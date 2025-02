1. Skab en rutine

2. Håndtering af dens naturlige apporteringsinstinkt

3. Fortsæt socialiseringstræningen

4. Motion og aktivitet

5. Hold øje med dens vækst og udvikling

Labradorer trives med en rutine, og hvis du starter tidligt, kan det være med til at få din hvalp til at føle sig sikker og forstå, hvad der forventes af den. Konsekvente måltider, tissepauser og træningssessioner vil ikke kun bidrage til dens udvikling, men også hjælpe med at forhindre adfærdsproblemer. Læs mere om de første dage med din hvalp. I denne alder kan din labradors naturlige apporteringsinstinkt begynde at vise sig. Du bør opmuntre og støtte denne adfærd ved at introducere den til blødt, alderssvarende legetøj, som den kan bære og hente på en sikker måde. Det vil hjælpe med at stimulere den mentalt og tilfredsstille dens naturlige instinkter. Socialisering er afgørende for din labradors udvikling, og når du udsætter den for nye oplevelser, mennesker og dyr, hjælper du den med at udvikle sig til en velafbalanceret voksen hund. I denne alder kan du overveje at tilmelde jer til et socialiseringskursus for hvalpe eller arrangere legeaftaler med andre vaccinerede hvalpe for at øge dens selvtillid og sociale færdigheder.Når din labrador-hvalp er 11 uger gammel, har den meget energi. Sørg for daglig fysisk aktivitet, mental stimulering og menneskelig interaktion for at holde den beskæftiget og forhindre kedsomhed. Husk at undgå anstrengende aktiviteter, indtil dens epifyseskiver har lukket sig helt, hvilket normalt sker i 15 måneders alderen. Læs mere om leg og træning her.



Labradorer er kendt for deres hurtige vækst, og det er vigtigt at holde øje med deres udvikling for at sikre, at de vokser på en sund måde. Regelmæssige check-ups hos din dyrlæge kan hjælpe med at identificere potentielle problemer og sikre, at din hvalp er på rette vej til at blive en stærk og sund voksen hund.Vær konsekvent, så vil din labrador-hvalp blive ved med at trives godt. Nyd denne dyrebare tid sammen og oplev, hvordan din hvalp udvikler sig til en loyal og kærlig følgesvend.