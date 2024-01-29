Як бачать собаки
Зір посідає третє місце серед основних органів чуття собаки. Вважається, що найкраще у нього розвинений нюх та слух. Чи це так насправді? Останні дослідження вчених спростовують багато того, що ми знаємо про зір тварин. Як бачать собаки, чи розрізняють вони кольори і чому люблять переслідувати об'єкти, що рухаються? Відповіді на ці та інші не менш цікаві запитання ви дізнаєтеся з цієї статті.
Будова ока людини та тварини має безліч відмінностей. У центрі сітківки ока людини розташована жовта пляма, за допомогою якої ми можемо розрізняти величезний спектр кольорів, фокусуватися на близьких та далеких об'єктах, бачити глибину та об'єм зображення.
У собак такої жовтої плями немає, і саме цей факт породив думку про їхній слабкий зір і сприйняття навколишнього простору виключно в чорно-білих тонах. Як бачать світ собаки насправді?
Відсутність жовтої плями дає можливість тварині захоплювати картинку всією сітківкою, а не лише її окремим сегментом. Це називається «панорамний зір». Ще одна дивовижна особливість — сітківка ока собаки поділена на дві частини. Верхня частина, наче прилад нічного бачення, допомагає улюбленцю орієнтуватись у темряві. Оскільки вона відображає світло, при попаданні на неї прямого променя очі собаки починають світитися зеленим або жовтим. Нижня частина відповідає за денний зір і допомагає тварині чудово орієнтуватися навіть за дуже яскравого світла.
Собаки також мають гарну гостроту зору в сутінках. За це відповідають так звані палички, в оці тварини їх набагато більше, ніж у людини. Розрізняти предмети в напівтемряві собакам допомагає мембрана. Потрапляючи в зіницю, світло проходить всередину ока, відбивається від мембрани і знову проходить через зіницю. Це посилює контрастність побачених об'єктів.
Як ми вже знаємо, жовтої плями в оці собак немає. Чи означає це, що вони можуть бачити лише чорне та біле? Сітківка ока складається з двох основних типів клітин: паличок, відповідальних за визначення руху і рівень освітлення, і колб, які розрізняють кольори. Наші очі мають три типи колб, що розпізнають різні комбінації червоного, синього та зеленого кольорів. А ось у собак лише два типи таких колб, тому вони розрізняють тільки синій і жовтий кольори. Комбінації цих кольорів дають сприйняття світу в жовто-сірих відтінках.
З монохромних кольорів собаки непогано відрізняють сірий колір. Ця здатність дісталася їм від пращурів, які жили завдяки полюванню. У сутінках все навколо забарвлюється в сірий, яскраві фарби зникають. Тому чутливість сітківки ока до сірих відтінків дає можливість швидко вистежувати здобич. Нині ця здатність зору добре розвинена у вовків. У домашніх улюбленців вона слабша.
Варто згадати і про поле зору. У людини воно нагадує коло, тому ми добре бачимо те, що перед нами. У собак поле зору нагадує витягнутий по горизонталі овал, тому бічний зір у них набагато кращий. Але цей критерій індивідуальний і залежить від породи, зокрема, від будови черепа та розташування очей. Найсильнішим бічним зором можуть похвалитися собаки мисливських порід.
Ще одне цікаве запитання: навіщо собака переслідує об'єкти, що рухаються? Відповідь проста — за деяких умов він не бачить нерухомі об'єкти. За розпізнавання рухів відповідають палички: коли людина чи тварина не рухається, палички не подають мозку собаки жодних сигналів. Але щойно об'єкт починає рух, палички спрацьовують, як сигналізація, і собака може розпочати погоню.
Будова ока людини та тварини має безліч відмінностей. У центрі сітківки ока людини розташована жовта пляма, за допомогою якої ми можемо розрізняти величезний спектр кольорів, фокусуватися на близьких та далеких об'єктах, бачити глибину та об'єм зображення.
У собак такої жовтої плями немає, і саме цей факт породив думку про їхній слабкий зір і сприйняття навколишнього простору виключно в чорно-білих тонах. Як бачать світ собаки насправді?
Відсутність жовтої плями дає можливість тварині захоплювати картинку всією сітківкою, а не лише її окремим сегментом. Це називається «панорамний зір». Ще одна дивовижна особливість — сітківка ока собаки поділена на дві частини. Верхня частина, наче прилад нічного бачення, допомагає улюбленцю орієнтуватись у темряві. Оскільки вона відображає світло, при попаданні на неї прямого променя очі собаки починають світитися зеленим або жовтим. Нижня частина відповідає за денний зір і допомагає тварині чудово орієнтуватися навіть за дуже яскравого світла.
Собаки також мають гарну гостроту зору в сутінках. За це відповідають так звані палички, в оці тварини їх набагато більше, ніж у людини. Розрізняти предмети в напівтемряві собакам допомагає мембрана. Потрапляючи в зіницю, світло проходить всередину ока, відбивається від мембрани і знову проходить через зіницю. Це посилює контрастність побачених об'єктів.
Як ми вже знаємо, жовтої плями в оці собак немає. Чи означає це, що вони можуть бачити лише чорне та біле? Сітківка ока складається з двох основних типів клітин: паличок, відповідальних за визначення руху і рівень освітлення, і колб, які розрізняють кольори. Наші очі мають три типи колб, що розпізнають різні комбінації червоного, синього та зеленого кольорів. А ось у собак лише два типи таких колб, тому вони розрізняють тільки синій і жовтий кольори. Комбінації цих кольорів дають сприйняття світу в жовто-сірих відтінках.
З монохромних кольорів собаки непогано відрізняють сірий колір. Ця здатність дісталася їм від пращурів, які жили завдяки полюванню. У сутінках все навколо забарвлюється в сірий, яскраві фарби зникають. Тому чутливість сітківки ока до сірих відтінків дає можливість швидко вистежувати здобич. Нині ця здатність зору добре розвинена у вовків. У домашніх улюбленців вона слабша.
Варто згадати і про поле зору. У людини воно нагадує коло, тому ми добре бачимо те, що перед нами. У собак поле зору нагадує витягнутий по горизонталі овал, тому бічний зір у них набагато кращий. Але цей критерій індивідуальний і залежить від породи, зокрема, від будови черепа та розташування очей. Найсильнішим бічним зором можуть похвалитися собаки мисливських порід.
Ще одне цікаве запитання: навіщо собака переслідує об'єкти, що рухаються? Відповідь проста — за деяких умов він не бачить нерухомі об'єкти. За розпізнавання рухів відповідають палички: коли людина чи тварина не рухається, палички не подають мозку собаки жодних сигналів. Але щойно об'єкт починає рух, палички спрацьовують, як сигналізація, і собака може розпочати погоню.
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