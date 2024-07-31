Сибірський хаскі
Про породу сибірський хаскі
Сибірські хаскі – кмітливі, товариські тварини з ласкавим характером. Незважаючи на розмір і зовнішній вигляд, дресировані й соціалізовані сибірські хаскі зовсім не агресивні до інших собак і людей.
Розум, спокій і бажання догодити, властиві сибірським хаскі, перетворюють їх на чудових компаньйонів і вправних працівників.
Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)
Специфічні характеристики порід
Країна: Сполучені Штати Америки
Категорія розміру: Medium
Середня тривалість життя: 11-13 р.
Дружелюбний / Ласкавий / Кмітливий / Впевнений / Розумний / Завзятий / Врівноважений / Працьовитий / Самостійний
Ключові факти
Полюбляє дресирування
Потребує багато фізичної активності
Потребують відкритого простору
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