими компаньйонами. Вони неймовірно прив’язані до свого власника, тому навчати німецьку вівчарку буде нескладно, просто потрібно діяти послідовно.

Інша відмінна риса – це шерсть. Густа плюшева шерсть із підшерстком має характерне насичене забарвлення, що надає породі німецька вівчарка королівського вигляду.