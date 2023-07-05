Реєструйся та отримуй знижку 15% в офіційному інтернет-магазині

Зареєструватись

Поденко ібіценко

Поденко ібіценко славляться чудовими здібностями до стрибків, навіть із місця. Вони можуть навіть залазити вгору, тому вам знадобиться дуже висока огорожа, яку собака точно не зможе здолати.
Ibizan Podenco adult black and white

Про породу поденко ібіценко

використовуються переважно для полювання на кролів удень і вночі. Вони легко відстежують цих тварин навіть у щільній рослинності. У цьому собакам допомагає чудовий нюх і слух, на які вони більше покладаються, ніж на зір.

Ці жваві й розумні собаки зазвичай із легкістю ловлять кролів, особливо якщо працюють у зграї. Вони також вправно полюють на зайців і велику дичину. Крім того, ці собаки мають здібності до пошуку та принесення здобичі. Зграї слід формувати з кількох самиць і одного самця, оскільки самці боротимуться між собою замість того, щоб працювати разом.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)

Специфічні характеристики порід

Країна: Іспанія
Категорія розміру: Medium
Середня тривалість життя: 12-14 р.
Кмітливий / Самостійний / Відданий / Тихий / Товариський

Ключові факти

Потребує багато фізичної активності
Потребує мінімального грумінгу
Чудовий сімейний собака

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Здоровий початок життя

На початку свого життя цуценята проходять через колосальні фізичні та поведінкові зміни, а їхнім власникам за короткий час доводиться опанувати багато нових знань. Дізнайтеся, як забезпечити цуценяті найкращий початок життя, щоб воно виросло сильним і здоровим.

Дізнатися більше

Як піклуватися про здоров’я собаки

Отримайте практичні поради щодо забезпечення найкращого догляду за собакою на кожному етапі життя.

Дізнатися більше

Поставте лайк та поділіться цією сторінкою