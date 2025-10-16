ROYAL CANIN® Expert Health Nutrition Sinds 1968 gelooft Royal Canin dat voeding een belangrijke rol speelt in het behouden van de gezondheid van onze katten en honden. Met behulp van wetenschappelijk onderzoek en in samenwerking met huisdierprofessionals en -experts, hebben wij daarom ROYAL CANIN® veterinaire voedingen ontwikkeld die tegemoetkomen aan de specifieke voedingsbehoeften voor huisdieren met bepaalde gevoeligheden. Ondersteun de spijsvertering van jouw kat met ROYAL CANIN® Gastrointestinal Fibre Response ROYAL CANIN® Gastrointestinal Fibre Response is een speciaal samengestelde voeding die de spijsvertering van jouw kat helpt gezond te houden. Gemakkelijke darmpassage Specifieke samenstelling (inclusief een hoog gehalte aan psyllium) om een gezonde transit te helpen behouden. Voldoende energie Deze voeding bevat voldoende energie en helpt jouw kat om een gezond lichaamsgewicht te behouden. Ondersteunt de spijsvertering Een licht verteerbare formule, inclusief prebiotica, ter ondersteuning van een gezonde spijsvertering. S/O index Deze voeding is samengesteld om een gezond milieu van de urinewegen te bevorderen. Belangrijk om te weten Belangrijk dat je deze voeding alleen aan je kat geeft als dit is geadviseerd door je dierenarts. Mocht je overschakelen naar deze voeding, doe dit dan geleidelijk in een tijdsbestek van 7 dagen. Zorg dat je elke dag zorgvuldig de juiste hoeveelheid voeding afweegt, zeker in combinatie met natvoeding. Droog- en natvoeding combineren Elke kat heeft haar eigen voorkeuren. Probeer daarom de ROYAL CANIN® Gastrointestinal Fibre Response droogvoeding eens te combineren met ROYAL CANIN® Gastrointestinal Fibre Response natvoeding. Door je kat zowel droog- als natvoeding te geven, bied je haar verschillende texturen aan, wat bij kan dragen aan smakelijkheid en een regelmatiger, voorspelbaar eetgedrag. Natvoeding heeft sterkere geuren en bevat veel vocht om je huisdier gehydrateerd te houden, terwijl droogvoeding wat makkelijker kan zijn om op te pakken en meer ondersteuning geeft aan het gebit, voor katten die daarbij wat hulp kunnen gebruiken.