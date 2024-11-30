Різеншнауцер
Про собак породи різеншнауцер
Різеншнауцери відомі як великі й сильні собаки. Вони радше кремезні, ніж стрункі й мають жорстку шерсть. Ефективні сторожові собаки й охоронці, ці елегантні тварини заслуговують на повагу.
Добре розвинені органи чуття, природний розум і здатність до дресирування роблять їх дуже хорошими компаньйонами, спортсменами й працівниками. Для виконання таких завдань їм стають у пригоді сила, витривалість і швидкість.
Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)
Специфічні характеристики порід
Країна: Німеччина
Категорія розміру: Maxi
Середня тривалість життя: 12-15 р.
Люблячий / Врівноважений / Відданий / Розумний / Життєрадісний / Впевнений / Жвавий
Ключові факти
Потребують відкритого простору
Потребує трохи дресирування
Потребує багато фізичної активності
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