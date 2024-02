Sommige eigenaren willen een meer actieve rol spelen in de voeding van hun kat door zelf de maaltijd van hun kat samen te stellen.

Het bereiden van voeding voor uw kat klinkt misschien leuk en lijkt een goede manier om variatie of nieuwe smaken aan haar maaltijden toe te voegen. Het uitbalanceren van de voedingsbehoeften van een kat is echter behoorlijk complex, waardoor dit wel risicovol is. Bovendien is de manier waarop katten hun voedsel waarnemen erg gecompliceerd en gaat het om veel meer dan alleen smaak.

Als een essentiële voedingsstof ontbreekt, kan een kat een tekort krijgen en kan haar gezondheid worden beïnvloed. Het is dus belangrijk om de individuele voedingsbehoeften van uw kat te begrijpen en dan na te gaan hoe u het beste tegemoet kunt komen aan die behoeften.

Katten zijn anders dan mensen

Uw eigen kattenvoer maken is anders dan het maken van maaltijden voor mensen. Om te beginnen hebben katten geen verschillende smaken in hun voer nodig. Terwijl mensen 9000 smaakpapillen hebben heeft een kat slechts 4751 en deze verliezen gevoeligheid naarmate zij ouder wordt. Het is dus niet belangrijk om het eten van een kat aan haar 'smaak' aan te passen.

Het maken van eigen kattenvoer gaat daarom veel verder dan het selecteren van ingrediënten waarvan wordt aangenomen dat katten ze lekker vinden. Voor een kat zijn de grootte, vorm, geur en textuur van het voedsel allemaal van belang voor een fijne eetbeleving.

Welke voedingsstoffen heeft mijn kat nodig?

Volgens het Pet Food Institute hebben katten elke dag meer dan veertig essentiële voedingsstoffen nodig.2 Hoewel katten strikte carnivoren zijn, hebben zij meer nodig dan alleen vlees. In feite hebben ze een breed scala aan voedingsstoffen afkomstig van andere bronnen nodig om gezond te blijven en om energie uit te krijgen. Dit hebben katten nodig:

Eiwit

Vetten

Koolhydraten

Vitaminen

Mineralen

In de natuur krijgen katten alle voedingsbehoeften binnen door alle delen van hun prooi op te eten, inclusief botten en darmen die kleine hoeveelheden plantaardig materiaal bevatten. Ze eten ook af en toe planten.

Voor onze huiskatten moeten we deze voedingsgroepen zorgvuldig samenstellen om een evenwichtige voeding aan de kat te kunnen geven. Te veel van de ene groep of te weinig van de andere kan gevolgen hebben voor de gezondheid.

Katten kunnen niet alle vitamines, mineralen en essentiële aminozuren die ze van nature nodig hebben zelf aanmaken en moeten er een aantal via hun voedsel binnenkrijgen. Taurine is bijvoorbeeld essentieelvoor het zicht en het hart van een kat en krijgt uw kat alleen binnen via dierlijke eiwitten.