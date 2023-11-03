Поговорімо про шіба-іну
Колись шіба-іну розводили в Японії як мисливських собак, а тепер їх там вважають національним надбанням. Шіби розумні, незалежні й швидкі, тому їх іноді порівнюють із кішками через їхню впевненість і самодостатність. Однак, якщо розпочати навчання та соціалізацію в ранньому віці, шіба-іну стане відданим членом сім’ї.
Офіційна назва: Шіба-іну
Інші назви: Шіба
Походження: Японія
Схильність до слиновиділення1 out of 5
Потреба в грумінгу2 out of 5
Інтенсивність линяння4 out of 5
Схильність до гавкання1 out of 5
Рівень енергії (високий, низький, середній)*1 out of 5
Сумісність з іншими хатніми тваринами2 out of 5
Здатність переносити спеку4 out of 5
Здатність переносити холод5 out of 5
Пристосованість до проживання у квартирі5 out of 5
Здатність залишатися на самоті*3 out of 5
Здатність пристосуватися до життя в родині*3 out of 5
|Самці
|Самка
|Зріст
|Зріст
|35.5 - 40.5 cm
|33 - 38 cm
|Вага
|Вага
|10.5 - 11.5 kg
|7.5 - 8.5 kg
|Етапи життя
|Цуценята
|Дорослий вік
|Від 2 до 12 місяців
|Від 12 місяців до 7 років
|Зрілий вік
|Похилий вік
|Від 7 до 10 років
|Від 10 до 20 років
|Новонароджені
|Від народження до 2 місяців
Познайомтеся краще з породою шіба-іну
Усе, що слід знати про породу
Шіба-іну завезли на Захід лише в середині минулого століття, але вони швидко здобули популярність. Впевнені шіба-іну, яких часто сприймають за лисиць через їхню жваву манеру ходьби, трикутні загострені вуха й пильність, мають пильний, спокійний погляд.
Шіба-іну, яких колись використовували для полювання в горах Японії, є маленькою, пропорційно складеною породою, яка також любить жити в приміщенні. Проте їм потрібно проводити достатньо часу на відкритому повітрі, і оскільки вони мають сильний інстинкт здобичі, наполегливо рекомендується тримати їх на повідку. Ці маленькі Гудіні можуть знайти вихід із будь-якої ситуації – і щойно вони виберуться, то втечуть!
Крім інших способів самовираження, шіба-іну видають інтригуючі звуки, які порівнюють із йодлем. Висновок: із шібами рідко буває нудно.
Оскільки вони вольові та розумні тварини, раннє навчання та соціалізація є запорукою успішного виховання цієї впевненої породи. Шіба має сильний територіальний інстинкт і швидко привласнює собі речі та людей. Її треба вчити ділитися з раннього віку. За умови правильного навчання шіба-іну виросте відданим захисником.
2 факти про шіба-іну
1. Порода, яка сягає корінням у давнину
Хоча шіба-іну отримали свою офіційну назву лише в 1920-х роках і були завезені на Захід відносно нещодавно, це далеко не нова порода. Вона існує вже понад дев’ять тисяч років. Зображення собак, схожих на шібу, знайшли на малюнках первісних японців, датованих 300 р. до н. е.
2. Врятовані від зникнення
Спочатку в Японії існувало три типи шіба-іну: сан-ін, міно та шінсо. На жаль, під час Другої світової війни та наступного спалаху чуми собак було знищено забагато особин усіх трьох типів, і жоден із них не вцілів у чистому вигляді. На щастя, була проведена велика робота для порятунку шіба-іну шляхом схрещування трьох різновидів. У результаті з’явилися шіба-іну, яких ми знаємо та любимо сьогодні.
Історична довідка про породу
Тести ДНК підтверджують її присутність у країні ще 7000 року до нашої ери, отже шіба-іну є найстарішою із шести аборигенних порід шпіців у Японії. Шіба спочатку використовувалася мисливцями, щоб виганяти дичину, тому деякі припускають, що назва «шіба» походить від японського слова, що означає «хмиз», тип кущів, у яких вони полювали. Відповідно до другої теорії, назва «шіба» походить від кольору листя хмизу, на який схожа шерсть породи. Відповідно до третьої теорії, слово «шіба» означало «маленький» на застарілому діалекті. «Іну» – це просто японське слово, що означає собака. У будь-якому випадку ця назва не була офіційною в Японії до 1920-х років.
