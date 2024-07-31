「無穀飲食」會令毛孩更健康嗎？ 教您破解無穀食品三大迷思

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近年來，寵物食品盛行標榜「無穀物」的食品，主打不包含稻米、小麥等穀物，就可以有效降低毛孩食物過敏的機會，這個說法是真的嗎？

無穀食品越來越受寵物主人歡迎，主要原因是大眾普遍認為「穀物可能會誘發毛孩食物過敏」的想法。換句話說，並非是無穀食品能提供更豐富的營養價值，而是大眾對於穀物食品存疑，認為穀物食品可能對毛孩的健康產生威脅，但事實可能並非如此。美國食品及藥物管理局（FDA）就曾表示，穀物並不會導致任何健康問題。現在，就讓專業獸醫帶您逐一破解「無穀迷思」！

迷思一：穀物食品容易誘發過敏

日常生活中，有許多致敏原都可能導致寵物過敏，如環境中的灰塵、花粉或家居清潔用品導致的過敏；以及飲食導致的食物過敏，為最常見的兩大因素。

食物過敏是指，寵物的免疫系統發生認知錯誤，將食物中的蛋白質誤認為有害的入侵物，從而引發過敏反應，而這種反應可能會導致毛孩皮膚發癢或引起繼發性感染，或是引發腹瀉等腸道症狀。



不少寵物主人認為，由於部分穀物含有讓貓狗容易過敏的麩質成分，像是小麥、燕麥、或大麥等麥類，可能會殘留麩皮，引發毛孩有「麩質不耐」的過敏反應，因此市面上才有越來越多標榜「無穀」的寵物食品，並且不使用穀物作為食品配方。



事實上，美國獸醫師協會（AVMA）曾指出 ，85%過敏源來自於動物性蛋白質，15%過敏原來自其他食材的蛋白質來源，也就是說引發食物過敏的問題，不在於有無穀物的飼料，而是蛋白質來源，以及毛孩的體質。

迷思二：穀物食品只是填充物，營養價值不高

為毛孩挑選食物時，營養絕對是首要考量的要素，「碳水化合物」、「脂肪」、「蛋白質」是動物飲食中最重要的三大營養素，其中穀物除了能提供碳水化合物之外，也富含纖維素，能促進毛孩腸道健康。



穀物經過加工處理後，亦能夠為貓咪和狗狗提供大量容易消化的營養和能量，例如維生素Ｅ、維生素Ｂ，以及亞麻油酸。



同時，也有研究指出，無穀物食品以豌豆、紅薯或是木薯粉等加工品取代穀物，而這些成分對毛孩而言，也算是碳水化合物的來源。