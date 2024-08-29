Поговорімо про ши-тцу
Ши-тцу китайською значить «маленький лев», і це вкрай влучна назва для цієї собаки. Окрім величної гриви з довгими блискучими локонами, вони також можуть похвалитися гордими, майже царськими манерами, що відповідають їхньому походженню, адже це були улюбленці китайських імператорів. Але на цьому схожість закінчується. Ши-тцу, яких розводили як тварин-компаньйонів, – це ласкаві домашні собаки, які сильно прив’язуються до власників. Усе, що їм потрібно насправді, – не палац, а затишний дім.
Офіційна назва: Ши-тцу
Інші назви: шитцу, тибетський левовий собака, китайський левовий собака, собака-хризантема
Походження: Тибет (Китай)
Схильність до слиновиділення1 out of 5
Потреба в грумінгу4 out of 5
Інтенсивність линяння3 out of 5
Схильність до гавкання3 out of 5
Рівень енергії (високий, низький, середній)*5 out of 5
Сумісність з іншими хатніми тваринами4 out of 5
Здатність переносити спеку1 out of 5
Здатність переносити холод2 out of 5
Пристосованість до проживання у квартирі5 out of 5
Здатність залишатися на самоті*2 out of 5
Здатність пристосуватися до життя в родині*4 out of 5
|Самці
|Самка
|Зріст
|Зріст
|23 - 26.5 cm
|23 - 26.5 cm
|Вага
|Вага
|4.5 - 8 kg
|4.5 - 8 kg
|Етапи життя
|Цуценята
|Дорослий вік
|Від 2 до 10 місяців
|Від 10 місяців до 8 років
|Зрілий вік
|Похилий вік
|Від 8 до 12 років
|Від 12 до 20 років
|Новонароджені
|Від народження до 2 місяців
Познайомтеся краще з ши-тцу
Усе, що слід знати про породу
З огляду на своє славетне походження ши-тцу завжди випромінює певну екзотику. Цю породу вивели в палаці китайських імператорів, і ці собаки проживали лише там протягом кількох століть. Багато хто вважав їх священними. Тому вони завжди викликали почуття благоговіння.
Безперечно, ця бадьора порода має особливий шарм. За темпераментом ши-тцу віддані, ніжні й ласкаві. Крім того, вони від природи розумні. І згадайте цей шикарний вигляд лева.
Ши-тцу славляться своїми довгими шовковистими локонами, щоправда через це їхня шерсть вимагає інтенсивного грумінгу. Проте це своєрідна плата за задоволення, яке приносить ця порода. Крім того, їхні потреби у фізичних навантаженнях мінімальні, як порівняти з багатьма іншими породами собак, тому з ними потрібно менше возитися. Ши-тцу важить не більше 8 кг (17,5 фунта), тому завдяки компактному розміру чудово підходить для проживання в домашніх умовах.
Ши-тцу твердо знають, чого хочуть, тож спочатку їх дещо складно дресирувати. Але якщо докласти трішки ласки й наполегливості та багато заохочення на цьому шляху, вони стануть вихованими дорослими собаками. Ши-тцу також довго живе, аж до 20 років.
З огляду на все це не дивно, що вони також популярні серед знаменитостей. Серед багатьох відомих осіб, у яких були ши-тцу, – Мерая Кері, Бейонсе, Колін Фаррелл, Білл Гейтс і навіть королева Єлизавета II. Таким чином, це порода маленького собаки з низкою переваг, яка дійсно підійде навіть для імператора.
2 факти про ши-тцу
1. Що значить назва породи?
Як вимовити назву «ши-тцу»? Англійською її вимовляють «шид-зу» або «шит-су». Однак у Китаї це слово вимовляється як «ші-зі».
2. Собака, що випромінює силу квітів
Ще один цікавий факт про ши-тцу – їх іноді називають «собаками-хризантемами». Частково це пов’язано з тим, що вони схожі на квітку, а також тим, що хризантеми – важливий культурний символ Китаю.
Історична довідка про породу
Ши-тцу – це порода, якій виповнилося понад 1000 років, тому ця собака може похвалитися довгою та славетною історією, а також вражаючою спадщиною. Протягом багатьох століть їх тримали виключно імператори Китаю, і нікому за межами палацу не дозволялося заводити цю породу.