Завдяки кампанії, проведеній ентузіастами породи та Асоціацією зі збереження японських собак (NIPPO), в 1937 році шіба-іну оголосили національним надбанням. У середині XVIII століття Японія почала імпортувати інші породи, схрещуючи новозавезених собак із місцевими породами, як-от шіба-іну, що розбавило кровну лінію останньої.
Перша світова війна та наступний спалах чуми собак поставили породу на межу зникнення. Незабаром після цього були створені програми зі схрещування уцілілих кровних ліній шіби, що дало нам собаку, яку ми знаємо сьогодні.
В Америці шіба вперше опинилася в 1954 році, коли її привезла сім’я американського військового; проте відлік історії породи в країні ведеться від народження перших цуценят в США в 1979 році. Проте шіба-іну отримала повне визнання від AKC та UKC лише в 1992 році. При цьому слово «іну» було прибрано, і порода офіційно стала називатися «шіба».
Від голови до кінчика хвоста
Фізичні характеристики шіба-іну
1.Верхній шар шерсті
2.Підшерсток
3.Морда
4.Вуха
5.Хвіст
Ознаки, на які варто звернути увагу
Від особливих характеристик породи до загальної інформації про стан здоров’я – ось кілька цікавих фактів про шіба-іну
Від алергії страждають не лише люди
Шіба-іну можуть страждати від алергії, яка буває трьох видів: харчова, контактна та аерогенна (на алергени, що містяться у повітрі). Будьте уважними до ознак останньої, які можуть включати свербіння, почервоніння та/або випадіння шерсті. Якщо помітите будь-який із них, якнайшвидше вирушайте до ветеринарного лікаря, який порекомендує відповідне лікування.
Лише фахівці з розведення тварин можуть гарантувати здоров’я суглобів
Нерідко в шіба-іну розвивається дисплазія кульшового суглоба, спадкове захворювання скелета, що викликає сильний біль і/або кульгавість на задні лапи. Оскільки дисплазія кульшового суглоба передається генетично, дуже важливо знайти відповідального фахівця з розведення тварин, який зможе надати необхідні медичні довідки батьків цуценяти. Фізичне обстеження під час регулярних оглядів шіби та рентгенографія допоможуть установити остаточний діагноз, який дасть вашому ветеринарному лікарю змогу намітити план лікування.
У маленьких собак можуть бути проблеми з колінною чашечкою
Вивих колінної чашечки – це стан, коли колінна чашечка "гуляє", що є частою причиною дискомфорту та кульгавості, особливо в маленьких собак. Будьте уважними до кульгавості, руху, коли шіба кілька кроків не спирається на пошкоджену кінцівку, іноді струшує її, а потім знову наступає на неї. Ваш ветеринарний лікар може діагностувати вивих колінної чашечки та порекомендувати найкраще лікування.
Здоровий раціон, запорука здоров’я собаки
Під час вибору корму для шіба-іну слід враховувати багато факторів: вік, спосіб життя, рівень активності, фізичний стан і здоров’я, зокрема схильність до хвороб та індивідуальну чутливість. Корм забезпечує енергію для життєво важливих функцій собаки. Саме тому повноцінний раціон має містити правильне співвідношення поживних речовин, щоб уникнути будь-якого дефіциту чи надлишку в раціоні, адже це може негативно позначитися на загальному стані тварини.
Для здоров’я сечовивідних шляхів у шіба-іну завжди має бути доступ до свіжої й чистої питної води. У спекотну погоду, а особливо під час тренувань, носіть із собою воду для собаки, щоб він міг пити так часто, як захоче.
Наведені нижче рекомендації призначені для здорових тварин. Якщо у вашого собаки проблеми зі здоров’ям, зверніться до ветеринарного лікаря – він призначить спеціальну ветеринарну дієту.
