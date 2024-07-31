Нідерландський коікерхондьє
Про породу нідерландський коікерхондьє
Нідерландські коікерхондьє – дуже енергійні, спортивні собаки, з якими сучасні мисливці полюють на качок. Порода має красиву, блискучу та яскраву шерсть.
Ці собаки веселі, але не шумні. Вони дуже прив’язуються до людей, з якими живуть. Визначні риси цих спанієлів – комунікабельність, ласкавість і кмітливість.
Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)
Специфічні характеристики порід
Країна: Нідерланди
Категорія розміру: Medium
Середня тривалість життя: 12-14 р.
Спокійний / Жвавий / Жвавий / Впевнений / Люблячий / Кмітливий / Тихий / Відданий / Дружелюбний / Працьовитий
Ключові факти
Потребують відкритого простору
Потребує помірного грумінгу
Потребує трохи дресирування
Здоровий початок життя
На початку свого життя цуценята проходять через колосальні фізичні та поведінкові зміни, а їхнім власникам за короткий час доводиться опанувати багато нових знань. Дізнайтеся, як забезпечити цуценяті найкращий початок життя, щоб воно виросло сильним і здоровим.
Як піклуватися про здоров’я собаки
Отримайте практичні поради щодо забезпечення найкращого догляду за собакою на кожному етапі життя.
Поставте лайк та поділіться цією сторінкою