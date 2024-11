Esterilizar a una gata

Puede mejorar su salud y aumentar significativamente su esperanza de vida, ya que reduce el riesgo de tumores mamarios e infecciones uterinas



Elimina el riesgo de camadas no deseadas: los gatos no esterilizados pueden reproducirse a un ritmo alarmante y, dado que los refugios para gatos ya están completos y/o saturados, los gatitos no deseados suelen acabar viviendo en condiciones insalubres y peligrosas en la calle



Elimina los maullidos extremadamente fuertes y el rociado de orina de las gatas en celo