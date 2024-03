Obwohl die genauen Ursprünge der Norwegischen Waldkatze nicht bekannt sind, wird angenommen, dass ihre Vorfahren um 1.000 n. Chr. von den Wikingern nach Norwegen gebracht wurden. Während viele glauben, dass die heutige Rasse von einer kurzhaarigen Sorte in Großbritannien abstammt, hat sie ihre Wurzeln möglicherweise auch in der Sibirischen Katze und der Türkisch Angora – beides Langhaarkatzen – aus Russland bzw. der Türkei.

Auf jeden Fall haben sich im Laufe der Jahre Kolonien in den norwegischen Wäldern etabliert und sich schließlich an das dortige kalte, raue Klima angepasst. Später wurden sie von lokalen Bauern wegen ihrer Jagdfähigkeiten eingesetzt, um die lokale Mauspopulation in Schach zu halten, haben sich aber erst vor relativ kurzer Zeit als Haustiere etabliert.

Tatsächlich ist die Norwegische Waldkatze während des Zweiten Weltkriegs fast ganz ausgestorben. Es ist dem 1938 gegründeten Norwegian Forest Cat Club zu verdanken, dass die Rasse fortbestehen konnte, nachdem er ein offizielles Zuchtprogramm erstellt hatte.

Die Norwegische Waldkatze wurde in den 1970er Jahren schließlich in Europa als Rasse registriert. Allerdings dauerte es bis 1989, bis sie in Großbritannien als Rasse anerkannt wurde. Heute ist sie eine sehr beliebte Haustierrasse in ganz Europa und darüber hinaus – vor allem aber in ihrer Heimat Norwegen und in Frankreich.