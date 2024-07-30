認識英國短毛貓
正式名稱： 英國短毛貓
其他名稱： 英短
起源： 英國
毛髮長度2 out of 5
掉毛程度1 out of 5
美容需要2 out of 5
活動力等級2 out of 5
叫聲傾向3 out of 5
家庭寵物？*4 out of 5
與其他寵物和平相處的能力4 out of 5
能獨處嗎？*3 out of 5
環境 (室內/戶外)2 out of 5
|雄性
|雌性
|身高
|身高
|- cm
|- cm
|體重
|體重
|6 - 9 kg
|4 - 6 kg
|成長中的小貓
|成貓
|4 至 12 個月
|1 至 7 歲
|成熟
|年長
|7 至 12 歲
|12 歲起
認識英國短毛貓
以下是關於這貓種的特性
英國短毛貓是一個面面俱佳的優良品種，同時是首次養貓人士的必然之選。 他們擁有眾多迷人的特徵，尤其是毛髮的柔軟程度簡直令人驚訝 (更不用說還有 100 種不同的圖案和顏色組合！)；另外，他們那雙大大的圓眼睛，總會讓人忍不住多看幾眼。
英國短毛貓獨斷獨行，冷靜且矜持 — 非常英式！ 這種貓咪在各個方面都相當優秀；雖然性格有一點獨立，但對待其主人一般都非常忠心且熱情。 英國短毛貓有時甚至會顯得可愛笨拙 — 對於這一點，我們只能說他們在短期內無法在鬥快比賽中拿得名次。 正是這些特質，讓他們顯得更加可愛。 這種品種的貓咪至少要到 3 歲 (甚至是 5 歲)，才能待身體發育健全。
相對於那些體格精瘦、肌肉緊緻的貓咪，英國短毛貓的身體更加柔軟，甚至有些鬆鬆垮垮，但無論如何： 英國短毛貓的形態和舉止帶有可貴的特質，那就是：滑稽 — 這在貓咪界並不多見！ 在出生後第一年，他們的精力較高；第二年將有所遞減；成年雄性貓咪通常比其他貓咪更加活潑，但總而言之，在您或貓咪生命中的任何階段，他們都是伴您左右的理想拍檔。
有關英國短毛貓的兩個小常識
1. 不要被藍色混淆
美麗的藍灰色毛髮被普遍認為是英國短毛貓的典型標誌，但亦有很多人會將他們與同樣受歡迎的俄羅斯藍貓、沙特爾貓或毛色柔和的巴密茲貓混淆。 不過，英國短毛貓還有近 100 種其他顏色和圖案，包括深紅色、金吉拉 (銀白色) 和純白色。
2. 他們有迷人又厚厚的毛髮
英國短毛貓的濃密毛髮讓其有獨特的毛絨外觀，非常多元： 英國短毛貓每吋肌膚所覆蓋的鬆軟毛髮，比起任何其他品種都還要多。 厚厚的毛髮可能會導致其體溫上升，因此這種貓咪並不太愛與人擁抱。
品種的歷史
雖然有英國血統，但英國短毛貓的祖先可以追溯至古羅馬時代；他們最初是家養貓和野生貓的雜交產物。 他們被認為是來自歐洲的最古老品種；雖然直至 1980 年愛貓者協會才正式將其認定為展覽品種。他們最初因為超強的捕鼠技能而獲得重視，但現在這一身份已退居二線，取而代之的是其人類家庭幸福守護者的身份。
對大多數人來說，這個品種的形象並不陌生，因為 Lewis Carroll 曾在其著作《愛麗絲夢遊仙境》將其刻畫為一隻「柴郡貓」，而在童話故事《穿靴子的貓》中，他亦被描述成一隻俠客貓。
歐洲有據可查的第一次正式貓展，於 1871 年在倫敦的水晶宮舉行。 最佳表演獎由一隻 14 歲高齡的英國短毛貓奪得！
從頭到尾
英國短毛貓的身體特徵
1.耳朵
2.頭部
3.體型
4.尾巴
5.皮毛
秋田犬
From specific breed traits to a general health overview, here are some interesting facts about your British Shorthair
最好讓貓咪待在室內
英國短毛貓天性溫柔，在大多數時間內可能更適合室內生活，以免遭受捕食類動物攻擊；這些動物主要包括狐狸、浣熊等野生動物，也有明顯捕獵傾向的馴養動物，例如鄰居家的狗狗。 讓貓咪留在室內，亦可避免他們感染戶外的一些疾病來源，包括萊姆病和其他常見寄生蟲等。
並非運動健將….