Потреби цуценят породи шіба-іну в енергії, білках, мінералах і вітамінах значно вищі, ніж у дорослих собак. Їм потрібна енергія та поживні речовини для підтримки, а також росту й розвитку організму. До 10 місяців імунна система цуценят породи шіба-іну поступово формується. Комплекс антиоксидантів, включно з вітаміном Е, допомагає підтримувати природні захисні сили цуценяти в цей період великих змін, відкриттів і нових зустрічей. Їхні процеси травлення також відрізняються від травлення дорослих шіба-іну: вона ще незріла, тому важливо забезпечити надходження високоякісних білків, що будуть добре засвоюватися організмом. Пребіотики, наприклад фруктоолігосахариди, допомагають підтримувати здорове травлення та баланс мікрофлори кишечника, що покращує якість фекалій. Ніколи не годуйте собак породи лабрадор-ретривер їжею зі столу або перекусами, що містять надмірну кількість жиру. Натомість винагороджуйте їх крокетами (зі щоденної добової порції) й суворо дотримуйтеся рекомендацій щодо годування, указаних на упаковці корму, щоб запобігти набору зайвої ваги.
Так само важливим фактором, який слід враховувати при виборі розміру, форми й текстури крокет, є зуби цуценяти (від перших, молочних, до постійних). Для підтримки здоров’я шкіри й шерсті шіба-іну потрібні ключові поживні речовини, як-от жирні кислоти омега-3 (ЕПК та ДГК) і олія огірочника. Крім того, під час інтенсивного росту потрібно багато енергії, а тому їжа має бути висококалорійною (що виражається в кількості кілокалорій на 100 г корму). Кількість інших поживних речовин у кормі для цуценят в період росту також має бути дещо вищою, ніж у звичайних кормах. До 6 місяців рекомендується розділяти добову норму корму принаймні на три прийоми, а потім перейти на дворазове харчування.
Ніколи не годуйте їх їжею зі столу або жирними перекусами. Натомість винагороджуйте їх крокетами (зі щоденної норми харчування) і суворо дотримуйтеся рекомендацій щодо годування, зазначених на упаковці корму, щоб запобігти набору зайвої ваги.
Основні цілі харчування для дорослих собак породи шіба-іну:
збереження здоров’я та краси шкіри й шерсті завдяки збагаченому вмісту жирних кислот (особливо ЕПК і ДГК), незамінних амінокислот і вітамінів групи B;
підтримка здорового травлення завдяки легкозасвоюваним білкам і фруктоолігосахаридам, які допомагають підтримувати баланс кишкової флори, що позитивно впливає на якість випорожнень;
підтримка оптимальної ваги завдяки використанню легкозасвоюваних інгредієнтів і помірної кількості жирів. Надмірна вага може погано вплинути на здоров’я шіба-іну. Для збереження здоров’я необхідне збалансоване харчування.
У дорослому віці собаки цієї невеликої породи схильні до захворювань ротової порожнини та зубів, точніше, накопичення зубного нальоту та зубного каменю. Зубам і щелепам шіба-іну потрібен сильний захист. Хелатори кальцію в складі корму допомагають уповільнити утворення зубного каменю та забезпечити підтримання гігієни ротової порожнини. Собаки маленьких порід відомі своєю перебірливістю в їжі. Ексклюзивна формула й дібрані аромати, а також розмір і текстура крокет допоможуть стимулювати їхній апетит. Собаки маленьких порід схильні до утворення каменів у сечовивідній системі, тому для підтримання її здоров'я рекомендується дотримуватися спеціального раціону.
Харчування, що містить легко засвоювані білки, відповідний вміст клітковини й високоякісні вуглеводи, допоможе зменшити обсяг і послабити запах фекалій, що актуально для шіба-іну, яких утримують у приміщеннях. Оскільки життя в приміщенні часто призводить до зменшення фізичної активності, скоригована калорійність, яка відповідає меншим потребам в енергії, і додавання до раціону L-карнітину, що приймає участь в метаболізмі жирів, допомагають підтримувати оптимальну вагу. Окрім утримання в приміщенні, кастрація також сприяє набору надмірної ваги.
У віці 8 років у шіба-ну починають проявлятися перші ознаки старіння. Формула, збагачена антиоксидантами, допоможе в підтриманні їх життєвих сили, а адаптований вміст фосфору підтримає ниркову систему. З віком можливості травної системи та харчові потреби змінюються, тому харчування для зрілих шіба-іну має відповідати наведеним нижче характеристикам.
