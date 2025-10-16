Mini Adult
Droog voeding voor Hond
Volledig diervoeder voor honden - Voor volwassen honden van kleine rassen (tot 10kg) - Vanaf 10 maanden
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Volledig traceerbare ingredienten
OMSCHRIJVING
ROYAL CANIN® Mini Adult is een complete en uitgebalanceerde voeding die speciaal is ontwikkeld om te voldoen aan de specifieke behoeften van je kleine hond en hem op volwassen leeftijd te ondersteunen. Deze voeding is ontwikkeld voor kleine honden die tot 10 kg wegen en ouder zijn dan 10 maanden. Dankzij zijn zorgvuldig aangepaste caloriegehalte voldoet deze brok aan de hoge energiebehoefte van je hond en tegelijk helpt hij hem een gezond gewicht te behouden. De voeding bevat ook een combinatie van voedingsstoffen die de botten sterk en gezond helpen te houden. De formule bevat een verrijkende combinatie van vitaminen en zeer goed verteerbare voedingsstoffen voor een maximale opname, voor een optimale ondersteuning van de gezondheid. Kleine honden kunnen erg kieskeurige eters zijn. Deze voeding bevat niet alleen een selectie exclusieve aroma's om hun eetlust te stimuleren, maar de brok is ook aangepast aan de kleine kaken van deze kleine honden. Zo krijgen kleine honden, waaronder zelfs de meest kieskeurige eters, de essentiële voedingsstoffen binnen die ze nodig hebben. ROYAL CANIN® Mini Adult is ook beschikbaar als natvoeding in overheerlijke saus of gelei. Nat- en droogvoeding combineren zorgt voor variatie in de voeding van je hond, waardoor zijn maaltijden interessanter en boeiender worden.
VOORDELEN
GEWICHTSBEHEERSING
Helpt het ideale gewicht van je hond te behouden door een aangepast caloriegehalte dat aansluit op zijn energiebehoeften.
STERKE EN GEZONDE BOTTEN
Helpt gezonde botten te behouden met de juiste combinatie van voedingsstoffen.
OPTIMALE ONDERSTEUNING VAN DE GEZONDHEID
Bevat vitaminen en goed verteerbare voedingsstoffen voor maximale opname.
VERBETERDE SMAKELIJKHEID
Bevredigt de eetlust met exclusieve aroma’s.
INFORMATIE OVER VOEDINGSSTOFFEN
|Gewicht van de hond (kg)
|Geen
inspanning
|Normale inspanning
|Zeer actief
|2
41 g (3/8 maatbeker)
47 g (4/8 maatbeker)
54 g (5/8 maatbeker)
|4
69 g (6/8 maatbeker)
79 g (7/8 maatbeker)
|90 g (1 maatbeker)
|6
|93 g (1maatbeker)
108 g (1maatbeker + 1/8 maatbeker)
122 g ( 1 maatbeker + 2/8 maatbeker)
|8
115 g (1 maatbeker+ 2/8 maatbeker)
133 g (1 maatbeker+ 3/8 maatbeker)
152 g (1 maatbeker + 5/8 maatbeker)
|10
136 g (1 maatbeker+ 3/8 maatbeker)
158 g (1 maatbeker + 5/8 maatbeker)
179 g (1 maatbeker + 7/8 maatbeker)
|Gewicht van de hond (kg)
|Zakje
|Geen
inspanning
|Normale inspanning
|Zeer actief
|2
|1
21 g (2/8 maatbeker)
27 g (2/8 maatbeker)
34 g (3/8 maatbeker)
|4
|1
48 g (4/8 maatbeker)
59 g (5/8 maatbeker)
70 g (6/8 maatbeker)
|6
|1
73 g (6/8 maatbeker)
87 g (7/8 maatbeker)
102 g (1 maatbeker+ 1/8 maatbeker)
|8
|1
95 g (1 maatbeker)
113 g (1 maatbeker+ 1/8 maatbeker)
132 g (1 maatbeker+ 3/8 maatbeker)
|10
|1
116 g (1 maatbeker+ 2/8 maatbeker)
138 g (1 maatbeker+ 3/8
maatbeker)
159 g (1 maatbeker+ 5/8 maatbeker)