Зір посідає третє місце серед основних органів чуття собаки. Вважається, що найкраще у нього розвинений нюх та слух. Чи це так насправді? Останні дослідження вчених спростовують багато того, що ми знаємо про зір тварин. Як бачать собаки, чи розрізняють вони кольори і чому люблять переслідувати об'єкти, що рухаються? Відповіді на ці та інші не менш цікаві запитання ви дізнаєтеся з цієї статті.Будова ока людини та тварини має безліч відмінностей. У центрі сітківки ока людини розташована жовта пляма, за допомогою якої ми можемо розрізняти величезний спектр кольорів, фокусуватися на близьких та далеких об'єктах, бачити глибину та об'єм зображення.У собак такої жовтої плями немає, і саме цей факт породив думку про їхній слабкий зір і сприйняття навколишнього простору виключно в чорно-білих тонах. Як бачать світ собаки насправді?Відсутність жовтої плями дає можливість тварині захоплювати картинку всією сітківкою, а не лише її окремим сегментом. Це називається «панорамний зір». Ще одна дивовижна особливість — сітківка ока собаки поділена на дві частини. Верхня частина, наче прилад нічного бачення, допомагає улюбленцю орієнтуватись у темряві. Оскільки вона відображає світло, при попаданні на неї прямого променя очі собаки починають світитися зеленим або жовтим. Нижня частина відповідає за денний зір і допомагає тварині чудово орієнтуватися навіть за дуже яскравого світла.Собаки також мають гарну гостроту зору в сутінках. За це відповідають так звані палички, в оці тварини їх набагато більше, ніж у людини. Розрізняти предмети в напівтемряві собакам допомагає мембрана. Потрапляючи в зіницю, світло проходить всередину ока, відбивається від мембрани і знову проходить через зіницю. Це посилює контрастність побачених об'єктів.Як ми вже знаємо, жовтої плями в оці собак немає. Чи означає це, що вони можуть бачити лише чорне та біле? Сітківка ока складається з двох основних типів клітин: паличок, відповідальних за визначення руху і рівень освітлення, і колб, які розрізняють кольори. Наші очі мають три типи колб, що розпізнають різні комбінації червоного, синього та зеленого кольорів. А ось у собак лише два типи таких колб, тому вони розрізняють тільки синій і жовтий кольори. Комбінації цих кольорів дають сприйняття світу в жовто-сірих відтінках.З монохромних кольорів собаки непогано відрізняють сірий колір. Ця здатність дісталася їм від пращурів, які жили завдяки полюванню. У сутінках все навколо забарвлюється в сірий, яскраві фарби зникають. Тому чутливість сітківки ока до сірих відтінків дає можливість швидко вистежувати здобич. Нині ця здатність зору добре розвинена у вовків. У домашніх улюбленців вона слабша.Варто згадати і про поле зору. У людини воно нагадує коло, тому ми добре бачимо те, що перед нами. У собак поле зору нагадує витягнутий по горизонталі овал, тому бічний зір у них набагато кращий. Але цей критерій індивідуальний і залежить від породи, зокрема, від будови черепа та розташування очей. Найсильнішим бічним зором можуть похвалитися собаки мисливських порід.Ще одне цікаве запитання: навіщо собака переслідує об'єкти, що рухаються? Відповідь проста — за деяких умов він не бачить нерухомі об'єкти. За розпізнавання рухів відповідають палички: коли людина чи тварина не рухається, палички не подають мозку собаки жодних сигналів. Але щойно об'єкт починає рух, палички спрацьовують, як сигналізація, і собака може розпочати погоню.