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Сибірський хаскі

Originally from Eastern Siberia, the Siberian Husky was imported into the U.S.A. in 1909 as a sled dog.
black and white Siberian Husky adult

Про породу сибірський хаскі

Сибірські хаскі – кмітливі, товариські тварини з ласкавим характером. Незважаючи на розмір і зовнішній вигляд, дресировані й соціалізовані сибірські хаскі зовсім не агресивні до інших собак і людей.

Розум, спокій і бажання догодити, властиві сибірським хаскі, перетворюють їх на чудових компаньйонів і вправних працівників.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)


Специфічні характеристики порід

Країна: Сполучені Штати Америки

Категорія розміру: Medium

Середня тривалість життя: 11-13 р.

Дружелюбний / Ласкавий / Кмітливий / Впевнений / Розумний / Завзятий / Врівноважений / Працьовитий / Самостійний

Ключові факти

Полюбляє дресирування

Потребує багато фізичної активності

Потребують відкритого простору

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