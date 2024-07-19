重要物品

將新養的貓咪帶回家時，您需要有基本的知識， 包括：

籃子： 這是一種舒服的睡床，可以讓幼貓或貓咪感覺舒適安全。 不要將籃子直接放在地上，建議是放在幼貓感覺安全的地方，不要放在空氣流動太大或有太多人進出活動的地方。

貓砂盆： 貓砂盆必須夠深，還要有一把小鏟子可以清理糞便，但是深度不要太深，否則幼貓可能不願意使用。

水碗： 貓咪隨時都需要有一碗清水。 您可以使用飲水噴泉取代一般水碗，因為經過測試，貓咪特別喜歡這種流動式的飲水，而且這種飲水噴泉亦可以鼓勵他們多喝水。

食物碗： 建議您準備一個可以放粗粒食物的小型食物碗，而且不要和水碗放在一起，避免飲水變髒。另外，您亦可以使用食物玩具，特別是如果您愛貓是室內貓，更應該使用這種食物玩具，因為這可以為他們提供心理和生理層面的刺激，激發他們的自然狩獵本能。有了這些食物玩具，您的愛貓需要一個過渡期來學習如何使用這些玩具。

貓樹： 對貓咪來說，貓樹很好玩，而且很實用，因為貓咪可以抓、攀爬和安全躲藏，亦由於這可以滿足貓咪的自然天性需求，所以對貓咪的身心健康也很有幫助。

建議在家裡各處添置多種不同的玩具用品，讓新養的貓咪可以選擇，亦可以讓他們在需要的時候找到安靜的地方，不受訪客或噪音的影響。

環境

環境對貓咪的身心健康來說非常重要。一個好的環境，是讓貓咪可以在不會有太多問題的情況下安全地社交互動，並協助他們適應人類和周圍的事物。 即使貓咪年紀很小，亦會想要安排並劃出自己的領域。 這裡就是貓咪睡覺、玩耍、狩獵、進食、隱藏、攀爬和擁抱的地方。

貓咪在自己家中的生活會有四個不同的區域，因此您必須予以尊重，避免貓咪出現行為方面的問題，室內貓更是如此。

餵飼區： 餵飼區必須在安靜的地區，遠離貓砂盆和您自己的飲食區。 建議您不要在餐廳或可能會讓貓咪受到其他干擾的地區餵飼，並在餵飼的時候讓貓咪有足夠的空間。

休息區： 根據陽光和熱源的不同，貓咪的休息區在一天之中亦會移動。 就本質上而言，貓咪喜歡在高處睡覺，而且經常會選擇最適合他們的地方，所以請確保他們有足夠的空間可以選擇。

清潔區： 貓砂盆必須放在安靜的地方，而且必須方便貓咪隨時進出使用、遠離食物碗以及許多人進出的地方。 注意避免為貓咪帶來任何壓力： 根據研究我們發現，貓砂盆如果放在洗衣機旁邊，貓咪就會拒絕使用。 每隻貓咪必須至少要有一個貓砂盆，還要一個備用貓砂盆，並建議為貓咪提供足夠的選擇，避免貓咪不願意使用貓砂盆。

遊戲區： 這是貓咪最大的生活空間和休息區。 這個空間必須可以讓貓咪盡情奔跑、躲藏或在高處休息。 貓樹是讓貓咪可以從事這些活動的最好輔助，而且可以促進他們的身心健康。

運動

室內貓需要大量的活動，才能讓生理和心理獲得足夠的刺激。 亦即是說：

貓咪需要定期更換使用許多玩具來維持專注、需要可以攀爬和躲藏的地方，還需要每天與家人定時玩耍。

由於室內貓 (特別是長毛貓) 理毛的次數更多，而且經常久久不動，因此他們需要特別的飲食，協助他們排出毛球並符合低活動量的生活需求。

您可能亦不希望貓咪在您的家具或牆上留下抓痕。 但是，對貓咪來說，抓磨爪子是一種自然的行為，所以讓貓咪有地方可以表現這種行為就非常重要。 放置至少一根貓抓柱

餵飼

對家貓來說，食物的攝取取決於多種不同的因素。 貓咪喜歡在平靜的空間裡進食，遠離其他動物和掠食者，並有可以逃跑的路徑。

只有專為貓咪準備的高品質食物，才能保證為他們提供各年齡、品種、生活方式和敏感程度所需的完整營養。

雖然我們人類需要多種不同的飲食，但對貓咪的消化系統來說，飲食不斷改變並不合適

食物玩具是讓貓咪心理上獲得娛樂的一種好方式，而且還可以讓他們先付出才得到食物，並練習自己的狩獵本能

狩獵行為在貓咪的進食方式中扮演很大一部分的角色，因此他們比較喜歡少量多餐，而不是一次吃飽

貓咪對於蛋白質有很高的需求，包括許多必需胺基酸，其中一種是只有在動物組織裡才找得到的牛磺酸

脂肪是貓咪重要的能量來源，而且脂肪提供的每日卡路里比例亦高於人類

貓咪亦需要攝取非常特殊的維他命和礦物質，例如只能透過飲食攝取的維他命 D