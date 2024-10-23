狗狗發燒會自己好嗎？瞭解特徵、原因、降溫方法
狗狗發燒特徵有哪些？由於狗狗體溫通常會比人類高，導致人類難以透過用手觸碰以判斷毛孩有沒有發燒。主人可以通過狗狗身體表現（如缺乏精神、食欲不振、鼻子乾燥發熱等）和測量體溫的方法來判斷牠是否發燒。不過，主人要怎麼做才能讓狗狗降溫？狗狗發燒需要留意哪些常見問題？透過本文您可以了解狗狗發燒的特徵、原因及降溫方法。
透過本文您可以了解：
一、如何判斷狗狗發燒？狗狗發燒特徵及體溫檢測
（一）狗狗發燒特徵有哪些？一般而言，狗狗體溫會比人體高，摸著比較溫熱，所以主人還需結合某些狗狗發燒症狀，來判斷毛孩是否發燒：
● 眼睛發紅
● 忽然嗜睡
● 整日無精打采
● 鼻子過熱且乾燥
● 身體發抖
● 食欲不振
● 咳嗽或嘔吐
（二）如何給狗狗進行體溫檢測？
許多人可能不知道狗狗體溫怎麼量，其實除了直腸測溫，還有耳朵測溫的方法：
● 直腸溫度計測量：使用凡士林或嬰兒潤滑油塗在溫度計上，然後輕輕插入狗狗肛門約1英吋（2.54cm）處，一分鐘後取出讀數即可。
● 耳溫計測量：將耳溫計放入狗狗耳道中，待溫度計發出提示聲後拿出來即可讀數。
二、狗狗為甚麼會發燒？了解狗狗發燒原因
（一）細菌、真菌及病毒感染細菌、真菌及病毒可能會令狗狗發燒。
● 不同的細菌，如博德氏菌、獸疫鏈球菌、支原體感染等，會誘發狗狗生病發燒；
● 芽生菌、組織胞漿菌、隱球菌、球孢子菌等，均是導致狗真菌感染發燒的元兇；
● 犬副流感病毒、犬瘟熱病毒、犬皰疹病毒、犬流感病毒、狂犬病病毒、犬呼吸道型冠狀病毒、犬細小病毒等，都可能會引起狗狗發燒。
（二）身體出現炎症狗狗身體器官出現炎症，如皮膚、耳部、泌尿道、牙齦、腎臟或肺部等器官，都會隨著咬傷、抓傷、割傷、細菌感染或病毒感染導致出現炎症，這些炎症很容易導致狗狗發燒。
（三）有毒物質引起的發燒有毒植物、防凍液（阻凍劑/抗凍劑）、人類藥品、狗狗不能吃的人類食物等有毒物質，狗狗一旦誤食，都可能會引起狗發燒。
無論是在家還是帶狗狗出外面，都建議主人嚴防狗狗誤食人類食物及人用藥品，防止牠啃咬可能有毒性的植物或其他東西。
（四）狗疫苗接種部分狗狗接種疫苗後，在24~48小時內，身體會出現輕微發燒的不良反應，這是比較常見的現象。通常狗狗發燒會自己好，主人在家觀察寵物1~2天即可。如果高熱時間超過2天以上，建議您及時帶毛孩前往獸醫診所就診。
（五）自身遺傳疾病（沙皮犬反覆發燒綜合症）沙皮犬反覆發燒綜合症會引起狗狗反復發燒，所以養沙皮犬的主人需要排查狗狗有無這種自身遺傳病。罹患此病的沙皮犬的體溫通常在39.4°C~41.7°C，無需治療，在高熱12至36小時後自然消退。
（六）FUO（不明原因發燒）
狗狗亦可能會出現不明原因的發燒（FUO），其原因通常與細菌、真菌、病毒、寄生蟲、藥物或免疫系統相關，但由於情況過於複雜導致醫生難以診斷，所以無法確定發燒原因。狗狗身體免疫了降低，更會加大其生病發燒的機率，主人應熟識照顧狗狗須注意事項，做好運動、環境、餵食、健康及訓練等方面的計劃，照顧狗狗身心健康，提升狗狗免疫力。
三、狗狗發燒怎麼辦，如何退燒？認識三大降溫方法
方法一：冷敷爪子和耳朵周圍
狗狗發燒後，您可以在狗狗爪子及耳朵周圍進行冷敷，使用濕毛巾敷，或用冷水直接反復塗抹，讓狗狗體溫降溫至39.3℃。
方法二：給狗狗飲水進行降溫
狗狗體溫過高，主人可以讓狗狗喝一些清涼乾淨的飲用水，以幫助牠降溫。
方法三：帶狗狗前往獸醫診所治療
幫助狗狗發燒降溫，使用冷敷和給狗狗飲水都是暫時性降溫辦法，如果無法解決狗狗反復發燒的問題，您可帶狗狗去獸醫診所找出其病因並即時治療，避免狗狗病情惡化。
四、狗狗發燒常見問題
（一）狗狗發燒是多少度？
正常情況下，狗狗體溫會維持在37.5~39.2℃之間，比人體正常體溫（36.5~37.6℃）高。主人只憑藉觸摸感受毛孩的體溫，是無法確認牠是否有發燒。
（二）狗狗發燒可以吃人類的止痛、退燒藥退燒嗎？狗狗發燒不能吃人類的藥物來退燒，寵物服用後具有毒性，可能會導致其身體受損甚至死亡。
主人餵狗狗食藥要加緊留意，切勿自行用藥（尤其是不能使用人類藥物），應帶牠去獸醫診所就診，讓獸醫師針對其病徵判斷病情並合理開藥。
（三）如何預防FUO（不明原因發燒）？因FUO潛在因素複雜，所以主人可從寵物日常生活方面加以注意，例如：
● 按狗狗疫苗接種時間表接種疫苗；
● 狗狗未注射疫苗不可帶出街；
● 寄宿時，選擇環境已消毒的乾淨犬舍；
● 使用寵物專用狗糧， 不可以胡亂給狗吃人類的食物（如 10種不可給狗狗吃的常見食物）；
● 未得獸醫師處方，不可隨意給狗狗餵藥。
魏獸醫介紹
● 專長：小動物眼科
● 工作：遠見動物醫院眼科主治醫師(2019),台大動物醫院眼科主治醫師(2018)
● 學歷：國立臺灣大學 - 臨床動物醫學研究所 (Master of Veterinary Clinical Science), 國立臺灣大學 - 獸醫學系 (Doctor of Veterinary Medicine)
相關文獻：
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