Якщо заглянути ще далі, вважається, що ши-тцу походить із сусіднього Тибету. Кажуть, що цих схожих на іграшки елегантних собак вивели тибетські ченці, які, імовірно, подарували їх китайським імператорам. У будь-якому разі ши-тцу, схоже, з’явилися внаслідок схрещування двох китайсько-тибетських порід, лхаса апсо та пекінес, а також ще однієї тибетської породи.
Імператори змінювали один одного, а ши-тцу далі вели аристократичне життя в палаці протягом сотень років, але про них мало хто знав за межами імператорського двору. Дійсно, порода була на межі зникнення на початку XX століття. Проте ши-тцу вдалося буквально витягнути з прірви. Зрештою, ця порода привернула увагу зовнішнього світу в 1930-х роках і відтоді не озиралася назад.
Клуби з розведення тварин цієї породи спочатку було створено в Пекіні, а згодом в Англії, де порода додатково вдосконалювалася. До 1940-х і 1950-х років їхня популярність поширилася в США, і в 1969 році ши-тцу визнав Американський кінологічний клуб. Сьогодні це одна з найпопулярніших собак «іграшкових» порід у світі.
Від голови до кінчика хвоста
Фізичні характеристики ши-тцу
1.Голова
2.Обличчя
3.Тіло
4.Хвіст
5.Шерсть
Ознаки, на які варто звернути увагу
Від особливих характеристик породи до загальної інформації про стан здоров’я – ось кілька цікавих фактів про ши-тцу
Уважно перевіряйте, чи в собак є проблеми з очима
Хоч одна з відмінних ознак породи – яскраво-карі очі, у ши-тцу можуть виникнути деякі проблеми з ними. До них належать катаракта, відшарування сітківки, сухість рогівки, загальне запалення та дегенеративне захворювання, що називається прогресуючою атрофією сітківки. Крім того, очі дещо виступають, тому собака може легко подряпати чи поранити їх. Найкраща порада? Щодня перевіряйте очі собаки та звертайтеся до ветеринарного лікаря, помітивши перші ознаки чогось незвичайного. Важливо слідкувати, щоб на очі не падала шерсть: зав’язуйте її в пучок або коротко підстригайте.
Собаки цієї породи схильні до проблем із диханням
Через форму голови, морди та дихальних шляхів ши-тцу називається «брахіцефальною» породою. Це значить, що вони можуть бути схильні до утрудненого дихання, а в деяких випадках навіть непритомніти. З цієї причини завжди слід уникати надмірних фізичних навантажень. Це також значить, що вони погано переносять спеку. Крім того, у них густа шерсть, тому ши-тцу просто почуваються кепсько в спекотну погоду. Тому прогулянки влітку слід здійснювати або рано-вранці, або в кінці дня, коли падає температура. Щоб собака був здоровим, знайдіть відповідального та надійного фахівця з розведення тварин, а також за потреби звертайтеся по пораду до ветеринарного лікаря.
І слідкуйте, щоб у собаки не було жодних алергій
Ще одна річ, про яку слід пам’ятати, – ши-тцу належать до порід, схильних до атопічного дерматиту: підвищеної чутливості до навколишніх алергенів, як-от пилку, пилових кліщів тощо. Крім того, спричинене цим свербіння (свербіж) може ускладнитися вторинними зараженнями. Тому рекомендовано уважно стежити за здоров’ям шкіри ши-тцу. Найпоширеніші ознаки алергії – облизування лап, потирання морди та повторювані вушні інфекції. Якщо собака демонструє будь-яку з цих ознак, радимо проконсультуватися з ветеринарним лікарем. На жаль, боротися з алергією в собаки непросто, але цьому можуть зарадити лікувальні шампуні, спеціальний раціон або певні методи лікування.
