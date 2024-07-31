「無穀飲食」會令毛孩更健康嗎？ 教您破解無穀食品三大迷思
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近年來，寵物食品盛行標榜「無穀物」的食品，主打不包含稻米、小麥等穀物，就可以有效降低毛孩食物過敏的機會，這個說法是真的嗎？
無穀食品越來越受寵物主人歡迎，主要原因是大眾普遍認為「穀物可能會誘發毛孩食物過敏」的想法。換句話說，並非是無穀食品能提供更豐富的營養價值，而是大眾對於穀物食品存疑，認為穀物食品可能對毛孩的健康產生威脅，但事實可能並非如此。美國食品及藥物管理局（FDA）就曾表示，穀物並不會導致任何健康問題。現在，就讓專業獸醫帶您逐一破解「無穀迷思」！
迷思一：穀物食品容易誘發過敏
日常生活中，有許多致敏原都可能導致寵物過敏，如環境中的灰塵、花粉或家居清潔用品導致的過敏；以及飲食導致的食物過敏，為最常見的兩大因素。
食物過敏是指，寵物的免疫系統發生認知錯誤，將食物中的蛋白質誤認為有害的入侵物，從而引發過敏反應，而這種反應可能會導致毛孩皮膚發癢或引起繼發性感染，或是引發腹瀉等腸道症狀。
不少寵物主人認為，由於部分穀物含有讓貓狗容易過敏的麩質成分，像是小麥、燕麥、或大麥等麥類，可能會殘留麩皮，引發毛孩有「麩質不耐」的過敏反應，因此市面上才有越來越多標榜「無穀」的寵物食品，並且不使用穀物作為食品配方。
事實上，美國獸醫師協會（AVMA）曾指出 ，85%過敏源來自於動物性蛋白質，15%過敏原來自其他食材的蛋白質來源，也就是說引發食物過敏的問題，不在於有無穀物的飼料，而是蛋白質來源，以及毛孩的體質。
迷思二：穀物食品只是填充物，營養價值不高
為毛孩挑選食物時，營養絕對是首要考量的要素，「碳水化合物」、「脂肪」、「蛋白質」是動物飲食中最重要的三大營養素，其中穀物除了能提供碳水化合物之外，也富含纖維素，能促進毛孩腸道健康。
穀物經過加工處理後，亦能夠為貓咪和狗狗提供大量容易消化的營養和能量，例如維生素Ｅ、維生素Ｂ，以及亞麻油酸。
同時，也有研究指出，無穀物食品以豌豆、紅薯或是木薯粉等加工品取代穀物，而這些成分對毛孩而言，也算是碳水化合物的來源。
穀物內層是極好的熱量、蛋白質、纖維、及主要維他命和礦物質的來源。
迷思三：穀物食品不好消化
食物能否為家中毛孩提供充夠營養，除了暸解成分所提供的養分之外，更重要的就是這些養分能否被寵物消化和吸收。
能夠有效被消化的食物，就能提供更高的養分，對此 Dr. Mina Hamilton 獸醫說，將穀物不易消化的外殼剔除之後，內部具有營養價值的部分，就能夠提供給寵物食用。
對此，Royal Canin 研究中心進一步發現，若將穀物經過研磨和烹煮後，某些植物性蛋白質比動物性蛋白質更容易被寵物消化，其中小麥蛋白粉的吸收率達 99%，勝於羊肉粉 (88%) 。
重要的是寵物對穀物的消化率，高度易消化的成分才能有效促進寵物的營養吸收。
寵物食品推薦：Royal Canin食品為毛孩提供正確均衡的營養Royal Canin 對寵物所需的營養成分進行了超過 50 年的廣泛研究，並從中發現穀物在經過適當的加工後，可以為貓狗提供大量的能量和重要的營養素。
對於貓狗來說，多元化的健康飲食可以讓牠們取得不同所需的營養，除了肉類之外，如穀物、小麥和玉米等碳水化合物。更重要的一點，是確保您的寵物可以獲得40 多種主要營養素，不但營養均衡、而且含量精準，足以促進牠們的身心健康。
[1] Banfield: Few pets allergic to food; flea, environmental allergies rise
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