像英國短毛貓這種溫順、甜美的品種，估計短期內很難在鬥快比賽中拿得冠軍。 這種貓咪易於發胖，因為他們平時喜歡靜靜地坐在一旁觀察周圍；他們的叫聲常常是「咩」而非「喵」 (即是說，他們是在跟您溝通，而非討好您)。 這些都是主人眼中的優點，但從保護其健康的角度來看，我們就需要再謹慎一點了。 經常和您的貓咪一起玩耍，可以幫助他們保持體態；亦可以讓他們在房子周圍或院子裡走走，但最好不要讓他們離開您的視線範圍。 零食的數量和供應次數，應保持在最低限度；有節制的飲食是塑造苗條身材的最好方法。
小心牙齦疾病
這種貓咪易於罹患牙齦炎；這是一種對牙齒根部造成刺激的常見疾病。 幸好，這種牙齦病的症狀一般較輕，不需要到獸醫處求診；但像其他輕微病徵一樣，則需要定期觀察和護理。 每星期至少為英國短毛貓刷牙一次，可有助防止牙垢在牙齒和牙齦上堆積；能每天刷一次牙最為理想，但貓咪可能不那麼合作了。
健康飲食，貓咪更健康
度身定製的營養極其重要，以維持英國短毛貓的健康與美麗。 食物提供的能量可幫助他們的身體維持重要的功能，而完整的英國短毛貓營養配方應必須有均衡的營養。 以這種方式餵飼他們，其飲食當中的營養既不過少，亦不會過多 — 如果任何一種情況出現，都有可能對您的貓咪健康產生不良影響。 請確保愛貓任何時間都可以飲到乾淨的清水，這有助維持泌尿系統健康。 貓咪亦很自然習慣了少量多餐 — 每天 7 至 10 次。 每天以每日建議份量的粗粒食物餵飼您的英國短毛貓，讓他們調節自己的攝取量。 鑑於英國短毛貓平靜的性格和易胖的體質，請從他們很小的時候就注重其飲食的特定營養搭配和每日份量。 以下 建議是為健康的貓貓而提供。 如果您的愛貓有健康問題， 請諮詢您的獸醫，他們會處方專門的獸醫 飲食。
成長是小貓生命中必不可少的階段 — 期間他們會經歷重大的改變和發現，亦會面對不少新遭遇。 年幼的英國短毛貓所需的熱量、蛋白質、礦物質和維他命，都要比成年貓所需高很多。 這是由於他們需要熱量和營養來維護身體，以及供應成長和建構體格所需。 小貓的成長可分為兩個階段：
基礎期
出生至 4 個月
斷奶是幼貓由液態食物 (或母乳) 轉向固態食身的一個過渡階段。 此時期會在他們 3 至 6 周大、乳齒掉了的時間自然而然地發生。 在這個階段，小貓還不能咀嚼，因此軟餐 (用溫水或奶水泡軟的粗粒食物或濕糧) 有助他們從液體食物轉為固體食物中間的時期。 年幼英國短毛貓的免疫系統在 12 個月大之前，仍然會逐漸發展。 他們在這段期間經歷重大改變和發現，亦面對不少新遭遇，因此需要攝取多種抗氧化物 (包括維他命 E) 以維持其天然抵抗力。 而消化系統亦會逐漸成熟，消化能力在 12 個月大時會達到完全成熟的狀態。 屆時，貓咪便可以食用成年食物了。
出生後 4 至 12 週
小貓從母親的初乳獲得自然免疫力會變得愈來愈小，與此同時，小貓自身的免疫系統會逐漸發展。 這個稱為「免疫力差距」的關鍵時期，需要維他命 E 等的抗氧化劑複合物來支援其天然防禦能力。 小貓會經歷一個緊張而特別微妙的成長時期，在此期間他們容易有消化不良的情況。 他們在這段期間的飲食不僅要有充足的能量來滿足其基本生長需求，而且還應該含有極易消化的蛋白質，以呵護其仍在發展的消化系統。 益生元 (例如低聚果糖) 亦能夠平衡他們的腸道菌群，促進消化健康。 有何成果呢？ 大便各方各面的品質極好。 小貓的食物應含有 omega 3 脂肪酸、EPA/DHA；這些都有助支援正常的腦神經發育。
鞏固與協調： 4 至 12 個月
由第四個月開始，小貓的生長速度會減慢。 含有適量蛋白質、精確平衡的維他命和礦物質的食物，有助支援其肌肉和骨骼的正常發育，從而促進貓咪健康成長。 左旋肉鹼可促進脂肪的健康代謝；適當添加左旋肉鹼，對貓咪健康有益。 年幼英國短毛貓的能量需求在此階段，依然極高。 建議給他們食用脂肪含量較低的食物。 在貓咪接受絕育手術之後，這一點尤其重要。 在 4 到 7 個月之間，小貓的乳齒會脫落，並由恆齒取代。 當成年牙齒長出時，小貓便需要吃足夠大且特別設計的月形粗粒食物，其質地可讓英國短毛貓易於拿取。 特殊設計的顆粒形狀可幫助咀嚼，有助支援口腔衛生。 年幼英國短毛貓的免疫系統在 12 個月大之前，仍然會逐漸發展。 他們在這段期間經歷重大改變和發現，亦面對不少新遭遇，因此需要攝取多種抗氧化物 (包括維他命 E) 以維持其天然抵抗力。 而消化系統亦會逐漸成熟，消化能力在 12 個月大時會達到完全成熟的狀態。 屆時，貓咪便可以食用成年食物了。
