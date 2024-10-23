狗狗發燒會自己好嗎？瞭解特徵、原因、降溫方法

（四）狗疫苗接種

部分狗狗接種疫苗後，在24~48小時內，身體會出現輕微發燒的不良反應，這是比較常見的現象。通常狗狗發燒會自己好，主人在家觀察寵物1~2天即可。如果高熱時間超過2天以上，建議您及時帶毛孩前往獸醫診所就診。

（五）自身遺傳疾病（沙皮犬反覆發燒綜合症）

（六）FUO（不明原因發燒）

沙皮犬反覆發燒綜合症會引起狗狗反復發燒，所以養沙皮犬的主人需要排查狗狗有無這種自身遺傳病。罹患此病的沙皮犬的體溫通常在39.4°C~41.7°C，無需治療，在高熱12至36小時後自然消退。

狗狗亦可能會出現不明原因的發燒（FUO），其原因通常與細菌、真菌、病毒、寄生蟲、藥物或免疫系統相關，但由於情況過於複雜導致醫生難以診斷，所以無法確定發燒原因。狗狗身體免疫了降低，更會加大其生病發燒的機率，主人應熟識照顧狗狗須注意事項，做好運動、環境、餵食、健康及訓練等方面的計劃，照顧狗狗身心健康，提升狗狗免疫力。

三、狗狗發燒怎麼辦，如何退燒？認識三大降溫方法

方法一：冷敷爪子和耳朵周圍

狗狗發燒後，您可以在狗狗爪子及耳朵周圍進行冷敷，使用濕毛巾敷，或用冷水直接反復塗抹，讓狗狗體溫降溫至39.3℃。



方法二：給狗狗飲水進行降溫

狗狗體溫過高，主人可以讓狗狗喝一些清涼乾淨的飲用水，以幫助牠降溫。



方法三：帶狗狗前往獸醫診所治療

幫助狗狗發燒降溫，使用冷敷和給狗狗飲水都是暫時性降溫辦法，如果無法解決狗狗反復發燒的問題，您可帶狗狗去獸醫診所找出其病因並即時治療，避免狗狗病情惡化。

四、狗狗發燒常見問題

（一）狗狗發燒是多少度？

正常情況下，狗狗體溫會維持在37.5~39.2℃之間，比人體正常體溫（36.5~37.6℃）高。主人只憑藉觸摸感受毛孩的體溫，是無法確認牠是否有發燒。

（二）狗狗發燒可以吃人類的止痛、退燒藥退燒嗎？

狗狗發燒不能吃人類的藥物來退燒，寵物服用後具有毒性，可能會導致其身體受損甚至死亡。