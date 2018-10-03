Royal Canin濕糧推介｜精選人氣貓狗濕糧！讓愛寵吃出健康
目錄
- Royal Canin濕糧5大優勢
- Royal Canin濕糧vs乾糧差在哪？
二、Royal Canin濕糧有哪些？狗濕糧＆貓濕糧推介這幾款！
- 🐱Royal Canin貓濕糧推介排行榜
- 🐕Royal Canin狗濕糧推介排行榜
三、Royal Canin濕糧評價好嗎？獸醫帶您打破這些迷思！
- 破解Royal Canin濕糧評價！3大常見疑問
- Royal Canin濕糧推薦嗎？獸醫好評一致！
一、Royal Canin濕糧超熱門！獸醫告訴您Royal Canin濕糧5大優點！
市面上的寵物食品不計其數，許多主人會將乾糧當主餐，並認為濕糧水分過高，可能是營養不均衡的湯汁罐罐，比較常當作零食、加菜，作為獎勵寵愛毛小孩。不過Royal Canin主食濕糧有別於市面上的罐頭或湯汁罐，擁有營養完整均衡、高水分的優點，比湯汁罐更有營養價值，所以可以拿來作為一餐主食，以下就帶大家了解皇家貓濕糧、皇家狗濕糧的優點！
◆ Royal Canin濕糧5大優勢
Royal Canin濕糧優點1. 提高水分攝取量
Royal Canin濕糧／罐頭系列不但富含優質蛋白質，還含有更高的水分含量（約80%），幫助寵物維持均衡的營養，還可以額外幫助寵物補充水分，不論是刁嘴的貓咪或不愛喝水的狗狗都很適合，可說是乾糧之外的營養主食好選擇。
Royal Canin濕糧優點2. 質地細緻
Royal Canin貓濕糧、狗濕糧的質地可分為肉塊、慕斯，肉塊主打仿造逼真手撕感，而慕斯則是質地細膩易吸收，不論是哪一種都能帶給愛寵絕佳的進食體驗，像是Royal Canin幼貓濕糧就採用慕斯質地，照顧牙齒還在發育的貓寶寶。
Royal Canin濕糧優點3. 香氣更濃，適口性更高
貓犬的味覺相較於嗅覺遲鈍，因此對愛寵而言，聞起來好吃比嚐起來美味更重要，Royal Canin濕糧除了保留完整營養，同時食物香氣還比乾糧更高，不但適口性一樣好，營養又均衡，比起零食，是作為寵愛毛孩更好的選擇。
Royal Canin濕糧優點4. 強調食品安全
Royal Canin廠房堅守最嚴格的製作標準，並持續與合格的營養師、獸醫、繁殖場飼養專家合作，共同研發最優質的寵物食品。全球生產製造都遵循統一標準和規範，使用全球共通的流程挑選原料和供應商，確保提供高品質的食材。
Royal Canin濕糧優點5. 營養均衡
我們深知不同體型、品種、年齡、生活方式的寵物會有截然不同的生理需求，例如緬因貓容易因體重產生關節問題、波斯貓習慣用舌頭下側捲起飼料、拉布拉多犬進食速度很快、柴犬腸胃比較敏感等等。
Royal Canin花費50年，鑽研不同犬貓可能會有的潛在疾病、生理結構、進食方式、下顎大小、飲食習慣、消化道長短，在飼料內添加不同的營養素與專屬配方，不用擔心營養不均衡的問題。
◆ Royal Canin濕糧vs乾糧差在哪？
Royal Canin推出的寵物糧食既有濕糧又有乾糧，讓許多新手毛孩爸媽分不清楚怎麼選才好，這2種食物都有不同的特點與餵食情境，就讓我們用下方表格仔細介紹。
⭐ 餵食小技巧｜乾濕換餵加倍呵護腸胃！
如果想幫毛小孩切換餵食方式，像是從乾糧換濕糧，不要一下子就全部換成新的食物，而是以循序漸進的方式，在舊的食物中加入新的食物，慢慢進行轉換，幫助寵物適應新的飲食型態。
這邊要注意的是，有些主人可能會在換糧時期，將乾濕糧混合在一起餵給毛小孩，但其實浸濕的乾糧在室溫放久了，反而容易滋生細菌，影響寵物的健康。
乾濕換餵建議大家可以乾糧和濕糧分開餵食，這樣既能保留乾糧酥脆的口感，同時起到補水的作用，不過要注意狗、貓濕糧份量和乾糧份量的總和不超過每日所需，以免會過度餵食毛小孩喔！
