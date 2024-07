On ne guérit pas un chien du diabète, mais il est possible de contrôler le diabète via un traitement médicamenteux par des injections quotidiennes d’insuline sous la peau, synchronisées selon le rythme des repas, et aussi une prise en charge alimentaire. Le but de ce régime alimentaire spécifique sera de de limiter les fluctuations du taux de la glycémie après les repas, de maintenir le chien dans un poids normal et de limiter les risques de complications du diabète.



Le vétérinaire prescrira donc des croquettes formulées spécifiquement pour chiens diabétiques associant :

des céréales ayant un indice glycémique bas pour un apport de glucides « lents » comme l’orge qui permettent d’étaler l’apport énergétique et de lutter aussi contre l’hyperglycémie.

des fibres alimentaires qui ralentissent la digestion et réduisent le pic de glucose sanguin qui suit les repas

des antioxydants pour aider les cellules à lutter contre le stress de la maladie

D’autres bonnes habitudes sont à adopter :

nourrir son chien diabétique à des heures de repas régulière

la distribution de friandises en dehors des repas est à limiter au maximum

faire faire de l’exercice est lui aussi important chez le chien diabétique

En choisissant un aliment spécifique pour chiens diabétiques, vous améliorerez le bien-être de votre compagnon et vous contribuerez à allonger son espérance de vie. Respectez bien la régularité des repas et des injections d’insuline, selon les conseils donnés par votre vétérinaire.