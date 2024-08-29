Давайте поговоримо про джек-рассел-тер’єрів
Офіційна назва: Джек-рассел-тер’єр
Інші назви: Джек-рассел
Походження: Англія
Схильність до слиновиділення1 out of 5
Інтенсивність линяння2 out of 5
Рівень енергії (високий, низький, середній)*5 out of 5
Сумісність з іншими хатніми тваринами5 out of 5
Здатність переносити спеку2 out of 5
Пристосованість до проживання у квартирі3 out of 5
Здатність пристосуватися до життя в родині*4 out of 5
Здатність залишатися на самоті*1 out of 5
|Самці
|Самка
|Зріст
|Зріст
|25 - 30 cm
|25 - 30 cm
|Вага
|Вага
|5 - 6 kg
|5 - 6 kg
|Етапи життя
|Цуценята
|Дорослий вік
|Від 2 до 10 місяців
|Від 10 місяців до 8 років
|Зрілий вік
|Похилий вік
|Від 8 до 12 років
|Від 12 років
|Новонароджені
|Від народження до 2 місяців
Познайомтеся краще з породою джек-рассел-тер’єр
Усе, що слід знати про породу
Джек-рассел-тер’єр вирізняється унікальним характером. Його ідеальний опис – вираз «Мегаенергійна собака». Енергія просто вирує в тілі цієї маленької собаки.
Сміливістю, бадьорістю та енергійністю джек-рассел-тер’єр не поступається набагато більшим за нього тваринам, жваво крокуючи по життю. Він надзвичайно відданий власникам і буде вкрай щасливий, якщо ви супроводжуватимете його на прогулянках.
Хоча джек-рассел-тер’єри можуть стати чудовими сімейними улюбленцями, особливо якщо пройшли соціалізацію ще цуценятами, вони, як відомо, дуже моторні, тому найкраще підходять для сімей із дітьми старшого віку, здатними зрозуміти, як поводитись із собаками. Джек-рассел не підходить для малюків або дуже маленьких дітей.
Джек-рассел-тер’єрів спочатку розводили для супроводження мисливців, тому їм властиві витривалість і темперамент, які є невід’ємною рисою робочих собак. Зокрема, їх цінували за сильний інстинкт переслідування здобичі. Вам може не сподобатися те, що джек-рассел-тер’єр бігатиме за всім, що рухається, тому радимо завжди вигулювати їх на повідку.
Зверніть увагу на два факти про цю породу: Незважаючи на маленький розмір, їм потрібно багато фізичної активності – імовірно, ви втомитеся набагато раніше, ніж вони, – і розумової стимуляції. І їм дуже не подобається залишатися наодинці. Тривожність через розлуку, характерна для цієї породи, може дійсно вплинути на загальний стан їхнього здоров’я. На щастя, завдяки соціалізації та дресируванню – можливо, з фахівцем, який знається на кмітливих джек-рассел-тер’єрах, – вони стануть чудовими компаньйонами під час ваших прогулянок.
2 факти про джек-рассел-тер’єрів
1. Ти щось сказав?
Кажуть, що джек-рассел-тер’єру подобається звук власного голосу. Це значить, що собаки цієї породи можуть багато гавкати. Вони емоційні від природи та без вагань дадуть вам знати, коли засмучені. Або задоволені. Або щось почули. Ви зрозуміли. Спокійне, але наполегливе дресирування з раннього віку може допомогти запобігти цій тенденції.
2. Скільки саме фізичної активності?
Можливо, вони маленькі, але зухвалим і жвавим собакам цієї породи потрібно щодня витрачати значні запаси своєї енергії. Двох прогулянок по кварталу на день не вистачить. Джек-рассел-тер’єру потрібна принаймні одна година фізичної активності на день. Прогулянки без повідка живлять їхній самостійний дух: просто переконайтеся, що вони в надійно огородженому просторі. Це справжні тер’єри, тому якщо вони зможуть викопати вихід, то втечуть!
Історична довідка про породу
Джек-рассел-тер’єра вивів преподобний Джон Рассел (як не дивно, не Джон Рассел Тер’єр) у другій половині 19-го століття, щоб той супроводжував його під час улюблених полювань на лисиць. Вони були здебільшого білі, щоб їх не плутали зі здобиччю, низькі, щоб легко переслідувати тварин, досить швидкі, щоб не відставати від здобичі, і худі, щоб переслідувати лисиць у вузьких норах і виганяти їх. Крім того, вони були достатньо галасливі, щоб сповіщати всіх про знахідки і при цьому ніколи не завдавати шкоди здобичі.
