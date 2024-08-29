Поговорімо про німецьких догів
Офіційна назва: Німецький дог
Походження: Німеччина
Схильність до слиновиділення4 out of 5
Інтенсивність линяння3 out of 5
Рівень енергії (високий, низький, середній)*3 out of 5
Сумісність з іншими хатніми тваринами5 out of 5
Здатність переносити спеку2 out of 5
Пристосованість до проживання у квартирі1 out of 5
Здатність пристосуватися до життя в родині*3 out of 5
Здатність залишатися на самоті*1 out of 5
|Самці
|Самка
|Зріст
|Зріст
|76 - 81 cm
|71 - 76 cm
|Вага
|Вага
|63 - 77 kg
|50 - 63 kg
|Етапи життя
|Цуценята
|Дорослий вік
|Від 2 до 8 місяців
|Від 8 місяців до 2 років
|Зрілий вік
|Похилий вік
|Від 2 до 5 років
|Старше 10 років
|Новонароджені
|Від народження до 2 місяців
Індивідуальне харчування для німецького дога
Познайомтеся з німецьким догом
Усе, що слід знати про породу
Німецькі доги – справжні велетні, але у величезному тілі приховано милий, дружелюбний і ніжний характер.
Колись великий зріст і сила допомагали їм полювати на диких кабанів (їхнє початкове завдання), але за багато століть завдяки селекції агресивність поступилася місцем ніжності. Німецькі доги – гарні гончаки, які вирізняються величною поведінкою, кмітливим виразом морди та густою блискучою шерстю одної з трьох промовистих комбінацій кольорів: палевий і смугастий, чорний і плямистий або блакитний.
Після дресирування, яке проходить відносно просто, німецькі доги добре ладнають із дітьми і можуть стати прекрасними сімейними улюбленцями. Проте пам’ятайте, що вони вимагають більше уваги, ніж собаки меншого розміру. Якщо ваше помешкання невелике чи якщо ви колекціонуєте цінні порцелянові прикраси, німецький дог одним порухом хвоста може змести їх зі стола. Тому добре подумайте, перш ніж заводити цього собаку.
Німецькі доги потребують значної кількості фізичних навантажень, хоча, незважаючи на свої розміри, це не найбільш енергійна порода собак. У дорослому віці вони полюбляють різноманітні фізичні навантаження: гуляти, бігати та вештатися в закритому просторі (на щастя, вони не вміють стрибати, тому вам не знадобиться дуже високий паркан). Майте на увазі, що з огляду на величезні розміри німецького дога тривалість життя таких собак не довга.
Єдиний реальний недолік німецького дога в повсякденному житті – вони пускають слину. Німецькі доги виділяють досить багато слини. Але їхній привітний і неймовірний характер із лишком це компенсує, адже вони вкрай віддані своїм власникам.
2 факти про німецьких догів
1. Скубі-Дубі-Ду, де ти?
Вважається, що милого, але боягузливого персонажа мультфільму «Скубі-Ду» змальовано з німецького дога! Порода отримала нову хвилю популярності, коли в 1950-х роках з’явився Мармадюк, велика зірка коміксу, а згодом фільму 2010 року.
2. Німецький дог
Історія породи німецький дог, як підказує логіка, і справді походить із Німеччини, де в 1878 році комітет із суддів і фахівців із розведення тварин зібрався в Берліні, щоб класифікувати кілька схожих порід під різними назвами як одну породу: Deutsche Dogge (дослівний переклад «німецький собака» ). Тому українська назва цієї породи – «німецький дог». Це має сенс.
Історична довідка про породу
Історія породи німецький дог має настільки глибоке коріння, що її походження не цілком зрозуміле. Зображення з єгипетських гробниць свідчать про те, що вони могли з’явитися ще тисячі років тому. Вважається, що предки німецьких догів – породи, схожі на мастифа та грейхаунда, а також булленбейсер, вимерла порода німецьких мисливських собак.
