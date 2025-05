РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ ТА ПІДТРИМАННЯ ВАГИ ПІСЛЯ СХУДНЕННЯ ПРИ Зайва вага/ожиріння Цукровий діабет при зайвій вазі/ожирінні Гіперліпідемія при зайвій вазі/ожирінні ПРОТИПОКАЗАННЯ Ріст, вагітність/лактація РЕКОМЕНДАЦІЇ До призначення дієти необхідно визначити оптимальну вагу тіла собаки відповідно до індивідуальних особливостей і стандартів породи. Відповідно до оптимальної ваги визначається добова норма. Добова норма може змінюватись ветеринарним лікарем на основі швидкості зниження ваги. Оптимальне зниження ваги в перші 3 місяці 1-3% на тиждень та 0,5-2% на тиждень надалі. Як розраховується розподіл енергії для підтримання ваги після схуднення? Енергетичні потреби для підтримання ваги тіла після схуднення нижчі, ніж у собак, які ніколи не мали зайвої ваги. Опираючись на сучасні наукові данні (German & al.2011/Німеччина та інші), раціон для підтримання ваги після схуднення розраховується шляхом збільшення на 10% раціону для зниження ваги. Курс вживання сухого корму SATIETY WEIGHT MANAGEMENT: до досягнення оптимальної ваги тварини. Пам’ятайте, що тварині слід забезпечити постійний доступ до питної води. ПРИМІТКА Раціон для підтримання ваги може потребувати корекції, в залежності від індивідуальних особливостей. German AJ & al. Low-maintenance energy requirements of obese dogs after weight loss. British Journal of Nutrition (2011), 106, S93–S96 / Джоман Ей Джі та інші. Низькі енергетичні потреби для собак з ожирінням після зниження ваги.«Брітіш Джорнал оф Нутрішн» (2011), 106,с.93–96 Цей продукт сприяє створенню в сечовидільній системі середовища, несприятливого для формування як струвітних ,так і оксалатних кристалів.