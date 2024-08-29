Усе, що слід знати про породу



Джек-рассел-тер’єр вирізняється унікальним характером. Його ідеальний опис – вираз «Мегаенергійна собака». Енергія просто вирує в тілі цієї маленької собаки.

Сміливістю, бадьорістю та енергійністю джек-рассел-тер’єр не поступається набагато більшим за нього тваринам, жваво крокуючи по життю. Він надзвичайно відданий власникам і буде вкрай щасливий, якщо ви супроводжуватимете його на прогулянках.

Хоча джек-рассел-тер’єри можуть стати чудовими сімейними улюбленцями, особливо якщо пройшли соціалізацію ще цуценятами, вони, як відомо, дуже моторні, тому найкраще підходять для сімей із дітьми старшого віку, здатними зрозуміти, як поводитись із собаками. Джек-рассел не підходить для малюків або дуже маленьких дітей.

Джек-рассел-тер’єрів спочатку розводили для супроводження мисливців, тому їм властиві витривалість і темперамент, які є невід’ємною рисою робочих собак. Зокрема, їх цінували за сильний інстинкт переслідування здобичі. Вам може не сподобатися те, що джек-рассел-тер’єр бігатиме за всім, що рухається, тому радимо завжди вигулювати їх на повідку.

Зверніть увагу на два факти про цю породу: Незважаючи на маленький розмір, їм потрібно багато фізичної активності – імовірно, ви втомитеся набагато раніше, ніж вони, – і розумової стимуляції. І їм дуже не подобається залишатися наодинці. Тривожність через розлуку, характерна для цієї породи, може дійсно вплинути на загальний стан їхнього здоров’я. На щастя, завдяки соціалізації та дресируванню – можливо, з фахівцем, який знається на кмітливих джек-рассел-тер’єрах, – вони стануть чудовими компаньйонами під час ваших прогулянок.