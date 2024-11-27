幼貓寄生蟲病徵有哪些？了解幼貓寄生蟲種類、驅蟲時間及杜蟲藥

蠕蟲和腸寄生蟲是常見的幼貓寄生蟲，主人應及早認識相關的貓寄生蟲症狀和正確的治療方法。

幼貓是如何感染蠕蟲的呢？體型小巧的貓咪可從很多地方受到感染，例如透過母乳餵哺、來自花園的土壤或進行戶外活動時無意中接觸到帶有蟲卵的糞便等。可幸的是，有好幾種有效的治療方法能幫助幼貓體內驅蟲，讓獸醫能較容易處理這個問題。

獸醫最常發現的貓寄生蟲種類有蛔蟲、絛蟲和鉤蟲。如果不盡快對症下藥，這些蠕蟲可能會對免疫系統尚未成熟的幼貓造成嚴重的健康危害。主人可參考獸醫的建議，定期為愛貓除蟲。糞便檢查亦是貓咪整體健康管理的一部分，可以得知牠們有沒有感染蠕蟲和寄生蟲。

以下是如何預防幼貓寄生蟲感染的重點資訊：