Overstappen op ander kattenvoer?

Overstappen op een andere voeding doe je liever niet in één keer; je kat kan last krijgen van zijn spijsvertering. Als je besluit je kat een voeding te geven die helpt haarbalvorming te verminderen, stap je geleidelijk over van het oude voer naar het nieuwe, bijvoorbeeld volgens dit schema.

Andere oorzaken van haaruitval

Er kunnen ook andere oorzaken zijn dat je kat zijn haar verliest. Je kat kan last hebben van een schimmel (ringworm), hij kan zijn vacht overmatig verzorgen (bijvoorbeeld bij stress) of een ander onderliggend gezondheidsprobleem hebben. Het is dan altijd aan te raden contact op te nemen met je dierenarts, zodat die kan kijken of er mogelijk iets anders aan de hand is.

Huidproblemen bij je kat

De huid is het grootste orgaan van het lichaam en heeft vele functies. Allereerst vormt de huid van een kat een barrière tussen het lichaam en de buitenwereld en beschermt de huid het lichaam tegen ziekteverwekkers, uitdroging en verwondingen. Het is ook de basis voor een gezond vacht!

Als je kat problemen heeft met zijn huid, kun je dat mogelijk terugzien in zijn vacht, die mogelijk dof wordt of er ontstaan kale plekken. Ook dan is het aan te raden altijd contact op te nemen met je dierenarts om te kijken wat deze problemen veroorzaakt.