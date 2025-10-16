Dermacomfort Medium
Droog voeding voor Hond
Volledig diervoeder voor honden - Voor volwassen en oudere honden van middelgrote rassen (van 11 tot 25kg) - Vanaf 12 maanden - Ter ondersteuning van de huid
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Volledig traceerbare ingredienten
OMSCHRIJVING
Wist je dat een gevoelige huid de voornaamste reden is waarom honden meegenomen worden voor een bezoek aan de dierenarts? Een gevoelige huid veroorzaakt krabben, wat de huid kan beschadigen.Speciaal ontwikkelde voeding kan helpen de huid van jouw hond in een goede conditie te houden en zijn goede kwaliteit van leven helpen behouden.ROYAL CANIN® Dermacomfort Medium is geschikt voor honden met een gewicht tussen de 11 en 25 kilogram en bevat speciaal ontwikkelde brokken die perfect bij jouw middelgrote hond passen.Deze voeding bevat Omega-3 & 6 vetzuren. Deze vetzuren uit vis en plantaardige oliën helpen de huid van jouw hond gezond te houden. Daarnaast dragen ze bij aan het behoud van een dichte en gezonde vacht.ROYAL CANIN® Dermacomfort Medium's extra smakelijke samenstelling bevat zorgvuldig geselecteerde eiwitten. Royal Canin gebruikt speciaal geselecteerde eiwitbronnen van de hoogste kwaliteit die aansluiten bij de specifieke behoeften van jouw hond.Onze Dermacomfort voedingslijn bestaat uit twee componenten: krokante brokken en een overheerlijk natvoer in een pouch. Beiden zijn compleet van samenstelling en vullen elkaar perfect aan.Geloof ons niet alleen op ons woord: 91 procent van de eigenaren is tevreden met de resultaten, na slechts 2 maanden onafgebroken gebruik.* ROYAL CANIN® Dermacomfort Medium is dus een bewezen succes.* Royal Canin interne studie
VOORDELEN
BEWEZEN RESULTATEN
Gezonde huid - 91 % van de eigenaren is tevreden na 2 maanden*. *Royal Canin interne studie
GEZONDE HUID & VACHT
Voeding samengesteld met Omega-3 & 6 vetzuren, waaronder GLA, EPA en DHA, om de huid te ondersteunen en te voeden. Speciaal ontwikkeld om te helpen de huid van jouw hond gezond te houden en voor behoud van een dichte, gezonde vacht.
Hoe kun je je hond nog meer helpen?
Je kunt helpen om de huid van je hond te beschermen door zijn slaapplek en favoriete rustplaatsen schoon te houden. Dit helpt bij het verwijderen van stof en schilfers, een mogelijke voedingsbodem voor jeukende parasieten. Als je vragen of twijfels over de gezondheid van je hond hebt, neem dan contact op met je dierenarts.