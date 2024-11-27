幼貓寄生蟲病徵有哪些？了解幼貓寄生蟲種類、驅蟲時間及杜蟲藥
蠕蟲和腸寄生蟲是常見的幼貓寄生蟲，主人應及早認識相關的貓寄生蟲症狀和正確的治療方法。
幼貓是如何感染蠕蟲的呢？體型小巧的貓咪可從很多地方受到感染，例如透過母乳餵哺、來自花園的土壤或進行戶外活動時無意中接觸到帶有蟲卵的糞便等。可幸的是，有好幾種有效的治療方法能幫助幼貓體內驅蟲，讓獸醫能較容易處理這個問題。
獸醫最常發現的貓寄生蟲種類有蛔蟲、絛蟲和鉤蟲。如果不盡快對症下藥，這些蠕蟲可能會對免疫系統尚未成熟的幼貓造成嚴重的健康危害。主人可參考獸醫的建議，定期為愛貓除蟲。糞便檢查亦是貓咪整體健康管理的一部分，可以得知牠們有沒有感染蠕蟲和寄生蟲。
以下是如何預防幼貓寄生蟲感染的重點資訊：
幼貓寄生蟲病徵有哪些？了解貓寄生蟲症狀
假如貓咪不幸感染了蠕蟲，牠可能會出現以下症狀：
- 體重減輕
- 生長緩慢
- 腹瀉且大便帶血
- 嘔吐
- 咳嗽或乾咳但沒有吐出毛球
- 腹部腫脹
- 食慾不振
- 嗜睡
- 在貓咪的糞便中或肛門周圍的毛髮發現白色扁平線狀或米粒狀的蠕蟲節段
- 在貓咪的床上發現蠕蟲或蠕蟲節段
假如主人發現以上貓寄生蟲症狀，便應該盡快跟獸醫預約健康檢查了。
幼貓寄生蟲感染的渠道有哪些？
幼貓從出生到成長的日常生活中，有很多機會會感染到寄生蟲，幼貓甚至可以從母乳或貓砂盆中的糞便感染依附在媽媽身體的蟲卵。
生活中很多地方都有蟲卵，包括泥土、貓的毛髮，甚至是貓咪睡覺的地方。這些蠕蟲可能趁貓咪在花園散步時或在貓砂盆排泄時偷偷躲進貓爪之中，待貓咪梳理毛髮時，就會不自覺地把蠕蟲吞進肚中。
幼貓寄生蟲感染的渠道還有：
- 幼貓與成貓互相梳理時，無意中吞食了毛髮上的糞便殘留物。
- 蠕蟲卵和幼蟲可能存在於次級宿主(如鳥、老鼠)的肌肉組織和腸道中，如果幼貓在戶外捕獵或吞食帶有蠕蟲的野生動物，就會受到感染。
- 跳蚤和蜱蟲也可能帶有蠕蟲卵，如果幼貓吞食了跳蚤，蟲卵就會進入牠們的腸道，在裡面成長，並很可能令貓咪身體不適。
- 許多蠕蟲能寄生在人類及動物的身體，造成人與動物互相傳播。
認識常見的幼貓寄生蟲種類
幼貓蛔蟲是長條狀的蠕蟲，以蟲卵形式進入貓咪體內，並留在腸道中成長為成蟲。幼貓可能從母乳、其他貓的糞便而感染寄生蟲，亦有可能在接觸或吃下受感染的鳥、老鼠或昆蟲等次級宿主後受到感染。
- 主人可能會在幼貓的糞便中發現看起來像種子或米粒或蠕蟲節段。
- 感染蛔蟲的症狀包括嗜睡、腹部腫脹、嘔吐、腹瀉、發育不良、食慾不振和體重下降。
- 糞便檢測可以確定有否感染蛔蟲，並可使用由獸醫處方的廣效貓除蟲藥進行治療。
- 蛔蟲是一種人畜共患的寄生蟲，能夠在人類和動物之間傳播。
- 鉤蟲的卵和節段可黏附在幼貓毛髮和貓爪上，在貓咪梳理時被吞進體內。
- 糞便檢測可以確定是否感染鉤蟲，並可使用由獸醫處方的廣效貓除蟲藥進行治療。
