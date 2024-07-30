以下是關於這犬種的特性



標準長毛臘腸犬是易於飼養的品種。 他們態度自在、活力充沛 — 無論您想玩甚麼遊戲，他們都隨時奉陪， 而且可以一直玩個不停。 熱情的臘腸犬經常在您左右。 他們亦出了名的熱心。 標準長毛臘腸犬的壽命約 12 到 16 歲，這表示他們與您相處的時間很長。

他們活力充沛，但絕對不是馬拉松好手。 每天在附近繞個兩小圈，就能讓小短腿和長身體有足夠的運動量。

臘腸犬的皮毛可分成三種： 剛毛、光毛和長毛。 臘腸犬的體型亦可分成三種： 迷你、標準和兔型。 後者胸部較寬；測量為 11.8 英吋，且體重不超過 7.7 磅。 Kaninchen (兔型) 原為德語，意即「兔子」；這種體型是專為挖洞和捕獵兔子或其他小動物而生。 這個品種的愛好者通常將體重 11 到 16 磅之間的狗狗稱為「Tweenies」。不過，目前尚未有任何官方育犬協會認可此類別。

臘腸犬往往個性獨立，但一點也不冷漠。 相反，他們相當親人。 正確訓練標準長毛臘腸犬相當重要，可確保他們盡可能適應社交，並防止他們咬陌生人。 標準長毛臘腸犬有著野外運動犬的傳統，他們性格頑強，必要時進行關籠訓練會有所幫助。

說到工作，這種狗狗很喜歡工作，而且不介意幫您完成工作。 特性勇敢，不過諷刺的是，體型那麼小，叫聲卻很響亮，甚至聽起來像大狗。

標準長毛臘腸犬應注意保暖，因為他們嬌小的身體不太耐寒。 最好幫他們準備適合狗狗的冬季裝備， 因為臘腸犬可以扯下這些衣服。