Styrk din hunds sundhed gennem aktivitet og leg

Der kan være mange grunde til, at det ikke er muligt for dig at gå tur med din hund. Måske er vejret dårligt, eller måske har du det ikke så godt?



Uanset årsagen ved du, hvor vigtigt det er for din hunds sundhed og livsglæde, at den får regelmæssig motion. Så hvad gør du på de dage, hvor det simpelthen ikke er muligt for dig at gå en tur udenfor med din hund?



Her er to enkle, men effektive ideer til at fremtrylle en hurtig træningssession for din hund, hvor du også vil more dig.



Gemmeleg er en klassisk børneleg, som hunde elsker. Uanset om du vælger at bruge noget af dens yndlingslegetøj, eller om du gemmer dig selv, vil denne leg holde hundens hjerne aktiv og dens sanser skærpede på selv de mest stille dage.



Et alternativ til at gemme legetøj er en simpel leg, hvor du gemmer en godbid. Sørg for, at du ikke giver hunden tomme kalorier ud over dens sædvanlige foder. Det kan du gøre ved at gemme nogle af foderpillerne fra dens daglige ration i stedet for at bruge ekstra godbidder.