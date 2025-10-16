ROYAL CANIN® AGEING 15+ is een droogvoeding voor katten vanaf 15 jaar. ROYAL CANIN® AGEING 15+ is speciaal ontwikkeld voor en getest op senior katten. De brokjes zijn makkelijk te kauwen voor een aangename voedingservaring. Deze formule is ook zeer smakelijk.* HealthyAge7™ Advanced Complex Deze formule, met ons HealthyAge7™ Advanced Complex, biedt een nauwkeurige voedingssamenstelling om 7 belangrijke dimensies van gezondheid en vitaliteit te helpen behouden bij senior katten vanaf 15 jaar: Eetlust & Gewicht: bijzonder smakelijk en rijk aan energie om aan de voorkeuren te voldoen en een ideaal gewicht te helpen behouden. Spijsvertering: bevat prebiotische vezels en zeer goed verteerbare eiwitten om de gezondheid van de spijsvertering te ondersteunen. Mobiliteit: bevat meer EPA+DHA* en bevat ook chondroïtine om de gezondheid van de gewrichten en de mobiliteit te ondersteunen. Huid & Vacht: het linolzuur en het zink helpen de gezondheid van de huid en vacht te behouden. Nieren: bevat hoogwaardige eiwitten en een verder aangepast fosforgehalte* om de gezondheid van de nieren te ondersteunen. Hersenen & Zicht: bevat tryptofaan, EPA+DHA, taurine en vitamine A om de hersenfunctie en het zicht te ondersteunen. Immuniteit: bevat vitamine C en E, taurine, bètacaroteen en lycopeen om het immuunsysteem te helpen ondersteunen. *Vergelijkingen zijn gebaseerd op de verschillen tussen ROYAL CANIN® AGEING 15+ en ROYAL CANIN® AGEING 11+ droogvoeding. ROYAL CANIN® AGEING 15+ is verkrijgbaar in een variëteit aan texturen, waaronder brokjes in saus en extra zachte mousse.