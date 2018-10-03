Royal Canin濕糧推介｜精選人氣貓狗濕糧！讓愛寵吃出健康

目錄

一、Royal Canin濕糧超熱門！獸醫告訴您5大優點！

Royal Canin濕糧5大優勢

Royal Canin濕糧vs乾糧差在哪？

二、Royal Canin濕糧有哪些？狗濕糧＆貓濕糧推介這幾款！

🐱Royal Canin貓濕糧推介排行榜

🐕Royal Canin狗濕糧推介排行榜

三、Royal Canin濕糧評價好嗎？獸醫帶您打破這些迷思！

破解Royal Canin濕糧評價！3大常見疑問

Royal Canin濕糧推薦嗎？獸醫好評一致！

一、Royal Canin濕糧超熱門！獸醫告訴您Royal Canin濕糧5大優點！



市面上的寵物食品不計其數，許多主人會將乾糧當主餐，並認為濕糧水分過高，可能是營養不均衡的湯汁罐罐，比較常當作零食、加菜，作為獎勵寵愛毛小孩。不過Royal Canin主食濕糧有別於市面上的罐頭或湯汁罐，擁有營養完整均衡、高水分的優點，比湯汁罐更有營養價值，所以可以拿來作為一餐主食，以下就帶大家了解皇家貓濕糧、皇家狗濕糧的優點！

◆ Royal Canin濕糧5大優勢

Royal Canin濕糧優點1. 提高水分攝取量



Royal Canin濕糧／罐頭系列不但富含優質蛋白質，還含有更高的水分含量（約80%），幫助寵物維持均衡的營養，還可以額外幫助寵物補充水分，不論是刁嘴的貓咪或不愛喝水的狗狗都很適合，可說是乾糧之外的營養主食好選擇。

Royal Canin濕糧優點2. 質地細緻



Royal Canin貓濕糧、狗濕糧的質地可分為肉塊、慕斯，肉塊主打仿造逼真手撕感，而慕斯則是質地細膩易吸收，不論是哪一種都能帶給愛寵絕佳的進食體驗，像是Royal Canin幼貓濕糧就採用慕斯質地，照顧牙齒還在發育的貓寶寶。

Royal Canin濕糧優點3. 香氣更濃，適口性更高



貓犬的味覺相較於嗅覺遲鈍，因此對愛寵而言，聞起來好吃比嚐起來美味更重要，Royal Canin濕糧除了保留完整營養，同時食物香氣還比乾糧更高，不但適口性一樣好，營養又均衡，比起零食，是作為寵愛毛孩更好的選擇。

Royal Canin濕糧優點4. 強調食品安全



Royal Canin廠房堅守最嚴格的製作標準，並持續與合格的營養師、獸醫、繁殖場飼養專家合作，共同研發最優質的寵物食品。全球生產製造都遵循統一標準和規範，使用全球共通的流程挑選原料和供應商，確保提供高品質的食材。

Royal Canin濕糧優點5. 營養均衡



我們深知不同體型、品種、年齡、生活方式的寵物會有截然不同的生理需求，例如緬因貓容易因體重產生關節問題、波斯貓習慣用舌頭下側捲起飼料、拉布拉多犬進食速度很快、柴犬腸胃比較敏感等等。

Royal Canin花費50年，鑽研不同犬貓可能會有的潛在疾病、生理結構、進食方式、下顎大小、飲食習慣、消化道長短，在飼料內添加不同的營養素與專屬配方，不用擔心營養不均衡的問題。

◆ Royal Canin濕糧vs乾糧差在哪？



Royal Canin推出的寵物糧食既有濕糧又有乾糧，讓許多新手毛孩爸媽分不清楚怎麼選才好，這2種食物都有不同的特點與餵食情境，就讓我們用下方表格仔細介紹。