除了像所有貓咪一樣要保持健康的泌尿功能之外，成年英國短毛貓的主要營養目標是：
照顧 英國短毛貓的身軀相對較大，因此有必要幫他們保持合理的肌肉水平， 以及良好的關節健康。
以富含針對性的 營養物質，協助保持皮膚的健康以及極其厚的 短皮毛的美麗光澤。
選擇的粗粒食物大小和形狀應便於貓咪咬取，而質地應可促進他們咀嚼，以維持口腔衛生良好。 事實上，英國短毛貓有時會大口吞食食物而不咀嚼。 因此，他們易於患上牙齒疾病，例如牙齦炎。
合理調整營養物質水平 (例如牛磺酸、左旋肉鹼、EPA-DHA 和抗氧化劑)，以支援心臟健康。 英國短毛貓可能會受到遺傳性心髒病的影響，例如肥厚型心肌病，或心臟壁肥厚。 超聲心動圖檢查，很方便地就可以鑑別這種病情。
年長貓咪 (12 歲以上) 有時可能難以吸收營養。 為了保持年老貓的體重，同時盡量減少營養不足的風險，您亦為他們提供極易消化且富含重要營養的食物。
隨著年齡增長， 貓咪牙齒問題會越來越多； 而在一些年長的貓咪中，味覺和嗅覺亦有機會同時下降， 因而導致食量減少。 為確保您年長的愛貓進食時能維持足夠份量， 請檢查他們所吃的粗粒食物的形狀、大小和硬度 (即是質地)， 是否適合他們現時較脆弱的下顎。
請注意： 貓咪的最佳狀態取決於其生活型態，即使他們年長亦然 。 年長貓咪如果可以定期外出活動的話， 就算飲食脂肪含量稍高的話，都有莫大益處。 另一方面，變老並不會 免除室內貓咪過胖的風險。 因此，您亦密切監察他們的 卡路里攝取量。 脂肪含量適中的食物正是 最佳之選。
照顧英國短毛貓
美容、訓練和鍛煉的要訣
就是那「厚絨布」的毛皮！ 這種毛皮既好看，又不難打理，因此 要為英國短毛貓做美容，毫不費力！ 雖然毛髮濃密細軟，但並不需要經常梳刷，只要每週一次即可；不過，如果遇到換毛季節 (即春秋時份)，便需要較常打理以維持最佳狀態。 其極其柔軟的毛皮只有一層 — 他們並沒有雙層毛髮。
儘管英國短毛貓性格慵懶，但還是優點多多，例如他們極其聰明，而且相當忠心。 基於這些性格特徵，他們極易訓練，同時對於服從命令這方面具有洞察力 — 不過，這只限於他們心情好的時候。
英國短毛貓渾身肌肉但並不好動 — 他們只是彪形大漢，而非運動好手。 之不過，有時候讓他們如其他品種一樣，安排一些戶外活動亦不錯，好讓他們動一動。 但請讓他們在您視線範圍活動，以免他們被其他掠食者攻擊，包括附近的獵狗。 在室內玩耍，亦可以保持這隻貓或任何貓身心健康！
7/7
關於英國短毛貓
相當友好，但不等於他們活潑外向。 這分別在於： 由於英國短毛貓有厚厚的毛，因此他們並非「黏人貓」。 抱他們太多會讓其過熱。 相反，他們更喜歡坐在您身邊作伴。 而他們的拿手好戲，就是 跟著主人通屋走！
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資料來源
- 美國獸醫中心 https://vcahospitals.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) 狗百科全書。 Ed 2010 和 2020
- Banfield 寵物醫院 https://www.banfield.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) BHN 產品冊
- 美國育犬協會 https://www.akc.org/
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