Mantener el tamaño de las porciones saludables para tu perro puede parecer complicado, sin embargo, hay una serie de aspectos a tener en cuenta para asegurarte de no sobrealimentarlo. Una vez que hayas identificado el tamaño de porción correcto para tu perro, pesá cada comida con una balanza para mantener siempre una cantidad exacta. Es fácil subestimar cuánto alimento le estás dando a tu perro.



No agregues alimentos para humanos a la ración de tu perro, ya que esto puede alterar el equilibrio nutricional y la ingesta calórica que requiere.



Si le das golosinas a tu perro, tomá nota de las calorías y restalas de su porción diaria para asegurarte de que no coma en exceso. Las golosinas no deben representar más del 10 % de las raciones diarias de un perro. De manera opcional, tomar croquetas de las porciones del perro para usar como golosinas permite estar seguro de que recibe un equilibrio adecuado de nutrientes, además de que mantiene la cantidad correcta de calorías.