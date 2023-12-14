應該在甚麼時候讓幼犬轉食成犬糧呢？
抱著新的小狗回家是最快樂的時光，但同時也要面對一系列全新的事物，需要好好學習及調整，讓你與小狗一起愉快生活。作為一個負責任的寵物主人，其中一個最重要的任務就是要處理好小狗的飲食。從挑選最好的食物、安排正確的份量到每天吃多少餐都由你一手包辦。優質的食物能提供充足的養份和熱量，令狗狗得以健康快樂地成長。
何時是轉餵成犬糧的好時機？
幼犬在探索世界時需要消耗很多能量——如果你有養狗的經驗就肯定明白！因此幼犬每公斤體重所需的卡路里會比成犬或老年犬來得更高，牠們的狗糧也就含有更高的卡路里或熱量。
但隨著幼犬逐漸成長，每個階段的飲食需求都會有所不同。
狗狗的3個成長階段：
- 階段1. 出生至1個月 ：在這個階段，主要的營養來自母乳。.
- 階段2. 1個月至2個月：這時候，需要提升熱量和營養素的攝取量。
- 階段3.
- 2個月至成年(小/中型犬)：這是骨骼和肌肉發育的重要時期，因此，膳食達至鈣和磷的最佳比例極為重要。
- 8個月至成年(大型犬)：大型犬種有牠們獨特的成長階段，需要適當的飲食來支持較慢且長的生長期，確保骨骼和肌肉能夠互相配合而健康發育。
簡單來說，如以成犬糧投餵幼犬，牠將無法獲得所需的營養以支持健康發育。
視乎不同品種而異，當幼犬體型接近標準成犬時，就是時候轉餵成犬糧了。
了解幼犬糧與成犬糧的分別
幼犬糧經過精心研製，提供所有必要的營養以促進最優良的成長和發育需求。為了支持健康的骨骼、關節和肌肉發展，相比起成犬糧，幼犬糧的營養標籤顯示含有較高的蛋白質、脂肪、鈣和磷。
一般來說，幼犬糧的營養成份並沒有一個特定標準，小型犬品種的幼犬所需的卡路里與大型犬品種的幼犬不會相同。
幫狗狗選對時機轉換成犬糧非常重要。太早轉的話，幼犬會因為吸收不到足夠的營養而影響發育；太遲轉的話，由於幼犬糧的卡路里含量特別高，狗狗可能更容易患上肥胖症以及相關疾病。想準確無誤地轉換狗糧，最好諮詢你的獸醫，以確保狗狗走在正確的成長路上。
如何讓狗狗轉食新的狗糧？
當幼犬發育成熟時，牠們的新陳代謝會減慢，即使已結紮或絕育的犬隻亦然。當轉換成犬糧的時機來臨，該如何執行呢？
轉換成犬糧的過程必須慢慢進行，並請教你的獸醫。建議你可以花大約7 天時間，逐步減少幼犬糧的份量，同時增加成犬糧的份量。當你把新狗糧加入幼犬的飲食時，亦應考慮狗狗本身的腸胃會否出現敏感。.
順利轉食成犬糧的5個步驟
再次提醒各位主人，千萬不要一下子轉換寵物的糧食。對寵物的飲食作出任何形式的轉換都需要深思熟慮，避免愛犬出現腸胃不適或嘔吐情況。
以下是順利轉換狗糧的 5 個重點。
請教獸醫
當愛犬漸漸發育成熟，需要轉換成犬糧時，你和狗狗理應跟獸醫建立了一定的信任。不要怕麻煩，打個電話或見一次面，好好了解如何協助狗狗逐步轉食成犬糧。
獸醫擁有狗狗的完整病歷，會知道哪種狗糧最適合牠們，還可以就進食次數或食物份量的變化提供建議。
跟獸醫見面也是給愛犬做健康檢查的好時機，確保牠們的體重和成長進度在健康標準內。這些資料能讓獸醫為愛犬下個階段的飲食做出更好的決定。
Royal Canin提供了一系列優質的狗糧選擇，全部根據狗狗的大小、品種，以及特定營養需求精心研製。
年齡因素
幼犬的成熟時間因應品種而各有不同。
以下為狗狗食用幼犬糧的大概時間：:
- 小型犬（包括玩具犬）：直至9到10個月左右
- 中型犬：直至1歲左右
- 大型和巨型犬：直至15個月至2年之間
如果你不肯定愛犬的大小或年齡，或者是否屬於混種犬，請尋求獸醫的協助。他們會最清楚狗狗何時可以開始轉食成犬糧。
只要知道幼犬何時發育成熟，就會知道牠們該何時轉食成犬糧了。
放慢腳步
幾乎每位主人都會問：換糧到底需要歷時多久呢？
一般來說，轉糧需要大約7 天的時間。逐步換糧讓狗狗可以慢慢適應新狗糧的口味和口感的變化，也有助減少消化不良的機會。
例如：
- D第1天和第2天：嘗試混合75%幼犬糧和25%成犬糧
- 第3天和第4天：嘗試將兩款狗糧的比例設為一半一半
- 第5天和第6天：嘗試混合25%幼犬糧和75%成犬糧
- 第7天：100%成犬糧
每隻狗狗都是獨一無二的，牠們有可能需要多於或少於7天的時間完成換糧，你應該按照你愛犬的節奏慢慢進行。
仔細觀察狗狗的行為
換糧期間必須細心觀察愛犬，注意牠們的行為有沒有異樣。
假如狗狗變得沒甚麼胃口，牠們可能只是在換糧期間有些不適應。其中一個解決方法是減慢加入成犬糧的速度。舉例，如果幼犬在加入50%成犬糧時變得沒胃口，這一兩天大可回到75%幼犬糧/25%成犬糧的比例。
換糧期間也要留意狗狗的如廁習慣和糞便狀態，任何變化都很可能是由換糧而引起的，也可能代表狗狗的腸胃比較敏感，甚至有需要更換其他狗糧。如察覺到任何異常情況，請盡快諮詢你的獸醫。
從試驗中學習
每隻狗狗的進食時間、份量和喜歡的食物口感都各有不同，取決於牠們的品種、體型、活動量以及新陳代謝率。
為愛犬轉換成犬糧時，有兩方面需要特別留意：
份量：隨著幼犬日漸成長，所需的食物份量也會有所改變。至於每天該給予多少狗糧，最好按照獸醫或包裝上的餵食表建議。
乾糧、濕糧，還是兩樣都要？其實乾濕混合餵食對任何年齡的狗狗都有益處，因為：
- 混合濕糧和乾糧令狗狗的用餐體驗更有趣！畢竟幼犬正在體驗世界，這會刺激牠的嗅覺和味覺，促進食慾。
- 混合濕糧和乾糧為狗狗同時帶來兩款食品最豐富的營養。濕糧有助於滋潤身體，也可以增加水分攝取量。而乾糧則有助保持狗狗的牙齒清潔。
- 如果你的愛犬特別挑食，乾濕混合餵食更能吸引狗狗的進食所需。
換糧期間，你必須非常有耐性地面對狗狗的變化。牠們在成長過程中，也可能會因為變化而感到不知所措。冷靜地處理狗狗腸胃不適，甚至拉肚子，在狗狗成功完成任務時更應該好好表揚及誇獎牠。
利用以上五個換糧的基本步驟來幫助你順利渡過換糧期，這個經歷將會成為你們非常寶貴又愉快的回憶。
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