Satiety Weight Management
Вологий корм для собак
SATIETY WEIGHT MANAGEMENT — повнораціонний дієтичний корм для собак, розроблений для зменшення надлишкової маси тіла. Низька енергетична цінність
Наявні розміри
1 x 410 g
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ ТА ПІДТРИМАННЯ ВАГИ ПІСЛЯ СХУДНЕННЯ ПРИ Зайва вага/ожиріння Цукровий діабет при зайвій вазі/ожирінні Гіперліпідемія при зайвій вазі/ожирінні ПРОТИПОКАЗАННЯ Ріст, вагітність/лактація РЕКОМЕНДАЦІЇ До призначення дієти необхідно визначити оптимальну вагу тіла собаки відповідно до індивідуальних особливостей і стандартів породи. Відповідно до оптимальної ваги визначається добова норма. Добова норма може змінюватись ветеринарним лікарем на основі швидкості зниження ваги. Оптимальне зниження ваги в перші 3 місяці 1-3% на тиждень та 0,5-2% на тиждень надалі. Як розраховується розподіл енергії для підтримання ваги після схуднення? Енергетичні потреби для підтримання ваги тіла після схуднення нижчі, ніж у собак, які ніколи не мали зайвої ваги. Опираючись на сучасні наукові данні (German & al.2011/Німеччина та інші), раціон для підтримання ваги після схуднення розраховується шляхом збільшення на 10% раціону для зниження ваги. Курс вживання сухого корму SATIETY WEIGHT MANAGEMENT: до досягнення оптимальної ваги тварини. Пам’ятайте, що тварині слід забезпечити постійний доступ до питної води. ПРИМІТКА Раціон для підтримання ваги може потребувати корекції, в залежності від індивідуальних особливостей. German AJ & al. Low-maintenance energy requirements of obese dogs after weight loss. British Journal of Nutrition (2011), 106, S93–S96 / Джоман Ей Джі та інші. Низькі енергетичні потреби для собак з ожирінням після зниження ваги.«Брітіш Джорнал оф Нутрішн» (2011), 106,с.93–96 Цей продукт сприяє створенню в сечовидільній системі середовища, несприятливого для формування як струвітних ,так і оксалатних кристалів.
Підтримання м'язової маси тіла
Високий вміст білка сприяє здоровому зниженню ваги та підтриманню м'язової маси тіла.
Ефективний контроль ваги
Забезпечує безпечне зниження ваги та допомагає підтримувати вагу після схуднення.
Контроль випрошування корму
Високий вміст клітковини у раціоні сприяє подовженню відчуття ситості у собак.
S/O індекс
Цей продукт сприяє створенню в сечовидільній системі середовища, несприятливого для формування як струвітних, так і оксалатних кристалів.
|Оптимальна вага (кг)
|Початок
|Банка
|Після 4 тижнів*
|Банка
|Підтримання ваги після схуднення
|Банка
|2
|191
|2/4
|164
|2/4
|180
|2/4
|4
|321
|3/4
|275
|3/4
|303
|3/4
|6
|435
|1
|373
|1
|410
|1
|8
|540
|1+1/4
|463
|1+1/4
|509
|1+1/4
|10
|638
|1+2/4
|547
|1+1/4
|602
|1+2/4
|15
|865
|2
|741
|1+3/4
|815
|2
|20
|1073
|2+2/4
|920
|2+1/4
|1012
|2+2/4
|25
|1268
|3
|1087
|2+3/4
|1196
|3
|30
|1454
|3+2/4
|1247
|3
|1371
|3+1/4
|35
|1633
|4
|1399
|3+2/4
|1539
|3+3/4
|40
|1805
|4+2/4
|1547
|3+3/4
|1701
|4+1/4
|45
|1971
|4+3/4
|1690
|4
|1859
|4+2/4
|50
|2133
|5+1/4
|1828
|4+2/4
|2011
|5
|55
|2291
|5+2/4
|1964
|4+2/4
|2160
|5+1/4
|60
|2446
|6
|2096
|5
|2306
|5+2/4
|*Якщо у собаки не знизилась вага тіла