當您決定要換另一種餵食方式時，建議您慢慢更換，避免寵物腸胃不適。通常這個過程需要約一星期的時間，在原來的食物中加入少量新的食物，然後慢慢改變新舊食物的比例，直到您的寵物完全改吃新的食物為止。
延伸閱讀：
狗飼料如何選？4步驟、5原則讓狗狗吃得健康又安心！
二、Royal Canin濕糧有哪些？狗濕糧＆貓濕糧推薦這幾款！
想尋找愛貓、愛犬專屬的專用嗎？以下就推薦Royal Canin的貓濕糧、狗濕糧給您，不論您的毛小孩是幼小、青年還是老年，以下的Royal Canin主食濕糧絕對能滿足愛貓、愛犬的胃口及營養需求！
🐱Royal Canin貓濕糧推薦排行榜
Royal Canin貓濕糧推薦1. 幼貓濕糧系列
活潑可愛的幼貓總是家中的目光焦點，嬌嫩的幼貓飲食需要格外仔細，必須要提供牠們高能量、易消化的營養配方，才能幫助小貓的免疫系統發展。此外，飲食內適度補充Omega-3、維生素C、E能夠幫助幼貓大腦、眼部健康發育，讓小奶貓強壯成長。
◆ 1-4個月幼貓、母貓：皇家離乳貓與母貓主食濕糧罐頭內含完整維生素與Omega-3、Omega-6，慕斯質地不僅好吸收，還能幫助幼貓轉換成固體食物。
◆ 4-12個月幼貓：當幼貓成長到4個月月齡時，建議搭配幼貓主食濕糧，此款皇家幼貓濕糧考量到4個月幼貓牙齒與免疫系統尚未發育完全，故在質地上選用柔軟的肉塊並添加維生素C、E、Omega-3配方，幫助關鍵成長期的小貓健康發育。
Royal Canin貓濕糧推薦2. 完美適口性系列
貓咪這也不吃、那也不吃讓您超崩潰嗎？Royal Canin的完美適口性濕糧從3方面著手，分別為食物質地、口感與味道，讓濕糧口味完美貼合貓咪味蕾，不管是哪種刁嘴貓都能找到喜愛的口味，快看看愛貓適合哪款吧！
Royal Canin貓濕糧推薦3. 成貓系列
除了提供愛寵每日所需的基礎營養以外，Royal Canin還提供多種幫助日常保健的濕糧，像是皇家泌尿道健康專用濕糧、消化道健康專用濕糧等。毛爸媽們可以評估毛小孩的常見健康問題，幫家中貓主子選擇適合的濕糧。
貓咪從小姐、先生變成阿婆、阿公之後，毛爸媽要多多注意毛孩的胃口、活動力、腎臟健康方面的照顧。皇家老齡貓濕糧及皇家室內熟齡貓濕糧有以下2大特色：
◆ 肉塊質地：肉塊形狀逼真，並富含肉汁及濃厚香氣，有助於提升老貓胃口。
◆ 添加EPA、DHA、抗氧化複合物：幫助維持貓咪行動力，且含有合宜磷含量，保護貓咪腎臟、關節健康，全方位照顧貓咪活力與元氣。
🐕Royal Canin狗狗濕糧推介排行榜
Royal Canin狗狗濕糧推介1. 加護系列
延長狗狗壽命，讓狗狗跟主人一起活到百二歲是每個主人的夢想，若想要狗狗活到老，日常保健不可少！Royal Canin提供了泌尿道保健、腸胃保健與皮膚保健3款日常保健飼料，讓狗狗吃出滿滿的健康與元氣。
Royal Canin狗狗濕糧推介2. 成犬系列
成犬、老犬會有不同的營養需求，Royal Canin提供多款成犬濕糧給想照顧愛犬的您！
◆ 體重控制犬主食濕糧：低脂配方有助於成犬體重控制和維持理想體態，慕斯質地養分更好吸收，適合在家有點胖胖的狗狗。
Royal Canin狗狗濕糧推介3. 幼犬系列
營養滿分、好消化的濕糧能幫幼犬打好身體底子，考量到小狗狗的牙齒尚未發育完全，幼犬系列的濕糧質地都相當柔軟，豐富的蛋白質、維生素與Omega-3能讓幼犬有滿滿活力，在關鍵的探索期健康成長。
◆ 1-2個月小型幼犬、母犬：配方採用易消化性蛋白質與益生元結合，培養腸道好菌，而超軟的慕斯有助於小型幼犬未來轉換成固體食物。
◆ 2個月以上幼犬：當幼犬再長大一些，主人可以換成小型幼犬主食濕糧，食物中的抗氧化複合物與高能量配方，可以給此時期的幼犬充分的活力，嫩滑的肉塊也特別為牙齒尚未發育完全的幼犬而設。
Royal Canin狗狗濕糧推介4. 品種犬系列
