認識長毛臘腸犬
正式名稱： 長毛臘腸犬
其他名稱： 達克斯、達西、獾狗
起源： 德國
流口水的傾向1 out of 5
美容需要4 out of 5
掉毛程度3 out of 5
吠叫的傾向3 out of 5
活動力等級3 out of 5
與其他寵物和平相處的能力2 out of 5
溫暖的天氣？3 out of 5
天氣寒冷？1 out of 5
適合住宅生活3 out of 5
能獨處嗎？*3 out of 5
家庭寵物？*2 out of 5
|雄性
|雌性
|身高
|身高
|37 - 47 cm
|35 - 45 cm
|體重
|體重
|9 - 12 kg
|9 - 12 kg
|幼犬年齡
|成年年齡
|2 至 10 個月
|10 個月至 8 歲
|成熟年齡
|年長年齢
|8 至 12 歲
|12 歲起
|嬰兒期年齡
|出生至 2 個月
認識標準長毛臘腸犬
以下是關於這犬種的特性
標準長毛臘腸犬是易於飼養的品種。 他們態度自在、活力充沛 — 無論您想玩甚麼遊戲，他們都隨時奉陪， 而且可以一直玩個不停。 熱情的臘腸犬經常在您左右。 他們亦出了名的熱心。 標準長毛臘腸犬的壽命約 12 到 16 歲，這表示他們與您相處的時間很長。
他們活力充沛，但絕對不是馬拉松好手。 每天在附近繞個兩小圈，就能讓小短腿和長身體有足夠的運動量。
臘腸犬的皮毛可分成三種： 剛毛、光毛和長毛。 臘腸犬的體型亦可分成三種： 迷你、標準和兔型。 後者胸部較寬；測量為 11.8 英吋，且體重不超過 7.7 磅。 Kaninchen (兔型) 原為德語，意即「兔子」；這種體型是專為挖洞和捕獵兔子或其他小動物而生。 這個品種的愛好者通常將體重 11 到 16 磅之間的狗狗稱為「Tweenies」。不過，目前尚未有任何官方育犬協會認可此類別。
臘腸犬往往個性獨立，但一點也不冷漠。 相反，他們相當親人。 正確訓練標準長毛臘腸犬相當重要，可確保他們盡可能適應社交，並防止他們咬陌生人。 標準長毛臘腸犬有著野外運動犬的傳統，他們性格頑強，必要時進行關籠訓練會有所幫助。
說到工作，這種狗狗很喜歡工作，而且不介意幫您完成工作。 特性勇敢，不過諷刺的是，體型那麼小，叫聲卻很響亮，甚至聽起來像大狗。
標準長毛臘腸犬應注意保暖，因為他們嬌小的身體不太耐寒。 最好幫他們準備適合狗狗的冬季裝備， 因為臘腸犬可以扯下這些衣服。
有關長毛臘腸犬的兩個小常識
1. 臘腸犬對陌生人抱持著戒心
標準長毛臘腸犬的個性可愛，有強烈依附某人的慾望，但面對陌生人時卻會尤其表現冷漠。 儘早讓您的狗狗進行社交訓練，讓他們充分發揮和藹可親的一面。
2. 二合一：體積小，叫聲大
雖然標準長毛臘腸犬身型迷你，吠叫聲卻可以極大，原因是他們天生有誘捕的職責： 在臘腸犬挖洞找到獵物之後，就會立即吼叫以提醒洞上的獵人，讓獵人知道他們找到有趣的獵物。
品種的歷史
標準長毛臘腸犬血統來自德國，是德國引以為傲的犬種。 他們是典型的野外運動犬，屬於六個世紀以來從德國巴塞特犬培育出來的獵犬一員。 德國臘腸犬俱樂部成立於 1888 年，而臘腸犬於 1885 年成為美國育犬協會血統手冊的一員。
以小型犬來說，他們叫聲非常響亮，聽起來像體型較大的狗。 標準長毛臘腸犬獨特的叫聲是因其作為野外運動犬而生，就狗狗在地下挖洞捕獵物時的所在位置通知地面上的獵人。 通常用於狩獵更大型的動物，例如野豬，因為他們天生意志堅定，這點對他們很有利。
隨著二戰後反德情緒高漲，友善臘腸犬品種的美國粉絲有一段時間將他們改名為 Liberty Hounds。 所幸的是，這名字未被採用過。 臘腸犬最終成為德國的國家象徵。 這種脾氣好的狗狗現在已成為全世界珍愛的犬種。
從頭到尾
標準長毛臘腸犬的身體特徵
1.耳朵
2.頭部
3.體型
4.毛皮
5.尾巴
長毛臘腸犬
以下是關於標準長毛臘腸犬的一些有趣事情，包括具體的品種特徵以至一般健康概述
避免臘腸犬跳得太多