У будь-якому разі цих витривалих тер’єрів розводили для роботи. І хоча сучасні джек-рассели навряд чи сильно схожі на перших предків, собаки цієї породи досі вирізняються працьовитістю. Цей факт не дивує нікого, враховуючи їхню надзвичайну енергійність та інстинкт переслідування здобичі. Зараз це популярна тварина-компаньйон. Веселі джек-рассел-тер’єри досі полюбляють досліджувати оточення та займати свій активний розум.
Не будемо втомлювати вас цілою купою фактів щодо офіційного визнання цієї породи. Досить сказати, що Американський клуб собаківництва (AKC) нарешті визнав її у 2001 році, змінивши назву на парсон-рассел-тер’єр. Їхній приклад перейняла Асоціація фахівців із розведення джек-рассел-тер’єрів, що перейменувалася на Асоціацію парсон-рассел-тер’єрів Америки. Цікаво, що Австралійська національна кінологічна рада (ANKC) і Новозеландський кінологічний клуб (NZCK) – це одні з кінологічних асоціацій, які зареєстрували джек-рассел-тер’єра та парсон-рассел-тер’єра як різні породи.
Від голови до кінчика хвоста
Фізичні характеристики джек-рассел-тер’єрів
1.Очі
2.Ніс
3.Череп
4.Тіло
5.Хвіст
Ознаки, на які варто звернути увагу
Від особливих рис породи до загального огляду стану здоров’я – ось кілька цікавих фактів про вашого джек-рассел-тер’єра
Любов до стрибків
Джек-рассел-тер’єр – у цілому досить здорова порода, що може бути схильна до деяких проблем із суглобами, бо постійно рухається: від спадкового захворювання Легга-Кальве-Пертеса, що піддається лікуванню хірургічним шляхом, до (найчастіше) вивиху надколінка. В основному можуть зміщуватися їхні надколінні чашечки. Ви можете рано помітити симптоми останнього захворювання, зокрема кульгання, «перескік» і сидіння в положенні, у якому собака наче намагається зменшити біль. Хороший ветеринарний лікар порадить вам, чи собака потребує операції.
Позіхання… Порода, якій швидко набридає одноманітність
Хоча дресирувати джек-рассел-тер’єра відносно легко завдяки притаманній цій породі кмітливості, він, як правило, досить швидко починає нудьгувати та втрачає інтерес. Важко дресирувати! Тож вам слід проводити цікаві сеанси тренування, постійно вносячи в них зміни, щоб джек-рассел-тер’єр не втрачав інтерес. У такому разі собака швидко засвоїть усі уроки з дресирування. Зрештою, цю породу розводили як робочу собаку.
Здоровий раціон – запорука здоров’я собаки
Під час вибору корму для джек-рассел-тер’єра слід враховувати багато факторів: вік, спосіб життя, рівень активності, фізичний стан і стан здоров’я, зокрема схильність до певних хвороб та індивідуальну чутливість. Корм забезпечує енергію для життєво важливих функцій собаки. Саме тому повноцінна харчова формула має містити правильне співвідношення поживних речовин, щоб уникнути будь-якого дефіциту чи надлишку в раціоні, адже це може негативно позначитися на загальному стані тварини. Для підтримання достатнього об'єму сечі тварині потрібен постійний доступ до чистої та свіжої води. У спекотну погоду, а особливо під час тренувань, носіть із собою воду для собаки, щоб він міг пити так часто, як захоче. Наведені нижче рекомендації призначені для здорових тварин. Якщо у вашого собаки проблеми зі здоров’ям, зверніться до ветеринарного лікаря – він призначить спеціальний ветеринарний раціон.
Потреби цуценят джек-рассел-тер’єрів в енергії, білках, мінералах і вітамінах значно вищі, ніж у дорослих собак. Енергія та поживні речовини потрібні цуценятам не лише для підтримки життєдіяльності, а й для забезпечення росту та розвитку організму. До 10 місяців імунна система цуценят джек-рассел-тер’єрів поступово формується. Комплекс антиоксидантів, в т. ч. вітамін Е, допомагає підтримувати природні захисні сили цуценяти в цей період великих змін, відкриттів і нових зустрічей. Їхні процеси травлення також відрізняються від травної системи дорослих джек-рассел-тер’єрів: вона ще незріла, тому важливо забезпечити надходження високоякісних білків, що будуть добре засвоюватись організмом. Пребіотики, наприклад фруктоолігосахариди, допомагають підтримувати здорове травлення та баланс мікрофлори кишечника, що покращує якість фекалій.
Так само важливим фактором, який слід враховувати під час вибору розміру, форми й текстури крокет, є зуби цуценяти (від перших, молочних, до постійних). Крім того, під час інтенсивного зростання потрібно багато енергії, а тому корм має бути висококалорійним (що виражається в кількості кілокалорій на 100 г корму). Концентрація інших поживних речовин у спеціальному кормі для періоду росту також має бути дещо вищою, ніж у звичайних кормах. До шести місяців рекомендується розділяти добову норму корму принаймні на три прийоми, а потім перейти на дворазове харчування.
