3. Vækst og størrelse

4. Introducer nye færdigheder og kommandoer

5. Pels og pelspleje

6. Foderanbefaling

Ved 13-ugers alderen vokser din labrador-hvalp hurtigt og kan være lidt foran andre racer i samme størrelse. Hold øje med, hvordan den tager på i vægt, og sørg for, at den får et afbalanceret hvalpefoder som f.eks. ROYAL CANIN Labrador Puppy for at understøtte en optimal vækst. Husk, at labradorer typisk når deres fulde højde ved 15 måneders alderen og muligvis fortsætter med at øge kropsmassen indtil omkring 2-års alderen.Labradorers intelligens og iver efter at behage betyder, at de er eminente til at lære nye færdigheder og kommandoer. Mens din labrador fortsat vokser, kan du udfordre den ved at lære den mere avancerede lydighedskommandoer såsom hinter, aflever og apport. Det vil hjælpe med at stimulere den mentalt og holde dens træning på rette spor.Din labradors dobbeltpels vil kræve regelmæssig pelspleje , herunder børstning og badning, for at holde fældningen under kontrol og bevare en sund pels. Vær særlig opmærksom på dens ører, da labradorer har tendens til øreproblemer på grund af deres hængeører og kærlighed til vand.Et afbalanceret foder er afgørende for din labradorhvalps vækst og udvikling. Det er vigtigt, at du sørger for, at den får de næringsstoffer og kalorier, der passer til dens alder og race. Kontakt vores ernæringseksperter for at få råd om det bedste hvalpefoder til din labradorNår du forstår og tager hensyn til din labrador retrievers særlige udviklingsmæssige behov, er du godt på vej til at få en glad, sund og velafbalanceret voksen hund. Nyd denne spændende tid sammen med din hvalp, og se den udvikle sig til den perfekte følgesvend