您的幼貓第一次與新家庭的接觸相當重要，而這亦會對他們是否能成功適應新環境帶來影響。 為了迎接幼貓的到來，您必須將所有必要用品都準備好，而且進行接觸時亦要逐漸、緩慢地進行。

當幼貓初次來到您的家中，會出現許多自然的貓科行為 (例如：想要撤退和躲開衝突)，因此很重要的一點，是了解貓咪的自然行為，確保他們感覺舒適並且身心健康。

甚麼時候才能讓幼貓與家人認識？

週末通常會比平日更為安靜，對幼貓來說，這樣的環境亦較為平靜。 很重要的一點，是記得您的幼貓才剛剛來到一個未知的環境，而認識新的人類對他們來說可能是一種可怕的情況。 為了降低幼貓感覺有壓力的風險，您應該：

讓幼貓慢慢一個一個認識家庭成員

控制您自己和其他人的感情

記得在抱幼貓的時候一定要溫柔

不要將幼貓從一個人的手上傳到另一個人的手上，這樣他們就不會感覺壓力過大

相反的，讓幼貓在感覺舒服的時候主動接近您

提醒您不要提高音量，避免嚇到他們

讓幼貓有足夠的時間，可以在認識其他家庭成員之間放鬆或睡覺

如果您的幼貓在一個太過吵雜或熱鬧的環境中長大，他們可能長成容易害怕且膽怯的貓咪。

教導您的家人如何抱幼貓

與新來的幼貓熟悉之後，很重要的一點，是讓家人了解如何小心抱他們，避免有突然的動作而可能驚嚇到貓咪。

抱幼貓的最好方式是：