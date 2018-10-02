讓家人認識幼貓
幼貓與新家庭的第一次接觸非常重要，這會影響幼貓是否可以成功融入新的家庭，所以必須慢慢逐步進行。
您的幼貓第一次與新家庭的接觸相當重要，而這亦會對他們是否能成功適應新環境帶來影響。 為了迎接幼貓的到來，您必須將所有必要用品都準備好，而且進行接觸時亦要逐漸、緩慢地進行。
當幼貓初次來到您的家中，會出現許多自然的貓科行為 (例如：想要撤退和躲開衝突)，因此很重要的一點，是了解貓咪的自然行為，確保他們感覺舒適並且身心健康。
甚麼時候才能讓幼貓與家人認識？
週末通常會比平日更為安靜，對幼貓來說，這樣的環境亦較為平靜。 很重要的一點，是記得您的幼貓才剛剛來到一個未知的環境，而認識新的人類對他們來說可能是一種可怕的情況。 為了降低幼貓感覺有壓力的風險，您應該：
- 讓幼貓慢慢一個一個認識家庭成員
- 控制您自己和其他人的感情
- 記得在抱幼貓的時候一定要溫柔
- 不要將幼貓從一個人的手上傳到另一個人的手上，這樣他們就不會感覺壓力過大
- 相反的，讓幼貓在感覺舒服的時候主動接近您
- 提醒您不要提高音量，避免嚇到他們
- 讓幼貓有足夠的時間，可以在認識其他家庭成員之間放鬆或睡覺
如果您的幼貓在一個太過吵雜或熱鬧的環境中長大，他們可能長成容易害怕且膽怯的貓咪。
教導您的家人如何抱幼貓
與新來的幼貓熟悉之後，很重要的一點，是讓家人了解如何小心抱他們，避免有突然的動作而可能驚嚇到貓咪。
抱幼貓的最好方式是：
- 將一隻手放在幼貓的腹部
- 將另一隻手放在幼貓的後腿下方提供支撐
- 為了證明您的權威，您可以捏著幼貓頸後的皮來抓起幼貓，因為母貓亦是這樣帶幼貓。
讓小孩認識小貓
貓可以是孩子的好同伴，但必須確保家裡的任何孩子都知道如何與幼貓互動。 這樣可以確保小貓能夠在詳和安靜的氣氛中適應新環境。
成貓想獨處的時候會懂得如何避開孩子，但是您的小貓卻未必做得到。 孩子們必須知道何時要給小貓一個放鬆和睡眠的環境，並且不要打擾小貓休息。
年紀較小的孩子在小貓周圍時，必須有成人在旁監管，以確保孩子小心地接近小貓；遊戲時必須溫柔，且不要讓小孩用錯誤方法抱起或觸摸小貓。
讓家人認識您的新養小貓是一個循序漸進的過程， 您必須有耐心和警覺性，切勿操之過急令幼貓未能適應，應盡量讓小貓獲得平靜而正面的體驗。
點讚和分享此頁