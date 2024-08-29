Усе, що слід знати про породу



З огляду на своє славетне походження ши-тцу завжди випромінює певну екзотику. Цю породу вивели в палаці китайських імператорів, і ці собаки проживали лише там протягом кількох століть. Багато хто вважав їх священними. Тому вони завжди викликали почуття благоговіння.

Безперечно, ця бадьора порода має особливий шарм. За темпераментом ши-тцу віддані, ніжні й ласкаві. Крім того, вони від природи розумні. І згадайте цей шикарний вигляд лева.

Ши-тцу славляться своїми довгими шовковистими локонами, щоправда через це їхня шерсть вимагає інтенсивного грумінгу. Проте це своєрідна плата за задоволення, яке приносить ця порода. Крім того, їхні потреби у фізичних навантаженнях мінімальні, як порівняти з багатьма іншими породами собак, тому з ними потрібно менше возитися. Ши-тцу важить не більше 8 кг (17,5 фунта), тому завдяки компактному розміру чудово підходить для проживання в домашніх умовах.

Ши-тцу твердо знають, чого хочуть, тож спочатку їх дещо складно дресирувати. Але якщо докласти трішки ласки й наполегливості та багато заохочення на цьому шляху, вони стануть вихованими дорослими собаками. Ши-тцу також довго живе, аж до 20 років.

З огляду на все це не дивно, що вони також популярні серед знаменитостей. Серед багатьох відомих осіб, у яких були ши-тцу, – Мерая Кері, Бейонсе, Колін Фаррелл, Білл Гейтс і навіть королева Єлизавета II. Таким чином, це порода маленького собаки з низкою переваг, яка дійсно підійде навіть для імператора.