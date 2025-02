1. Socialisering

2. Opfordre til skånsom motion

3. Mental stimulering

4. Overvågning af vækst og udvikling

Labradorer er kendt for deres venlige og sociale natur. Når den er 9 uger gammel, er det afgørende at introducere din hvalp til forskellige mennesker, dyr og miljøer. Denne tidlige socialisering vil hjælpe den med at udvikle sig til en selvsikker og tilpasningsdygtig voksen hund. Husk at sørge for, at disse interaktioner er positive og givende for din hvalp.På grund af deres aktive natur og baggrund som brugshunde kræver labradorer regelmæssig motion for at blive ved med at være glade og sunde. Men i denne alder er det vigtigt at undgå anstrengende aktiviteter, der kan skade din hunds voksende knogler og led. Fokuser på korte, blide gåture og legesessioner, der giver din hvalp mulighed for at gå på opdagelse og få selvtillid uden at overanstrenge sig.Labradorer er særdeles intelligente og lærenemme, hvilket betyder, at de har brug for mental stimulering for at bevare deres skarpsindighed. Når din hvalp er 9 uger gammel, kan du begynde at introducere grundlæggende lydighedstræning såsom kommandoerne sit, bliv og kom. Du kan også bruge et aktivitetslegetøj eller en interaktiv leg til at stimulere dens evne til at løse problemer. Læs mere om træning og leg her. Hold øje med din hvalps væksthastighed og generelle udvikling. Labradorer har unikke vækstmønstre og en optimal væksthastighed er vigtig for at skåne/passe på deres led og knogler. Regelmæssige check-ups hos din dyrlæge og overvågning af din hvalps vægt og vækst kan hjælpe med at sikre, at den udvikler sig i et sundt tempo.