Усе, що слід знати про породу



Німецькі доги – справжні велетні, але у величезному тілі приховано милий, дружелюбний і ніжний характер.

Колись великий зріст і сила допомагали їм полювати на диких кабанів (їхнє початкове завдання), але за багато століть завдяки селекції агресивність поступилася місцем ніжності. Німецькі доги – гарні гончаки, які вирізняються величною поведінкою, кмітливим виразом морди та густою блискучою шерстю одної з трьох промовистих комбінацій кольорів: палевий і смугастий, чорний і плямистий або блакитний.

Після дресирування, яке проходить відносно просто, німецькі доги добре ладнають із дітьми і можуть стати прекрасними сімейними улюбленцями. Проте пам’ятайте, що вони вимагають більше уваги, ніж собаки меншого розміру. Якщо ваше помешкання невелике чи якщо ви колекціонуєте цінні порцелянові прикраси, німецький дог одним порухом хвоста може змести їх зі стола. Тому добре подумайте, перш ніж заводити цього собаку.

Німецькі доги потребують значної кількості фізичних навантажень, хоча, незважаючи на свої розміри, це не найбільш енергійна порода собак. У дорослому віці вони полюбляють різноманітні фізичні навантаження: гуляти, бігати та вештатися в закритому просторі (на щастя, вони не вміють стрибати, тому вам не знадобиться дуже високий паркан). Майте на увазі, що з огляду на величезні розміри німецького дога тривалість життя таких собак не довга.

Єдиний реальний недолік німецького дога в повсякденному житті – вони пускають слину. Німецькі доги виділяють досить багато слини. Але їхній привітний і неймовірний характер із лишком це компенсує, адже вони вкрай віддані своїм власникам.