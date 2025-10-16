Hair & Skin Care in Loaf (paté in saus)
Nat voeding voor Kat
Volledig diervoeder voor volwassen katten (paté)
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Volledig traceerbare ingredienten
OMSCHRIJVING
ROYAL CANIN® Hair & Skin Care in Loaf (paté in saus) is een complete en uitgebalanceerde voeding die speciaal is ontwikkeld om een gezonde huid en vacht bij je kat te ondersteunen. De formule bevat omega 3-vetzuren, waaronder EPA en DHA, en omega 6-vetzuren om de huid en vacht van je kat van binnenuit te ondersteunen en voeden. ROYAL CANIN® Hair & Skin Care heeft bewezen resultaten. Uit een interne studie* van Royal Canin blijkt dat meer dan 90% van de katteneigenaren een goede huid- en vachtkwaliteit opmerkt na 3 weken gebruik van het Hair & Skin Care-voedingsprogramma (combinatie van droogvoeding en natvoeding). ROYAL CANIN® Hair & Skin Care is ook verkrijgbaar in de vorm van natvoeding in saus of gelei, of droogvoeding (brokken). Door natvoeding en droogvoeding te combineren bied je je kat de variatie waar ze zo van houdt. *Interne studie Royal Canin
VOORDELEN
Ondersteunt een gezonde huid en een glanzende vacht.
Supports a healthy skin and a shiny coat
BEWEZEN RESULTATEN
MEER DAN 90% VAN DE EIGENAREN MERKT EEN GOEDE HUID- EN VACHTKWALITEIT OP NA 3 WEKEN* *Royal Canin© interne studie
ROYAL CANIN® HAIR & SKIN CARE
Samengesteld om de huid van je kat te verzorgen en een volle, gezonde en glanzende vacht te helpen behouden. Om haar huid te helpen ondersteunen en voeden, bevat deze formule omega-3 vetzuren, waaronder EPA en DHA, en omega-6 vetzuren.
HAIR & SKIN CARE PROGRAMMA:
1. Probeer ROYAL CANIN® HAIR & SKIN CARE droogvoeding als perfecte aanvulling op deze natte formule. 2. Je kunt de huid van je kat helpen beschermen door haar mand en favoriete rustplaatsen schoon te houden. 3. Borstel je kat regelmatig om overtollig haar te verwijderen en gebruik altijd katvriendelijke producten bij de verzorging. 4. Heb je vragen of zorgen over de gezondheid van je kat, neem dan contact op met je dierenarts.
INFORMATIE OVER VOEDINGSSTOFFEN
|Gewicht vd kat
|GEEN INSPANNING (lage energiebehoeften)
|IDEAAL GEWICHT (normale energiebehoeften)
|3 kg
|1 + 1/2 zakjes (120 g)
|2 zakjes (150 g)
|4 kg
|1 + 1/2 zakjes (145 g)
|2 zakjes (185 g)
|5 kg
|2 zakjes (170 g)
|2 + 1/2 zakjes (215 g)
|6 kg
|2 + 1/2 zakjes (195 g)
|3 zakjes (245 g)
|Gewicht vd kat
|GEEN INSPANNING (lage energiebehoeften)
|IDEAAL GEWICHT (normale energiebehoeften)
|3 kg
|11 g (1/8 maatbeker)
|20 g (1/8 maatbeker)
|4 kg
|19 g (1/8 maatbeker)
|29 g (2/8 maatbeker)
|5 kg
|26 g (2/8 maatbeker)
|38 g (3/8 maatbeker)
|6 kg
|32 g (2/8 maatbeker)
|46 g (3/8 maatbeker)