ROYAL CANIN® Veterinary Health Nutrition Sinds 1968 gelooft Royal Canin dat voeding een belangrijke rol speelt in het behouden van de gezondheid van onze katten en honden. Met behulp van wetenschappelijk onderzoek en in samenwerking met huisdierprofessionals en -experts, hebben wij daarom ROYAL CANIN® veterinaire voedingen ontwikkeld die tegemoetkomen aan de specifieke voedingsbehoeften voor huisdieren met bepaalde gevoeligheden. Kom erachter of jouw hond een voedselallergie heeft en help deze te verminderen met ROYAL CANIN® Anallergenic ROYAL CANIN® Anallergenic is een speciaal samengestelde voeding voor honden ter vermindering van intoleranties voor bepaalde ingrediënten en/of voedingsstoffen. Maximaal gehydrolyseerd eiwit: Deze voeding is ontwikkeld met maximaal gehydrolyseerd eiwit in de vorm van minuscule peptiden en pure aminozuren, om de kans op een overgevoeligheidsreactie te verkleinen. Allergenenbeperking: Samenstelling en productieproces gericht op het uitsluiten van bronnen van voedselallergenen. Ondersteunt de barrièrefunctie van de huid: Samengesteld om de natuurlijke beschermende barrière van de huid te ondersteunen voor een optimale gezondheid van de huid. Belangrijk om te weten: Omdat dit een ROYAL CANIN® dieetvoeding is, is het belangrijk dat je deze voeding alleen aan je hond geeft als dit is geadviseerd door je dierenarts. Mocht je overschakelen naar deze voeding, doe dit dan geleidelijk in een tijdsbestek van 7 dagen. Zorg dat je elke dag zorgvuldig de juiste hoeveelheid voeding afweegt, zeker in combinatie met natvoeding.