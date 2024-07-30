以下是關於這貓種的特性



英國短毛貓是一個面面俱佳的優良品種，同時是首次養貓人士的必然之選。 他們擁有眾多迷人的特徵，尤其是毛髮的柔軟程度簡直令人驚訝 (更不用說還有 100 種不同的圖案和顏色組合！)；另外，他們那雙大大的圓眼睛，總會讓人忍不住多看幾眼。

英國短毛貓獨斷獨行，冷靜且矜持 — 非常英式！ 這種貓咪在各個方面都相當優秀；雖然性格有一點獨立，但對待其主人一般都非常忠心且熱情。 英國短毛貓有時甚至會顯得可愛笨拙 — 對於這一點，我們只能說他們在短期內無法在鬥快比賽中拿得名次。 正是這些特質，讓他們顯得更加可愛。 這種品種的貓咪至少要到 3 歲 (甚至是 5 歲)，才能待身體發育健全。

相對於那些體格精瘦、肌肉緊緻的貓咪，英國短毛貓的身體更加柔軟，甚至有些鬆鬆垮垮，但無論如何： 英國短毛貓的形態和舉止帶有可貴的特質，那就是：滑稽 — 這在貓咪界並不多見！ 在出生後第一年，他們的精力較高；第二年將有所遞減；成年雄性貓咪通常比其他貓咪更加活潑，但總而言之，在您或貓咪生命中的任何階段，他們都是伴您左右的理想拍檔。