對Royal Canin來說，每個品種犬都是世上獨一無二的，牠們會因為身體構造、基因的差異而有不同的照護重點。
歷經50年的研究，Royal Canin發現貴賓犬和松鼠狗的毛髮需要特殊的護理，選用富含Omega-3、Omega-6的品種犬配方能深度滋養毛皮，而芝娃娃極度挑剔的味蕾需要高適口性配方才能滿足；臘腸狗則需要從小開始留意關節、骨骼問題。
三、Royal Canin評價好嗎？獸醫帶您打破這些迷思！
Royal Canin相信獸醫的專業建議，為了能夠掌握寵物的習性，我們與專業的獸醫團隊攜手合作，深入研究不同寵物的飲食需求，開發出最適合牠們的高品質食品，讓主人安心。
◆ 破解Royal Canin濕糧評價！3大常見疑問帶您看懂
Royal Canin濕糧評價QA. 濕糧蛋白質來源不好？
許多主人經常會陷入「動物來源蛋白質」比較好的迷思，在挑選寵物食品時也會優先選擇以牛肉、雞肉等肉類作為蛋白質來源的產品，但這樣挑選真的會比較好嗎？
其實蛋白質來源可分為動物性蛋白質、植物性蛋白質、穀物這3大類，只要能夠滿足寵物對蛋白質的需求，就是良好的營養素，比起糾結於蛋白質的來源，不如仔細思索這些食材可以提供寵物多少營養。
在選擇寵物食品時要特別注意蛋白質的「消化率」。消化率是指食物能夠被寵物消化吸收的比率，若蛋白質消化率不高，那麼即便食物中富含合適的營養素，貓咪和狗狗也無法有效吸收。
Royal Canin濕糧評價Q&A. 添加穀物是為了壓低成本？穀物會讓寵物過敏？
Royal Canin濕糧是以蛋白質為主要來源，實際配方比例大家可以參考營養成分。而主人所關心的穀物致敏問題，根據Royal Canin內部研究顯示，穀物不是讓寵物過敏的主要來源，穀物經過加工處理後，對寵物來說是極好的熱量、蛋白質、纖維、維他命和礦物質來源，接受穀物能提供的營養價值，才能提供給寵物更完善、均衡的飲食。
事實上，美國獸醫協會（AVMA）曾指出 ，85%過敏源來自於動物性蛋白質，15%過敏原來自其他食材，也就是說引發食物過敏的問題，不在於有無穀物的食物，而是蛋白質來源，以及毛小孩的體質。
Royal Canin濕糧評價Q&A. 濕糧營養不夠均衡？
Royal Canin的食品營養配方遵循全球營養標準，國際公認寵物營養組織包含美國寵物食品管理協會（AAFCO）和歐洲寵物食品工業聯合會（FEDIAF）標準，所研發的每種配方都包含超過50種營養素，可為貓犬提供最精準的營養。
Royal Canin濕糧高達 80% 水分，除了能幫助寵物補充水分以外，其多種精準營養配方包括：能幫助保持泌尿道健康、維持皮膚毛髮健康、也有能幫助寵物維持健康體態的體重控制系列，主人可以依照愛寵的實際狀況自由搭配餵食。
◆ Royal Canin濕糧推介嗎？獸醫一致好評！
看完以上迷思解答，相信各位都更加認識Royal Canin了！以下就帶大家來看看獸醫對皇家狗濕糧、皇家貓濕糧評價！
Royal Canin的寵物食品營養配方相當精準，完整考慮到所有寵物的營養需求，是值得信賴的國際品牌！
當寵物生病時，藥物治療是治標，而飲食才是真正「治本」、調理體質的關鍵。Royal Canin的寵物食品有多種營養配方，能夠替愛寵打好身體基礎，減輕主人的負擔。
Royal Canin是市面上少數以動物科學為基礎的寵物食品品牌，每1種寵物食品至少包含50種不同的營養，讓寵物健康成長。
魏立寧獸醫介紹
- 專長：小動物眼科
- 工作：遠見動物醫院眼科主治醫師(2019), 台大動物醫院眼科主治醫師(2018)
- 學歷：國立臺灣大學 - 臨床動物醫學研究所 (Master of Veterinary Clinical Science), 國立臺灣大學 - 獸醫學系 (Doctor of Veterinary Medicine)
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