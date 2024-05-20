Тирольський гончак

Ці врівноважені гончаки з дуже тонким нюхом і видатним чуттям напрямку руху – завзяті мисливці, які можуть самостійно брати слід.

Тирольські гончаки – доволі міцні собаки середнього розміру, працьовиті та врівноважені, що робить їх бездоганними мисливцями. Завдяки своїй кмітливості й пильності ці собаки вважаються чудовими сторожами.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)