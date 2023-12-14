應該在甚麼時候讓幼犬轉食成犬糧呢？

幼犬在探索世界時需要消耗很多能量——如果你有養狗的經驗就肯定明白！因此幼犬每公斤體重所需的卡路里會比成犬或老年犬來得更高，牠們的狗糧也就含有更高的卡路里或熱量。

但隨著幼犬逐漸成長，每個階段的飲食需求都會有所不同。

狗狗的3個成長階段：

階段1. 出生至1個月 ：在這個階段，主要的營養來自母乳。. 階段2. 1個月至2個月：這時候，需要提升熱量和營養素的攝取量。 階段3.

- 2個月至成年(小/中型犬)：這是骨骼和肌肉發育的重要時期，因此，膳食達至鈣和磷的最佳比例極為重要。

- 8個月至成年(大型犬)：大型犬種有牠們獨特的成長階段，需要適當的飲食來支持較慢且長的生長期，確保骨骼和肌肉能夠互相配合而健康發育。

簡單來說，如以成犬糧投餵幼犬，牠將無法獲得所需的營養以支持健康發育。

視乎不同品種而異，當幼犬體型接近標準成犬時，就是時候轉餵成犬糧了。