Здоровий раціон – запорука здоров’я собаки
Під час вибору корму для ши-тцу слід ураховувати багато факторів: вік, спосіб життя, рівень активності, фізичний стан і стан здоров’я, зокрема схильність до певних хвороб та індивідуальну чутливість. Корм забезпечує енергію для життєво важливих функцій собаки. Саме тому повноцінна харчова формула має містити правильне співвідношення поживних речовин, щоб уникнути будь-якого дефіциту чи надлишку в раціоні, адже це може негативно позначитися на загальному стані тварини. Для здоров’я сечовивідних шляхів у ши-тцу завжди має бути доступ до свіжої й чистої питної води. У спекотну погоду, а особливо під час тренувань, носіть із собою воду для собаки, щоб він міг пити так часто, як захоче. Наведені нижче рекомендації призначені для здорових тварин. Якщо у вашого собаки проблеми зі здоров’ям, зверніться до ветеринарного лікаря – він призначить спеціальну ветеринарну дієту.
Потреби цуценят породи ши-тцу в енергії, білках, мінералах і вітамінах значно вищі, ніж у дорослих собак. Енергія та поживні речовини потрібні цуценятам не лише для підтримки життєдіяльності, а й для забезпечення росту та розвитку організму. До 10 місяців імунна система цуценят породи ши-тцу поступово формується. Комплекс антиоксидантів, в т. ч. вітамін Е, допомагає підтримувати природні захисні сили цуценяти в цей період великих змін, відкриттів і нових зустрічей. Їхня травна система також відрізняється від травної системи дорослих ши-тцу: вона ще незріла, тому важливо забезпечити надходження високоякісних білків, що будуть добре засвоюватись організмом. Пребіотики, наприклад фруктоолігосахариди, допомагають підтримувати здорове травлення та баланс мікрофлори кишечника, що покращує якість фекалій.
Так само важливим фактором, який слід враховувати при виборі розміру, форми й текстури крокет, є зуби цуценяти (від перших, молочних, до постійних). Для підтримки здоров’я шкіри потрібні поживні речовини, як-от жирні кислоти омега-3 (ЕПК-ДГК), вітамін А й олія огірочника. Крім того, під час періоду інтенсивного росту потрібно багато енергії, а тому корм має бути висококалорійним (що виражається в кількості кілокалорій на 100 г). Концентрація інших поживних речовин у спеціальному кормі для періоду росту також має бути дещо вищою, ніж у звичайних кормах. До шести місяців рекомендується розділяти добову норму корму принаймні на три прийоми, а потім перейти на дворазове харчування.
Ніколи не годуйте собак породи ши-тцу їжею, якою харчуються люди, або жирними смаколиками. Натомість винагороджуйте їх крокетами (зі щоденної норми харчування) і суворо дотримуйтеся рекомендацій щодо годування, зазначених на упаковці корму, щоб запобігти набору зайвої ваги.
Основні цілі харчування для дорослих ши-тцу:
Збереження здоров’я та краси шкіри й шерсті завдяки додаванню жирних кислот (особливо ЕПК-ДГК), незамінних амінокислот і вітамінів групи B для підтримки бар’єрної функції шкіри
підтримка оптимальної ваги завдяки використанню легкозасвоюваних інгредієнтів і помірної кількості жирів;
Відомо, що маленькі собаки перебірливі, якщо йдеться про їжу. Ексклюзивна формула й ароматизатори, а також розмір і спеціальна текстура крокет стимулюють їхній апетит. Собаки маленьких порід також схильні до утворення каменів у сечовивідній системі, тому для її підтримки рекомендовано дотримуватися спеціального раціону.
Харчування, що містить легкозасвоювані білки, відповідний вміст клітковини й високоякісні вуглеводи, допоможе зменшити розмір і послабити запах фекалій, що актуально для ши-тцу, яких утримують у приміщеннях. Оскільки проживання в закритому приміщенні часто означає менше фізичних навантажень, оптимальну вагу допоможе підтримувати вміст калорій, що відповідає зниженим потребам в енергії, і раціон, який містить L-карнітин, що сприяє метаболізму жирів. Окрім утримання в приміщенні, кастрація також сприяє набору надмірної ваги.
У віці 8 років у ши-тцу починають проявлятися перші ознаки старіння. Формула, збагачена антиоксидантами, допоможе підтримувати їхні життєві сили, а належний вміст фосфору сприятиме здоров’ю сечовивідної системи. З віком можливості травної системи та харчові потреби змінюються, тому харчування для ши-тцу зрілого віку має відповідати наведеним нижче характеристикам.
