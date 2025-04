Prendre soin de son chat pendant les vacances 

La première chose à faire est de décider où laisser votre chat pendant les vacances. Les options à privilégier incluent des amis ou des membres de la famille dignes de confiance, une pension pour chats ayant bonne réputation, un(e) voisin(e) ou un pet-sitter professionnel.

Vous devez ensuite vérifier que vous avez suffisamment de nourriture, de litière et d'autres fournitures pour répondre à tous les besoins du chat pendant vos vacances.

Votre chat a-t-il des problèmes de santé ? Le cat-sitter doit connaître l'historique médical de votre chat et les médicament qu'il doit prendre. Transmettez-lui également les coordonnées de votre vétérinaire.

La personne qui s'occupera de votre chaton ou de votre chat pendant vos vacances doit être au courant de ses habitudes quotidiennes. Ainsi, vous aurez la certitude que votre compagnon sera aussi heureux que possible, qu'il aura une alimentation régulière, des périodes d'activité et de jeu et les médicaments dont il a besoin.