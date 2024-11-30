Різеншнауцер

Різеншнауцери відомі як великі й сильні собаки. Вони радше кремезні, ніж стрункі й мають жорстку шерсть. Ефективні сторожові собаки й охоронці, ці елегантні тварини заслуговують на повагу.

Добре розвинені органи чуття, природний розум і здатність до дресирування роблять їх дуже хорошими компаньйонами, спортсменами й працівниками. Для виконання таких завдань їм стають у пригоді сила, витривалість і швидкість.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)