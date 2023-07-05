Поденко ібіценко
Про породу поденко ібіценко
використовуються переважно для полювання на кролів удень і вночі. Вони легко відстежують цих тварин навіть у щільній рослинності. У цьому собакам допомагає чудовий нюх і слух, на які вони більше покладаються, ніж на зір.
Ці жваві й розумні собаки зазвичай із легкістю ловлять кролів, особливо якщо працюють у зграї. Вони також вправно полюють на зайців і велику дичину. Крім того, ці собаки мають здібності до пошуку та принесення здобичі. Зграї слід формувати з кількох самиць і одного самця, оскільки самці боротимуться між собою замість того, щоб працювати разом.
Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)
Специфічні характеристики порід
Країна: Іспанія
Категорія розміру: Medium
Середня тривалість життя: 12-14 р.
Кмітливий / Самостійний / Відданий / Тихий / Товариський
Ключові факти
Потребує багато фізичної активності
Потребує мінімального грумінгу
Чудовий сімейний собака
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