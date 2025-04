Commencez à socialiser votre chaton le plus tôt possible. Leurs huit premières semaines sont considérées comme la phase la plus importante, qui se déroule normalement avec l'éleveur et sa mère. Mais cela ne s'arrête pas là !

Si vous adoptez un chaton, parlez-en au refuge pour animaux et essayez d'évaluer s'il a déjà été socialisé ou non. S'ils ne savent pas ou s'ils soupçonnent que la réponse est « non », ce n'est pas grave. Il se peut juste que votre chaton ou votre chat mette un peu plus de temps à s'adapter à sa nouvelle maison et à son nouvel environnement.

L'exposition au monde extérieur joue donc un rôle important dans l'apprentissage de la socialisation pour votre chat ou chaton. Bien sûr, vous ne voulez pas aller trop vite et les effrayer.