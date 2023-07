Alt, hvad du behøver at vide om racen



Ikke alle katte blev skabt lige. Sphynx er den mest ekstraordinære af katte – ingen rigtig pels at tale om?! – og det mest typiske for atypiske kattedyr. Ikke bare god, men storartet. Deres farvestrålende udtryk skinner ud fra citronformede øjne kronet af centimeterhøje ører. Der er ingen anden måde at sige det på: Det her er en cool kat.

Selvom racen ser ud til at være fra den antikke verden, stammer de fra canadas kolde himmelstrøg: I 1966 blev den første sphynx-kat født som en hjemmekat og var intet andet end en genetisk mutation. Racen er også blevet kaldt canadisk hårløs kat.

Sphynx-kattens temperament er guddommeligt. De er altid klar til at blive kælet for eller ligge på skødet. Dette er uden tvivl en "velcro-kat"som er både livlig og hengiven. Race elsker at blive holdt og higer virkelig efter opmærksomhed, og når de ikke modtager den, vil de næsten kravle op i dit ansigt for at bede om mere. Racen taler ikke meget, men den er ikke desto mindre kommunikativ, men det er alt sammen, fordi de kan lide at være del af flokken.

Nu, for at tale om den famøse pels... Sphynxen er indkapslet i en blød og fin dunlignende pels, der ikke ligner andre i dyreriget. Tænk gemser. Racen kan til tider også være helt hårløs, og dermed aktiv hud og intet andet. Det er nødvendigt at påføre en dyrlægegodkendt fugtighedscreme eller duftfri olie for at beskytte pelsen – hvilket vil sige ugentlige bade med fugtgivende- eller babyshampoo for at forhindre, at olier trænger ind i møblerne. Huden folder sig naturligt over sphynx-kroppen.

Som om alt dette ikke var nok, kommer sphynx-kattens pels i en række smarte farvekombinationer, lige fra blå, til sort-skildpadde og hvid, til rød og hvid.

Og ser de ikke bare supersmarte ud?? Det er fordi de er det. Deres kloge blik giver dem en slags katteovertrumfning, som om de besidder al viden i verden, hvis det er i orden med dig. Det får vi aldrig at vide. Og det er helt fint.