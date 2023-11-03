Усе, що слід знати про породу



Шіба-іну завезли на Захід лише в середині минулого століття, але вони швидко здобули популярність. Впевнені шіба-іну, яких часто сприймають за лисиць через їхню жваву манеру ходьби, трикутні загострені вуха й пильність, мають пильний, спокійний погляд.

Шіба-іну, яких колись використовували для полювання в горах Японії, є маленькою, пропорційно складеною породою, яка також любить жити в приміщенні. Проте їм потрібно проводити достатньо часу на відкритому повітрі, і оскільки вони мають сильний інстинкт здобичі, наполегливо рекомендується тримати їх на повідку. Ці маленькі Гудіні можуть знайти вихід із будь-якої ситуації – і щойно вони виберуться, то втечуть!

Крім інших способів самовираження, шіба-іну видають інтригуючі звуки, які порівнюють із йодлем. Висновок: із шібами рідко буває нудно.

Оскільки вони вольові та розумні тварини, раннє навчання та соціалізація є запорукою успішного виховання цієї впевненої породи. Шіба має сильний територіальний інстинкт і швидко привласнює собі речі та людей. Її треба вчити ділитися з раннього віку. За умови правильного навчання шіба-іну виросте відданим захисником.