Вищий вміст вітамінів С і Е. Ці поживні речовини мають антиоксидантні властивості й допомагають захищати клітини організму від шкідливого впливу окисного стресу, пов’язаного зі старінням.
Високоякісний білок. Всупереч поширеній помилковій думці, зниження вмісту білка в кормі практично не запобігає розвитку ниркової недостатності. Крім того, у собак зрілого віку з часом білок із їжі засвоюється гірше, ніж у молодших тварин. Найкращий спосіб уповільнити поступове погіршення роботи нирок – це знизити вміст фосфору в кормі.
Більша кількість певних мікроелементів (заліза, міді, цинку й марганцю) допомагає підтримувати шкіру й шерсть у належному стані.
Більше поліненасичених жирних кислот (омега-3 та омега-6) для підтримання краси шерсті. Організм собаки зазвичай синтезує ці жирні кислоти сам, але з віком цей фізіологічний процес може сповільнюватися.
Із віком у собак дедалі частіше виникають проблеми із зубами. Щоб тварини могли й надалі повноцінно харчуватися, слід враховувати розмір, форму і текстуру крокет відповідно до будови їхніх щелеп. Адаптована форма крокет допомагає зменшити швидкість споживання їжі та підтримувати вагу вашого улюбленця в нормі.
Догляд за шіба-іну
Поради щодо догляду за шерстю, дресирування та фізичного навантаження
Шіба-іну від природи активні й дуже грайливі, тому їм потрібно отримувати регулярне фізичне навантаження. Обов’язково виводьте шібу на довгу прогулянку або пробіжку (завжди на повідку) або дозволяйте їй щодня бігати на закритій огородженій ділянці. Шіба-іну чудово почуваються поза домом, будь то ліс чи жвавий торговий район, за умови, що поруч їхні люди. І що більше фізичного навантаження вони отримають, то спокійнішими й вихованішими будуть удома.
За їхню шикарну коротку шерсть, особливо зимовий варіант, доводиться платити. Ціна приблизно дорівнює вартості хорошого пилососу. Коли шіба-іну линяє, то линяє капітально.
Протягом більшої частини року шерсть випадає в невеликій кількості, і з цим можна легко впоратися, регулярно вичісуючи собаку. Хороша новина полягає в тому, що стандарт породи шіба-іну забороняє триммінг. При цьому шіба линяє двічі на рік.
Як і багато собак, шіба-іну не в захваті від підстригання кігтів. З цим вам може допомогти професіонал. Щоб зробити цей процес якомога спокійнішим, почніть догляд за лапами в ранньому віці. Так собака звикне до маніпуляцій і не боятиметься вас та інших людей!
Обов’язково підтримуйте гігієну зубів шіби за допомогою адаптованих крокет, які стимулюють розгризання та сприяють чищенню зубів.
Неможливо переоцінити важливість навчання шіби з раннього віку.
Шіба-іну дуже розумні, знають, чого хочуть, і зазвичай не люблять незнайомців, тому навчання та соціалізацію на основі винагороди та іграшок потрібно починати якомога раніше.
Важливо пам’ятати: якщо відпустити шіба-іну з повідка, вона втече. Обов’язково тримайте шібу на повідку, а між прогулянками – на закритій огородженій ділянці або в будинку.
Якщо почати навчання й соціалізацію в ранньому віці, шіба-іну стане фантастичним, ласкавим компаньйоном – наполеглива праця неодмінно окупиться!
7/7
Усе про шіба-іну
Оскільки шіба-іну незалежні, розумні та вольові тварини, це не найпростіша порода для дресирування. Однак за умови правильного навчання та соціалізації з раннього віку вони можуть стати найчарівнішими та найвірнішими компаньйонами. Для цієї породи рекомендується навчання на основі винагороди.
Оскільки шіби не потребують постійної людської уваги, вони чудово почуваються, коли залишаються вдома на самоті; проте цей час має компенсуватися достатнім обсягом щоденного фізичного навантаження. Якщо ви залишатиме шібу одну без достатнього обсягу фізичної активності, через нудьгу вона може почати гризти все, що знайде вдома.
Докладніше на цю тему
Джерела
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Енциклопедія Royal Canin про собак. Видання 2010 і 2020 років
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Каталог продукції Royal Canin BHN
- American Kennel Club https://www.akc.org/
Поставте лайк та поділіться цією сторінкою