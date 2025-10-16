ROYAL CANIN® Hair & Skin Care in Loaf (paté in saus) is een complete en uitgebalanceerde voeding die speciaal is ontwikkeld om een gezonde huid en vacht bij je kat te ondersteunen. De formule bevat omega 3-vetzuren, waaronder EPA en DHA, en omega 6-vetzuren om de huid en vacht van je kat van binnenuit te ondersteunen en voeden. ROYAL CANIN® Hair & Skin Care heeft bewezen resultaten. Uit een interne studie* van Royal Canin blijkt dat meer dan 90% van de katteneigenaren een goede huid- en vachtkwaliteit opmerkt na 3 weken gebruik van het Hair & Skin Care-voedingsprogramma (combinatie van droogvoeding en natvoeding). ROYAL CANIN® Hair & Skin Care is ook verkrijgbaar in de vorm van natvoeding in saus of gelei, of droogvoeding (brokken). Door natvoeding en droogvoeding te combineren bied je je kat de variatie waar ze zo van houdt. *Interne studie Royal Canin