Не викликає сумніву те, що в середньовічній Німеччині предки сучасних німецьких догів цінувалися як мисливці на диких кабанів, а також як охоронці. Коли ця порода вперше з’явилась у Великобританії, собак називали «німецькими борхаундами», тобто мисливцями на кабанів.
У 19-му столітті кілька подібних порід об’єднали під новою назвою Deutsche Dogge, тобто «німецький дог». Незрозуміло, чому ця порода в англійській мові отримала назву «великий данець», але, напевно, її просто переклали з французької: Le Grand Danois.
Від голови до кінчика хвоста
Фізичні характеристики німецьких догів
1.Голова
2.Морда
3.Тіло
4.Шерсть
5.Хвіст
Ознаки, на які варто звернути увагу
Від особливих рис породи до загального огляду стану здоров’я – ось кілька цікавих фактів про вашого німецького дога
Остерігайтеся здуття живота
Розширення та заворот шлунку, або простіше кажучи – здуття живота, вражає багато великих порід, але це для німецьких догів ця проблема особливо актуальна. Власники повинні звертати увагу на певні ознаки цього захворювання: роздутий живіт, збуджений стан, позиви до блювання, слиновиділення та скавчання чи ненормальна нерухомість і в таких випадках негайно звертатися по допомогу до ветеринарного лікаря. Деякі власники вибирають профілактичну операцію, яка може допомогти собакам, принаймні частково. Процедура, яка називається гастропексією, передбачає підшивання стінок шлунку на місце та має запобігти небезпечному для життя його перекрученню (завороту), хоча й не попереджує розширення (здуття), але може допомогти запобігти захворюванню. Але перед проведення такої операції обв'язко проконсультуйтесь з ветеринарними лікарями та прийміть виважене рішення.
Проблеми з кульшовими суглобами
Німецький дог – висока порода собак, тому він може бути схильним до кістково-суглобових патологій. Зокрема, німецький дог може страждати від деформацій росту в області передпліччя. Ці деформації передніх кінцівок собак можуть призвести до обмеження руху та болю. Щоб уникнути подібних захворювань, німецьких догів важливо правильно годувати з періоду росту цуценяти, а також уникати добавок кальцію.
Здоровий раціон – запорука здоров’я собаки
Під час вибору корму для собак породи німецький дог слід враховувати чимало факторів: вік, спосіб життя, рівень активності, фізичний стан і здоров’я, зокрема схильність до хвороб та індивідуальну чутливість. Корм допоможе забезпечити енергію для життєво важливих функцій собаки. Саме тому повноцінна харчова формула має містити правильне співвідношення поживних речовин, щоб уникнути будь-якого дефіциту чи надлишку в раціоні, адже це може негативно позначитися на загальному стані тварини. Собаки порід гігантських розмірів більш схильні до розвитку стану, який називається заворотом шлунка (GDV), коли через надлишок газів шлунок розтягується та перекручується. Зазвичай такий стан виникає через перегодовування під час прийому їжі. Тому для цуценят рекомендовано розділяти добову норму на три прийоми та намагатися, щоб цей розпорядок залишався й для дорослих тварин. Для підтримання достатньої кількості актів сечовипускання тварині потрібен постійний доступ до чистої та свіжої води. У спекотну погоду, а особливо під час тренувань, носіть із собою воду для собаки, щоб він міг пити так часто, як захоче. Потреба в енергії залежить і від кліматичних умов. Собака, який живе надворі взимку, потребує більше енергії. Наведені нижче рекомендації призначені для здорових тварин. Якщо у вашого собаки проблеми зі здоров’ям, зверніться до ветеринарного лікаря – він призначить спеціальну ветеринарну дієту.