務必留意，避免標準長毛臘腸犬從事看似正常或敏捷矯健的動作 - 例如從家具上跳下或爬樓梯。 這些聽起來可能無害，但標準長毛臘腸犬很容易傷到細長的背部，因為他們的短腿無法支撐細長的軀幹。 務必留意狗狗，防止狗狗做出任何可能對身體造成嚴重傷害的動作。 規律運動亦可使背部和腿部保持強壯。
喜歡狩獵和挖掘
標準長毛臘腸犬是為野外所飼育的典型運動犬，因此有時很難戒掉他們與生俱來的特徵，像是挖掘。 在家時，狗狗可能會挖穿植物、花園，甚至待洗衣物和個人物品 — 這一切純粹為了滿足天性。 他們的短腿非常適合處理這項任務，還有超鋒利的爪子和牙齒。 由於他們天生喜歡取悅他人，因此可透過訓練來淡化這種傾向。 越早訓練，越能讓狗狗養成良好的禮儀。
易於癲癇
標準長毛臘腸犬是健康的狗狗，但這個犬種可能容易癲癇發作。 這是遺傳性的狀況，是一種慢性神經系統疾病，特徵是抽搐、動作顫抖和肌肉抽筋。 癲癇發作一開始幾乎沒有徵兆，通常持續時間短暫，然後會自行結束。 在癲癇發作期間保持冷靜，因為通常很快就結束了，而且狗狗通常不會在發作時意識到這個狀況。 當癲癇發作時要密切注意，這樣才能將標準長毛臘腸犬的資訊轉達給獸醫。 就像所有的疾病一樣，早期發現是關鍵，定期讓獸醫檢查將有助監測情況。 癲癇通常可以用藥物控制。
健康飲食，狗狗更健康
當我們為臘腸犬選擇食物時，需要考慮許多因素： 他們的年齡、生活方式、活動量、生理情況及健康 (包括潛在的疾病或敏感症狀。 食物為犬隻的重要身體功能提供能量；一個完備的營養配方應該包含經過適當調校的均衡營養，以防飲食中有任何缺少或過量的養料，對愛犬造成不良影響。 請確保狗隻任何時間都可以飲到乾淨的清水，這有助維持他們的泌尿系統健康。 在炎熱的天氣，尤其是外出運動時，請帶備食水好讓愛犬可以經常補充水分。 以下建議是為健康的狗而提供。 如果您的愛犬有健康問題，請諮詢您的獸醫，他們會處方專門的獸醫飲食。
年幼的臘腸犬所需的熱量、蛋白質、礦物質和維他命，都要比成年犬所需高很多。 這是由於他們需要熱量和營養來維護身體，以及供應成長和建構體格所需。 年幼的臘腸犬的免疫系統會在 10 個月大之前逐漸建立。 他們在這段期間經歷重大改變和發現，亦面對不少新遭遇，因此需要攝取多種抗氧化物 (包括維他命 E) 以維持其天然抵抗力。 年幼臘腸犬的消化功能亦與成年臘腸犬有所不同： 由於他們的消化系統還未成熟，所以必須為他們提供極易消化的蛋白質，以便能夠有效地吸收。 益生元 (例如低聚果糖) 能夠平衡腸道菌群，促進消化健康，從而達到良好的糞便品質。
同樣地，當您選擇食物顆粒的大小、形式和硬度時，必須考慮幼犬的牙齒—從乳齒開始，或者第一顆牙，然後是恆齒。 在這個快速的成長階段中，能量需求會相當高，因此食物必須含高能量 (以食物的 Kcal/100g 表示)，而且亦會仔細調整所有其他營養的濃度，特別是支持臘腸幼犬骨骼和關節發展的鈣和磷含量。 建議將每日食糧分作三餐，直到他們 6 個月大，便可改為每天兩餐。
成年臘腸犬在營養方面的主要目標：
透過調整鈣和磷含量以及葡萄糖胺和軟骨素等營養，從而支援骨骼和關節。
採用極易消化的成分，及將脂肪含量保持在合理水平，均有助保持肌肉發達和理想體重。
處於成年期的小型犬傾向有口腔和牙齒疾病，更確切地說，他們傾向積累牙菌斑和牙垢。 臘腸犬的牙齒和下巴需要大費周張地保護 — 特殊粗粒食物的形狀和質地都有助減緩牙菌斑的形成，而含有鈣螯合劑的配方亦有助於減少牙垢，從而幫助狗狗的日常口腔衛生。 小型犬出名挑食， 而獨家配方和調味料以及具有特殊質地的粗粒食物，可有助刺激狗狗的食慾。 另外，小型犬容易患尿結石，因此我們推薦主人為狗狗提供可支援健康泌尿系統的飲食，以防形成尿結石。
對於活動範圍主要在室內的臘腸犬來說，易消化的蛋白質、適當的纖維含量，再加上極優質的碳水化合物來源，可減少糞便的氣味和數量。 由於室內生活形態活動量較少，因此針對較低活動量的調整卡路里含量以及有助促進脂肪代謝的左旋肉鹼飲食，有助於保持理想體重。 請務必避免餵飼迷你貴婦犬進食人吃的食物或高脂肪零食。 想獎勵狗狗的話，可讓他們吃一點從每天正常進食份量中抽出的粗粒食物；並請嚴格遵循包裝上的餵飼指南，以防體重過度增加。
