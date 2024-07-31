Вельш-коргі кардиган
Про вельш-коргі кардигана
Вельш-коргі кардигани є жвавими, активними та розумними маленькими собаками з врівноваженим темпераментом. Завдяки своєму спокійному характеру вони є ідеальними компаньйонами або сімейними собаками.
Проте, оскільки вони походять від робочих видів собак, то потребують більше вправ і заохочення, ніж можна очікувати від собак такого розміру. Краще за все, якщо вони матимуть регулярний доступ до простору надворі.
Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)
Специфічні характеристики порід
Країна: Великобританія
Категорія розміру: Medium
Середня тривалість життя: 12-15 р.
Люблячий / Жвавий / Кмітливий / Дружелюбний / Життєрадісний / Розумний / Відданий / Товариський
Ключові факти
Полюбляє дресирування
Терпляче ставляться до дітей та інших тварин
Чудовий компаньйон