Потреби цуценят німецького дога в енергії, білках, мінералах і вітамінах значно вищі, ніж у дорослих собак. Енергія та поживні речовини потрібні цуценятам не лише для підтримки життєдіяльності, а й для забезпечення росту та розвитку організму. Під час росту цуценят породи німецький дог їхня імунна система розвивається поступово. Комплекс антиоксидантів, включно з вітаміном E, допомагає підтримувати природні захисні сили в цей період великих змін, відкриттів і нових зустрічей. Їхня травна система також відрізняється від травної системи дорослих німецьких догів: вона ще незріла, тому важливо забезпечити надходження високозасвоюваних білків, що будуть ефективно використані для формування кісток, тканин і органів. Пребіотики, наприклад фруктоолігосахариди, допомагають підтримувати здорове травлення та баланс мікрофлори кишечника, що покращує якість фекалій.
Цуценята гігантських порід, чий період росту тривалий та інтенсивний, особливо схильні до проблем зі скелетом і суглобами (зокрема до дефектів кінцівок, деформацій кісток та уражень суглобів).
Перша фаза росту німецьких догів (до 8 місяців) здебільшого пов’язана з розвитком кісток, хоча м’язи також починають рости. Це означає, що цуценя, яке їсть забагато, тобто отримує забагато енергії, набере занадто багато ваги й зростатиме занадто швидко. Зменшити ці ризики допоможе корм зі скоригованим вмістом калорій для підтримання високого рівня росту й водночас уникнення надлишкової ваги. Збалансований вміст калорій та мінералів (кальцію та фосфору) під час цієї першої фази росту сприятиме мінералізації кісток для підтримки консолідації кісток і розвитку здорових суглобів. Хоча вміст кальцію в кормі потрібно збільшити, цуценята гігантських порід чутливіші до його надмірного споживання. Важливо розуміти, що додавання будь-яких інгредієнтів до повноцінного корму, розробленого для годування в періоду росту, у кращому випадку зайве, а в гіршому – небезпечне для тварини. тому завжди консультуйтеся з питань особливостей раціону з ветеринарним лікарем.
Як і більшість собак гігантських порід, німецькі доги схильні до чутливої травної системи, а вага їхнього тіла може створювати навантаження на суглоби протягом усього життя. Тому їхній раціон має включати високоякісний білок і збалансований вміст харчових волокон для сприяння оптимальній засвоюваності, а також глюкозамін, хондроїтин і антиоксиданти для підтримування здоров’я кісток і суглобів. Формула, збагачена жирними кислотами омега-3, як-от ЕПК-ДГК, допоможе зберегти шкіру здоровою. Адаптований вміст таурину також важливий для здорового функціонування серця.
Ніколи не годуйте собак породи німецький дог людською їжею або жирними перекусами. Натомість винагороджуйте їх крокетами зі щоденної добової порції та суворо дотримуйтеся рекомендацій щодо годування, указаних на упаковці корму.
У собаки завжди має бути доступ до чистої свіжої води. У спекотну погоду, а особливо під час тренувань, носіть із собою воду для собаки, щоб він міг пити так часто, як захоче.
Догляд за німецьким догом
Поради щодо догляду за шерстю, дресирування та фізичного навантаження
Про собак породи німецький дог
Так, безперечно. Належним чином дресировані німецькі доги принесуть багато веселощів: вони дружелюбні, завжди прагнуть догодити своєму власникові та добре ладнають із дітьми – звісно, під наглядом. Через свої розміри німецький дог не для людей зі слабкими нервами: насамперед у помешканні має бути багато місця. Крім того, хоча вони й ласкаві, через свої величезні розміри можуть бути не найкращим вибором для сімей із дуже маленькими дітьми.
Німецькі доги не агресивні, але через їхні великі розміри деякі люди можуть нервуватися зі зрозумілих причин: це ще одна підстава для належного тренування собаки. Німецькі доги також не особливо багато гавкають, але завдяки їхнім потужним голосовим зв’язкам ви точно почуєте, коли вони вирішать висловити свою думку.
Докладніше на цю тему
Джерела
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Енциклопедія Royal Canin про собак. Видання 2010 і 2020 років
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Каталог продукції Royal Canin BHN
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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