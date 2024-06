Fort, athlétique et courageux, l'american staffordshire terrier est parfaitement adapté aux exercices d'obéissance et d'agilité. L'american staffordshire terrier est une race très affectueuse et très sociable et qui n’aime rien de plus que de passer du temps avec son maître.

Ce chien à la personnalité enjouée s’est éloigné progressivement de son ancêtre pitbull terrier pour devenir un chien de famille beaucoup plus doux qui s’entend bien avec les autres animaux de compagnie, les enfants et les adultes.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)