臘腸犬在 8 歲後，便會開始面臨變老的初期跡象。 富含抗氧化劑的配方有助維持狗狗的活力，而適當的磷含量亦可以支援其腎臟系統。 老化還伴隨著消化能力和特殊營養需求的轉變，因此年老臘腸犬的食物應具有以下特徵：
較高維他命 C 和 E 含量。 這些營養素具有抗氧化性，有助保護身體細胞免受與變老相關的氧化壓力所帶來的負面影響。
EPA-DHA 和精確水平的鈣和磷，可支援臘腸犬的骨骼和關節發展。 臘腸犬的四肢和椎骨較短，因此與其他品種相比，其關節壓力會更大。
與成年犬飲食相比，配方已調整了營養和卡路里，以協助維持發育中的臘腸犬保持理想體重。 體重過重會影響臘腸犬的健康，因此需要適當且均衡的飲食來保持最佳健康狀態。
優質蛋白質。 儘管很多人存有誤解，其實降低食物中的蛋白質含量，對減低腎衰竭功效不大。 此外，年長的狗在使用膳食蛋白質方面，效率已不如年青的狗。 減少磷含量是減緩腎功能逐漸惡化的好方法。
含有較高比例的鐵、鋅和錳微量元素，有助皮膚和毛髮保持良好狀況
隨著年齡增長，狗的牙齒問題會逐漸浮現。 為確保您年長的愛犬進食時能維持足夠份量，請檢查他們所吃的食物顆粒的形狀、大小和硬度是否能配合他們的下顎。 粗粒食物可以用溫水浸軟，方便他們輕鬆進食。
照顧您的標準長毛臘腸犬
美容、訓練和鍛煉的要訣
標準長毛臘腸犬是天生的運動員，因此需要定期讓他們有高強度的訓練！ 體格強壯且精力充沛，也就是與下一種狗一樣需要相當大的運動量。 建議一天散步兩次，但不要長時間慢跑；標準長毛臘腸犬不擅長跑步。 有圍欄的院子就足以讓這種狗狗有空間跑到心滿意足為止。 臘腸犬不適合跳躍。 他們細長的背部可能很脆弱，因為腿很短，如果從高處做出不當動作，可能會導致他們嚴重受傷。
標準長毛臘腸犬以其短而光滑的皮毛聞名，在妥善照顧下，通常會非常光滑亮麗。 每星期兩次為臘腸犬梳毛就可以保持整潔；只有在需要時才洗澡，讓皮毛保持健康良好的狀態。 建議每個月修剪指甲一次或兩次。 每星期應至少刷牙 2 到 3 次；可以的話，最好每天都刷牙。
雖然他們出了名的執著，標準長毛臘腸犬還是很容易訓練，尤其他們在與人建立緊密關係時能得到滿足。 他們擅長運動的背景經過訓練之後，他們會成為很優秀的挖洞犬、㹴犬，能輕鬆穿梭於矮樹叢中，因此應盡早進行紮實的訓練；因為他們意志堅定，會需要很大的耐心！ 標準長毛臘腸犬的特質包括勇氣和膽量，因此他們需要知道誰才是話事人。 雖然性格獨立是優點，但請務必確保他們不會四處亂跑。 臘腸犬通常與家中其他貓狗相處融洽，但有時可能需要您控制局面。
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關於標準長毛臘腸犬
標準長毛臘腸犬是三種迷人長身型的犬種之一，而且更是最受歡迎的犬種之一。 臘腸犬的毛皮有順滑和剛毛之分；除了毛髮顏色之外，其他特徵皆相同。 眾所周知，臘腸犬活潑有趣，但亦需要時刻有人陪伴左右，因此很容易就能與家中各人建立緊密關係。
臘腸犬又長又亮的毛髮雖然吸引，但幾乎時刻都會處於脫毛期，或是舊毛會脫落讓新毛長出。 不過，請不用擔心： 這種情況不會一撮一撮的掉出來，而是每天小量脫落。 正因如此，請持續為您的臘腸犬刷毛，即一天一次或隔天一次。
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資料來源
- 美國獸醫中心 https://vcahospitals.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) 狗百科全書。 Ed 2010 和 2020
- Banfield 寵物醫院 https://www.banfield.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) BHN 產品冊
- 美國育犬協會 https://www.akc.org/
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