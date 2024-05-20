Тирольський гончак
Про собак породи тирольський гончак
Ці врівноважені гончаки з дуже тонким нюхом і видатним чуттям напрямку руху – завзяті мисливці, які можуть самостійно брати слід.
Тирольські гончаки – доволі міцні собаки середнього розміру, працьовиті та врівноважені, що робить їх бездоганними мисливцями. Завдяки своїй кмітливості й пильності ці собаки вважаються чудовими сторожами.Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)
Специфічні характеристики порід
Країна: Австрія
Категорія розміру: Medium
Середня тривалість життя: 12-14 р.
Врівноважений / Працьовитий / Самостійний
Ключові факти
Потребує мінімального грумінгу
Чудовий сторожовий собака
Потребують відкритого простору
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