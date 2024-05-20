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Тирольський гончак

У Тиролі існувало багато різновидів гончаків, але збереглися лише руді та чорно-підпалі. Стандарт для коротконогих різновидів було видалено в 1944 році.
Tyrolean hound adult black and white

Про собак породи тирольський гончак

Ці врівноважені гончаки з дуже тонким нюхом і видатним чуттям напрямку руху – завзяті мисливці, які можуть самостійно брати слід.

Тирольські гончаки – доволі міцні собаки середнього розміру, працьовиті та врівноважені, що робить їх бездоганними мисливцями. Завдяки своїй кмітливості й пильності ці собаки вважаються чудовими сторожами.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)

Специфічні характеристики порід

Країна: Австрія

Категорія розміру: Medium

Середня тривалість життя: 12-14 р.

Врівноважений / Працьовитий / Самостійний

Ключові факти

Потребує мінімального грумінгу

Чудовий сторожовий собака

Потребують відкритого простору

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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