- 貓除蟲藥只能殺死成蟲，而未必可消滅所有蟲卵，因而可能要進行額外的檢查和治療。
- 人類可在處理受感染貓咪的糞便時，或坐在受感染動物經常出沒的草地時，意外吸入鉤蟲卵或幼蟲。如果您不常洗手又習慣觸摸臉部，蠕蟲就有機會乘虛而入，幼貓就有可能感染寄生蟲。
絛蟲是一種長而扁平的蠕蟲，具有多個節段，每個節段都有其獨立的生殖器並儲有蟲卵。跳蚤、鳥類和囓齒動物（如老鼠、野兔）會因吞食了絛蟲卵而成為宿主。當幼貓吞食宿主後，蟲卵就會轉移到貓咪體內，在腸道內孵化並生存。
- 如果幼貓吃了帶有絛蟲卵的跳蚤、鳥類或囓齒動物(如老鼠、野兔)，蟲卵就會進入其腸道，並成長為成年的絛蟲。
- 一旦被吸入，絛蟲會依附在幼貓的腸道裡，透過吸取牠們的血液和牠成長所需的營養來養育自己。
- 您可能會在幼貓的糞便中看到絛蟲的節段，它們好似一條幼線或一粒長長的米粒；您亦有可能在幼貓尾巴附近的皮毛或牠睡覺的地方找到這些節段。
- 幼貓絛蟲感染會引起肛門周圍的痕癢感。您可能會看到牠們拖著屁股在地上磨擦，以紓緩痕癢。
- 貓絛蟲治療並不難，糞便檢測可確定絛蟲的存在，由獸醫處方的口服藥或注射藥物來進行治療。
- 人類可透過進食受感染的肉類或意外吞食環境中的跳蚤或幼蟲而感染絛蟲。
延展閲讀：（貓體內的寄生蟲）
幼貓蛔蟲是長條狀的蠕蟲，以蟲卵形式進入貓咪體內，並留在腸道中成長為成蟲。幼貓可能從母乳、其他貓的糞便而感染寄生蟲，亦有可能在接觸或吃下受感染的鳥、老鼠或昆蟲等次級宿主後受到感染。
- 主人可能會在幼貓的糞便中發現看起來像種子或米粒或蠕蟲節段。
- 感染蛔蟲的症狀包括嗜睡、腹部腫脹、嘔吐、腹瀉、發育不良、食慾不振和體重下降。
- 糞便檢測可以確定有否感染蛔蟲，並可使用由獸醫處方的廣效貓除蟲藥進行治療。
- 蛔蟲是一種人畜共患的寄生蟲，能夠在人類和動物之間傳播。
- 鉤蟲的卵和節段可黏附在幼貓毛髮和貓爪上，在貓咪梳理時被吞進體內。
- 糞便檢測可以確定是否感染鉤蟲，並可使用由獸醫處方的廣效貓除蟲藥進行治療。
- 貓除蟲藥只能殺死成蟲，而未必可消滅所有蟲卵，因而可能要進行額外的檢查和治療。
- 人類可在處理受感染貓咪的糞便時，或坐在受感染動物經常出沒的草地時，意外吸入鉤蟲卵或幼蟲。如果您不常洗手又習慣觸摸臉部，蠕蟲就有機會乘虛而入，幼貓就有可能感染寄生蟲。
絛蟲是一種長而扁平的蠕蟲，具有多個節段，每個節段都有其獨立的生殖器並儲有蟲卵。跳蚤、鳥類和囓齒動物（如老鼠、野兔）會因吞食了絛蟲卵而成為宿主。當幼貓吞食宿主後，蟲卵就會轉移到貓咪體內，在腸道內孵化並生存。
- 如果幼貓吃了帶有絛蟲卵的跳蚤、鳥類或囓齒動物(如老鼠、野兔)，蟲卵就會進入其腸道，並成長為成年的絛蟲。
- 一旦被吸入，絛蟲會依附在幼貓的腸道裡，透過吸取牠們的血液和牠成長所需的營養來養育自己。
- 您可能會在幼貓的糞便中看到絛蟲的節段，它們好似一條幼線或一粒長長的米粒；您亦有可能在幼貓尾巴附近的皮毛或牠睡覺的地方找到這些節段。
- 幼貓絛蟲感染會引起肛門周圍的痕癢感。您可能會看到牠們拖著屁股在地上磨擦，以紓緩痕癢。
- 貓絛蟲治療並不難，糞便檢測可確定絛蟲的存在，由獸醫處方的口服藥或注射藥物來進行治療。
