Naarmate uw hond ouder wordt, zult u merken dat er veranderingen in zijn gedrag, persoonlijkheid en lichaamsbouw optreden. Incontinentie is een veelvoorkomend verschijnsel bij oudere honden en het is belangrijk dat u weet hoe u daarmee moet omgaan.

Als uw oudere hond incontinent is, gaat hij op een andere manier urineren dan toen hij jonger was. Mogelijk heeft hij niet door wanneer hij plast, laat hij urinesporen achter op de vloer of heeft hij moeite om te plassen. Het is van cruciaal belang om hem niet te straffen voor dit gedrag - hij doet dit namelijk niet expres, maar eerder omdat hij de lichaamsfunctie niet onder controle heeft.

Net als mensen kunnen honden last hebben van spijsverteringsproblemen die ongemak, onaangename symptomen en soms verstrekkendere gezondheidsproblemen veroorzaken. Dieet speelt een belangrijke rol bij het omgaan met spijsverteringsgevoeligheden en het behouden van een gezond spijsverteringsstelsel.

Wat veroorzaakt incontinentie bij honden?

Net als bij ouder wordende mensen verandert bij honden de lichaamsbouw; hun spieren verzwakken en de zenuwcontrole over verschillende delen van hun lichaam kan verminderen. Incontinentie kan worden veroorzaakt door het eenvoudig ouder worden van de spieren rond de urinewegen en door een gebrek aan controle over deze spieren.

Vrouwelijke honden hebben meer kans om incontinentie te ontwikkelen dan mannelijk honden, en sommige grotere rassen hebben aanleg voor dit probleem. Zoals onder andere Boxers, Dobermanns, Riesenschnauzer, Duitse Doggen en Duitse Herders. Van de gesteriliseerde vrouwelijk hondenpopulatie heeft 30% van de honden met een gewicht van meer dan 20 kg last van incontinentie; van de kleinere rassen is dit minder dan 10%.

Er zijn aanwijzingen dat obesitas de kans op incontinentie kan verhogen, met name bij gesteriliseerde vrouwelijke honden. Het achterliggende idee is dat het gewicht van de vetmassa rondom de urinewegen een mechanisch effect heeft op de spieren, wat vervolgens kan leiden tot incontinentie.

Onderliggende urinewegklachten kunnen ook incontinentie veroorzaken. Zoals een ontsteking van de urinewegen en cystitis, een infectie of de ontwikkeling van 'blaasgruis' (ook urolithiasis genoemd). Algemene ziekten zoals diabetes of neurologische aandoeningen kunnen ook incontinentie veroorzaken, dus het is belangrijk om uw hond naar de dierenarts te brengen zodra u een verandering in zijn plasgedrag waarneemt.