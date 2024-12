¿Te mudás con un perro? Lo que necesitás saber

2. Tené paciencia con tu cachorro

No te sorprendas si el comportamiento de tu perro cambia mientras dure la mudanza. Puede que descubras que tu cachorro no come en su nuevo hogar o que tu perro no orina en el nuevo lugar. Es posible que empiecen a seguirte, lo que puede ser un signo de ansiedad por separación.

Si el tutor le presta mucha atención y lo tranquiliza, enseguida se sentirá más seguro de sí mismo. Pero si el comportamiento de tu perro es motivo de verdadera preocupación o no parece volver a la normalidad, hablá con tu veterinario.