Вищий вміст вітамінів C і E. Ці поживні речовини мають антиоксидантні властивості й допомагають захищати клітини організму від шкідливого впливу окисного стресу, пов’язаного зі старінням
Високоякісний білок. Всупереч поширеній помилковій думці, зниження вмісту білка в кормі практично не запобігає розвитку ниркової недостатності. До того ж у собак зрілого віку з часом білок із їжі засвоюється гірше, ніж у молодших тварин. Зниження рівню фосфору в кормі – хороший спосіб сповільнити поступове погіршення роботи нирок.
Вищий вміст мікроелементів (заліза, цинку та марганцю) для підтримання належного стану шкіри й шерсті
Більше поліненасичених жирних кислот (омега-3 та омега-6) для підтримання краси шерсті. Ці жирні кислоти зазвичай утворюються в організмі собаки, але з віком цей фізіологічний процес може пригнічуватися.
З віком у собак дедалі частіше виникають проблеми із зубами. Щоб вони могли й надалі повноцінно харчуватися, слід враховувати розмір, форму й щільність крокет відповідно до будови їхніх щелеп.
Догляд за ши-тцу
Поради щодо догляду за шерстю, дресирування та фізичного навантаження
Хоча ши-тцу розводили як домашніх компаньйонів, тобто вони потребують менше фізичних навантажень, ніж більшість собак, це все одно досить активний маленький собака. Ши-тцу також досить соціальні тварини. Тож для ши-тцу будуть корисні короткі прогулянки пару разів на день, щоб вони залишались у формі та гарному психічному стані. Просто остерігайтесь інших собак більшого розміру, які можуть бути надто активними. Задля безпеки самих ши-тцу слід уникати парків для собак. Ця порода погано переносить екстремальні температури, як спеку, так і мороз, тому фізичні навантаження для ши-тцу слід належним чином організувати. Прогулянки надворі мають супроводжуватись іграми вдома, щоб задовольнити від природи грайливий характер ши-тцу.
Ши-тцу вирізняється розкішною подвійною шерстю, і потрібний обсяг грумінгу залежить від її довжини. Якщо ви вирішите залишити довгу шерсть, за нею знадобиться доглядати. В ідеалі вашого ши-тцу потрібно щодня ретельно розчісувати. Щоб запобігти заплутуванню шерсті, злегка торкайтеся щіткою шкіри. Як згадувалося раніше, шерсть на маківці також слід зав’язувати в пучок або коротко підстригати, щоб захистити очі собаки. Шерсті середньої довжини слід приділяти увагу раз на два дні, а короткій шерсті – раз на три дні. Ши-тцу линяє не більше середнього, а іноді навіть менше. Їх рекомендовано щомісяця купати. Крім того, слід регулярно чистити зуби, підстригати кігті й чистити вуха.
Хоча ши-тцу дійсно досить кмітливі, дресирування іноді може ускладнювати їхній упертий характер. Тому корисно проводити заняття з цуценятами. Вони іноді можуть опиратися й привчанню до туалету, тому цей процес може забрати трохи більше часу, ніж у середньому. Однак якщо набратися трохи терпіння й надавати багато позитивного підкріплення, вони незабаром почнуть усе засвоювати. Світ може здаватися великим місцем усім маленьким істотам, як-от ши-тцу, тому з раннього віку також рекомендується соціалізація з новими людьми, домашніми тваринами та місцями.
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Усе про ши-тцу
Ши-тцу – порода, дійсно схильна до гавкання. Але це лише тому, що їм подобається розповідати про все, що відбувається навколо. Ши-тцу часто гавкають на людей або собак, які проходять повз вікна, тому слід придбати гардини чи жалюзі. З іншого боку, це значить, що ці кімнатні собачки – також хороші сторожові собаки.
Безперечно, так. Ши-тцу протягом цілих століть розводили як тварин-компаньйонів, тому вони формують тісні зв’язки з родинами власників. Ши-тцу також вирізняються дружелюбним і ніжним темпераментом і обожнюють, коли власники приділяють їм увагу.
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Джерела
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Енциклопедія Royal Canin про собак. Видання 2010 і 2020 років
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Каталог продукції Royal Canin BHN
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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