- 人類可透過進食受感染的肉類或意外吞食環境中的跳蚤或幼蟲而感染絛蟲。
延展閲讀：（貓體內的寄生蟲）
最佳幼貓驅蟲時間是甚麼時候？
每個國家建議為寵物除蟲的時間都不同，通常可安排在幼貓大約2到3星期大的時間。關於幼貓驅蟲時間安排，獸醫會根據幼貓的年齡、體型、健康狀況和生活方式，提供最可靠又適合牠的除蟲方案。
大部分動物收容所在幼貓前往新家前就會替牠進行除蟲，若果您的愛貓至今仍未使用過貓除蟲藥，應盡快預約獸醫以進行除蟲的程序。
如何幫助幼貓驅蟲？
一般來說，貓咪總會在某些時候感染到蠕蟲，只有定期進行寄生蟲檢查和適當除蟲，才是最好的預防措施。
儘管如此，許多人對貓除蟲藥的功效仍然存有誤解。除蟲藥物只能清除貓咪腸道中的成蟲，而無法預防再次感染。除蟲後，如果跳蚤進入了您的家中，被貓咪梳理毛髮時無意吞下，牠將會再次感染蠕蟲。因此，即使只在室內生活的貓咪，也需要定期進行除蟲。
預防蠕蟲的最好方法：
- 在獸醫指導下的進行定期幼貓除蟲計劃
- 確保幼貓接種的免疫疫苗仍然有效
- 每日清潔牠們的貓砂盆，並打理花園
- 減少幼貓晚上外出活動
- 禁止幼貓吞食野生動物
- 定期使用貓除蚤滴劑和除蜱產品，尤其是在夏季或溫暖的月份
世上有通用的貓除蟲藥嗎？
很可惜，這個世界並沒有一種適用於所有情況的貓除蟲藥，用甚麼治療方式及藥物取決於感染的蠕蟲類型。同時，亦需要考慮到貓年齡、體重和健康狀況。常見的貓除蟲藥物有幾種，如藥片、藥膏或藥水、可直接使用在貓咪頸部的滴劑，以及藥物注射。主人應咨詢獸醫的建議採取合適的治療方式。
大多數貓除蟲藥都能夠被廣泛用於清除寄生蟲，即是說藥物能夠清除幼貓身上的多種蠕蟲和寄生蟲。在經過糞便檢查確定牠們體內的蠕蟲類別後，獸醫將為愛貓處方合適的藥物及劑量，而主人必須了解用藥的方法和治療時應注意的事項。
幼貓食杜蟲藥後會產生不良反應嗎？了解幼貓杜蟲副作用
貓除蟲藥一般都相當安全，極少產生嚴重副作用。幼貓服藥後，主人可能會在牠的糞便中發現死去的蠕蟲。這個情況是正常的，大概會持續1至2個星期，一旦所有成蟲都被清除，蠕蟲就不會再出現於糞便中。
其他有機會出現在幼貓身上的杜蟲藥副作用包括腸胃不適、腹瀉或嘔吐。當幼貓服用除蟲藥時，藥物會一次過殺死所有蠕蟲，如蠕蟲數量多的話，就可能會導致腸道發炎和不適。這種情況亦相當普遍，並會在一兩天內自行消退。不過，嚴重的感染可能會導致腸道阻塞而構成生命危險。如果您的幼貓感到非常不適，在不確定感染的嚴重程度下，請務必咨詢獸醫。
天然和非處方的幼貓除蟲法
有些主人會使用姜黃或椰子油來替幼貓除蟲，但我們絕不建議。不同的蠕蟲需要不同的治療方法，因此必須透過糞便檢查來確定貓寄生蟲種類，才得以對症下藥。家庭療法可能只會清除一部分蠕蟲，而蠕蟲持續存在於體内可能會對幼貓造成嚴重的健康問題，因此您的愛貓的健康更需要專業的獸醫把關。
亦有一些主人會嘗試使用非處方貓除蟲藥，但這並不是每次都會有效。因為如果劑量不夠準確，或成分未能發揮作用，也會降低除蟲的效果。
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