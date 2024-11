Les (très) grands chiens sont très populaires. Par grands chiens, on entend les races de chiens entre 25 et 45 kilos, comme le Berger Allemand, le Labrador et le Golden Retriever ou encore le Rottweiler. Les races de chiens de très grande taille pèsent plus de 45 kilos ; par exemple, le Saint-Bernard, le Dogue Allemand et le Terre-Neuve.

Il existe de nombreuses races dans la catégorie des chiens de (très) grande taille et il est important de s’informer correctement sur la race qui convient le mieux à votre mode de vie. Il faut savoir qu’il y a certains préjugés autour des races de chiens de très grande taille et qu’en tant que propriétaire, vous y serez parfois confronté. Nous avons donc établi pour vous un « Guide des races de chien de (très) grande taille ».



Comme il existe plusieurs différences entre les grandes races et les très grandes races, nous parlerons d’abord des grandes races avant d’aborder les très grandes races.