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Нідерландський коікерхондьє

Цей видатний водяний собака належить до майже зниклої давньої породи, історія якої простежується до XVII століття.
Kooikerhondje adult in black and white

Про породу нідерландський коікерхондьє

Нідерландські коікерхондьє – дуже енергійні, спортивні собаки, з якими сучасні мисливці полюють на качок. Порода має красиву, блискучу та яскраву шерсть.

Ці собаки веселі, але не шумні. Вони дуже прив’язуються до людей, з якими живуть. Визначні риси цих спанієлів – комунікабельність, ласкавість і кмітливість.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)

Специфічні характеристики порід

Країна: Нідерланди
Категорія розміру: Medium
Середня тривалість життя: 12-14 р.
Спокійний / Жвавий / Жвавий / Впевнений / Люблячий / Кмітливий / Тихий / Відданий / Дружелюбний / Працьовитий

Ключові факти

Потребують відкритого простору
Потребує помірного грумінгу
Потребує трохи дресирування

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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