Ніколи не годуйте їх їжею зі столу або жирними перекусами. Натомість винагороджуйте їх крокетами (зі щоденної добової порції) і суворо дотримуйтеся рекомендацій щодо годування, зазначених на упаковці корму, щоб запобігти появі зайвої ваги.
Далі наведено основні цілі харчування для дорослих джек-рассел-тер’єрів.
Підтримка оптимальної ваги завдяки використанню легкозасвоюваних інгредієнтів і помірної кількості жирів.
Збереження здоров’я та краси шкіри й шерсті завдяки додаванню жирних кислот (особливо ЕПК та ДГК), незамінних амінокислот і вітамінів групи B.
У дорослому віці маленькі собаки схильні до захворювань ротової порожнини та зубів, тобто накопичення зубного нальоту й формування зубного каменю. Зуби та щелепи джек-рассел-тер’єра потребують надійного захисту. Хелати кальцію в складі корму допомагають уповільнити утворення зубного каменю, забезпечуючи щоденну гігієну ротової порожнини. Відомо, що маленькі собаки перебірливі, якщо йдеться про їжу. Ексклюзивна формула й дібрані аромати, а також розмір і спеціальна текстура крокет стимулюють їхній апетит.
Собаки маленьких порід схильні до утворення каменів у сечовивідній системі, тому для її підтримки рекомендується дотримуватися спеціального раціону.
Раціон, що містить легкозасвоювані білки, відповідний обсяг клітковини й високоякісні вуглеводи, допоможе зменшити кількість і послабити запах фекалій, що актуально для джек-рассел-тер’єрів, яких утримують переважно в приміщеннях. Оскільки проживання в закритому приміщенні часто означає менше фізичних навантажень, оптимальну вагу допоможе підтримувати вміст калорій, що відповідає зниженим потребам в енергії, і раціон, який містить L-карнітин, що сприяє метаболізму жирів. Окрім утримання в приміщенні, кастрація також сприяє набору надмірної ваги.
Після 8 років у джек-рассел-тер’єрів починають проявлятися перші ознаки старіння. Формула, збагачена антиоксидантами, допоможе підтримувати їхні життєві сили, а належний вміст фосфору сприятиме здоров’ю сечовивідної системи. З віком можливості травної системи та харчові потреби змінюються, тому корм для зрілих джек-рассел-тер’єрів має відповідати наведеним нижче характеристикам.
Вищий вміст вітамінів C і E. Ці поживні речовини мають антиоксидантні властивості й захищають організм від шкідливого впливу окисного стресу, пов’язаного зі старінням.
Високоякісний білок. Всупереч поширеній думці, зниження вмісту білка в кормі практично не запобігає розвитку ниркової недостатності. До того ж у собак зрілого віку з часом білок із їжі засвоюється гірше, ніж у молодших тварин. Найкращий спосіб уповільнити поступове погіршення роботи нирок – це знизити вміст фосфору в кормі.
Вищий вміст мікроелементів (заліза, цинку й марганцю) для підтримання належного стану шкіри й шерсті.
Більше поліненасичених жирних кислот для підтримки здорової шерсті. Організм собаки зазвичай синтезує ці жирні кислоти сам, але з віком цей фізіологічний процес може сповільнюватися.
З віком у собак дедалі частіше виникають проблеми із зубами. Щоб вони могли й надалі повноцінно харчуватися, слід враховувати розмір, форму й щільність крокет відповідно до будови їхніх щелеп.
Догляд за джек-рассел-тер’єром
Поради щодо догляду за шерстю, дресирування та фізичного навантаження
Усе про джек-рассел-тер’єрів
Джек-рассел-тер’єр – одна з найпопулярніших порід в усьому світі, яка вирізняється жвавим і веселим характером, розумом і здатністю гарно розважити власників. Однак ці маленькі собаки з характером підійдуть не всім. Вони потребують багато фізичних навантажень і уваги, розумової стимуляції (це не порода, яку можна надовго залишати наодинці), а також дресирування та соціалізації із самого раннього віку. Врахуйте всі переваги й недоліки та вирішіть, чи ця порода підходить вам.
Чи літають птахи? Джек-рассел-тер’єра розводили для полювання та проникнення в нори, тому він має сильний інстинкт переслідування здобичі та дуже гострий нюх. Вони можуть ритися в землі від нудьги або, чесно кажучи, просто тому що це весело, а також вловлювати запах тварин, що снують під землею. Дресирування може допомогти компенсувати цю рису, але не повністю.
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Джерела
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Енциклопедія Royal Canin про собак. Видання 2010 і 2020 років
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Каталог продукції Royal Canin BHN
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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