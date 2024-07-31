Сибірські хаскі – кмітливі, товариські тварини з ласкавим характером. Незважаючи на розмір і зовнішній вигляд, дресировані й соціалізовані сибірські хаскі зовсім не агресивні до інших собак і людей.

Розум, спокій і бажання догодити, властиві сибірським хаскі, перетворюють їх на чудових компаньйонів і вправних працівників.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)