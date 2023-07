Skræddersyet sund ernæring spiller en afgørende rolle i bevarelsen af en british shorthair-kats sundhed og skønhed. Foder giver energi til at understøtte vitale funktioner, og en komplet ernæringssammensætning til din british shorthairs bør indeholde en tilpasset balance af næringsstoffer. Hvis du fodrer dem på denne måde, får de en kost, der hverken er mangelfuld eller overdreven, hvilket begge dele kan have negative virkninger på din kats sundhed. Rent, frisk vand bør altid være tilgængeligt for at understøtte regelmæssig vandladning. Katte er også naturligt tilpasset til at spise små portioner – mellem 7 og 10 gange om dagen. Med den anbefalede daglige ration af foderpiller en gang om dagen vil din british shorthair selv kunne regulere sit indtag. På grund af british shorthair-kattens rolige natur og tendens til nemt at tage på i vægt er både et specifikt foder og daglige rationer af den rigtige størrelse afgørende fra en meget ung alder. Følgende anbefalinger gælder for sunde dyr. Hvis din kat har helbredsproblemer, skal du kontakte din dyrlæge, som vil ordinere en særlig veterinær diæt.

Væksten udgør et vigtigt livsstadie i en killings liv. Det er tid til store forandringer, opdagelser og nye møder. En british shorthair-killings behov for energi, proteiner, mineraler og vitaminer er meget større end en voksen kats. De har brug for energi og næringsstoffer for at understøtte kroppen, opbygge den og understøtte dens vækst. En killings vækst er opdelt i to faser:

Opbygning

Fra fødsel til 4 måneder

Fravænning er den overgang en killing gennemgår når den går fra flydende mælk – eller modermælk – til fast føde. Denne periode svarer naturligvis til det tidspunkt, hvor den udvikler sine mælketænder, når den er 3 til 6 uger gammel. På dette tidspunkt kan killingen endnu ikke knuse sin føde mellem tænderne, så et blødt måltid (opblødte foderpiller eller et tilpasset vådfoder) letter overgangen mellem flydende og fast føde. Indtil de er 12 måneder gamle, udvikler en british shorthair-killings immunsystem sig stadig gradvist. Et kompleks af antioxidanter, inklusive E-vitaminer, kan understøtte deres naturlige forsvar i denne tid med store forandringer, nye oplevelser og nye møder. Fordøjelsessystemet modnes gradvist, med fordøjelsesevner, der når fuld modenhed mod tolv måneders alderen. Herefter kan en kat indtage voksenfoder.

Mellem 4 og 12 uger efter fødslen

Den naturlige immunitet, som en killing får fra moderens råmælk – eller første mælk – falder, mens killingens eget immunsystem gradvist udvikles. Denne kritiske tid, kaldet immunitetsmanglen, kræver et kompleks af antioxidanter, herunder E-vitaminer, for at hjælpe med at støtte deres naturlige forsvar. Killinger gennemgår en intens og særlig sart periode med vækst, hvor de er tilbøjelige til fordøjelsesforstyrrelser. Foderet på dette tidspunkt skal ikke kun være rigt på energi for at opfylde de essentielle vækstbehov, men skal også indeholde letfordøjeligt protein, som passer til deres fordøjelsessystem, mens det stadig er under udvikling. Præbiotika såsom fructo-oligosaccharider kan også støtte et sundt fordøjelsessystem ved at afbalancere tarmfloraen. Resultatet? God afføringskvalitet, hele vejen rundt. Killingens foder bør indeholde omega 3-fedtsyrer – EPA-DHA – som hjælper med at støtte den korrekte neuro-cerebrale udvikling.

Konsolidering og harmonisering: fra 4 måneder til 12 måneder